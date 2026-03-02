Clauza de apărare reciprocă a UE va fi discutată în următoarele zile, pe fondul atacurilor cu drone din Cipru

Clauza de apărare reciprocă a Uniunii Europene va fi supusă discuțiilor în următoarele zile, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt șef al Comisiei Europene, Paula Pinho, în urma atacurilor cu drone de fabricație iraniană asupra Ciprului, potrivit Euractiv.

„Cu siguranță va fi discutat în zilele următoare, în cadrul diferitelor întâlniri prevăzute. Nu pot anticipa rezultatul în această etapă”, a declarat oficialul UE, adăugând că nu a avut loc încă o astfel de discuție.

În conformitate cu articolul 42 alineatul (7) din Tratatul de la Lisabona, dacă o țară a UE este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, „celelalte țări ale UE au obligația de a o ajuta și a o asista prin toate mijloacele de care dispun”.

Săptămâna trecută, Euractiv a relatat că îndoielile privind angajamentul Washingtonului față de NATO au determinat apeluri interne pentru o examinare a clauzei de apărare reciprocă a blocului, adesea trecută cu vederea.

Bazele militare britanice din Cipru au fost vizate de peste 20 de atacuri cu drone de sâmbătă, dintre care unul a provocat pagube minore, a confirmat Guvernul cipriot.

În plus, Aeroportul Internațional Paphos a fost evacuat luni pe fondul avertismentelor privind un posibil atac cu drone.

Referindu-se la situația din Cipru, Klaus Welle – un expert de lungă durată al Bruxelles-ului, care a ocupat funcția de secretar general al Parlamentului European timp de 14 ani – a declarat pentru sursa citată: „Cipru arată că toată lumea poate fi afectată, nu doar țările din Est.”

Cipru este o țară membră a UE care deține în prezent președinția rotativă a UE, dar nu face parte din NATO.

Atena trimite fregate și avioane F-16 în Cipru

Între timp, Grecia vecină a fost plasată în alertă maximă, din cauza îngrijorărilor că rachetele iraniene ar putea ajunge la baza militară americană din Golful Souda, pe insula Creta.

Atena a anunțat luni că două fregate și o pereche de avioane de vânătoare F-16 vor fi desfășurate imediat în Cipru, ca răspuns la amenințările din partea Iranului.

„Grecia va contribui în toate modurile posibile la apărarea Ciprului pentru a face față amenințărilor și acțiunilor ilegale de pe teritoriul său”, a declarat ministrul Apărării, Nikos Dendias.

Ministrul a adăugat că va călători la Nicosia.

Editor : Ș.R.