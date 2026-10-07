„Ciuma portocalie.” O statuie a lui Donald Trump în pielea goală a fost expusă în Parlamentul European

O statuie a președintelui american Donald Trump a fost expusă în clădirea Parlamentului European din Strasbourg, Franța.

Statuia satirică de 2,5 metri, realizată de artistul danez Jens Galschiot, se numește „Orange Plague” și îl înfățișează pe liderul american nud, ținând o crosă lungă de aur și așezat pe umerii unui bărbat mai mic. În mâna dreaptă ține o balanță, informează DW.

Artistul a declarat că statuia este acoperită cu aur de 23 de carate. Statuia este cunoscută și sub numele de „Regele nedreptății”.

Lângă statuie se află panouri explicative care precizează că „Regele nedreptății” „stă pe spatele unui bărbat” care se scufundă sub greutatea acestei poveri.

„Aș face orice să-l ajut. Cu excepția faptului de a coborî de pe spatele lui”, continuă textul de pe panou, artistul acuzându-l pe Trump că împiedică eforturile de combatere a schimbărilor climatice.

Niciun comentariu din partea lui Trump

Statuia se află la o intersecție care leagă două dintre clădirile parlamentului și urmează să rămână acolo până joi.

Per Clausen, deputat danez de stânga în Parlamentul European, care l-a invitat pe artist să expună, a declarat că nu este îngrijorat de o eventuală reacție din partea lui Trump. „Dacă cineva este atât de sensibil încât nu poate tolera expunerea acestei sculpturi în Parlamentul European, atunci nu are ce căuta pe scena mondială”, a spus Clausen.

Președintele SUA nu a făcut niciun comentariu până acum cu privire la statuie, care a fost expusă și în alte orașe europene, precum și la conferința ONU privind schimbările climatice COP30, de la Belém, în Brazilia.

Editor : Sebastian Eduard