Climatolog: Incendiile de vegetaţie din Spania trebuie să fie un avertisment pentru restul Europei

Data publicării:
Incendii Spania
Buna gestionare a mediului înconjurător UE: Incendii pe un milion de hectare

Incendiile de vegetaţie care au făcut ravagii în această vară în Spania ar trebui să servească drept avertisment pentru restul Europei asupra pericolelor din ce în ce mai mari asociate schimbărilor climatice, conform unui climatolog din Barcelona, transmite agenţia Xinhua, scrie Agerpres.

„Acesta este un avertisment pentru ţările care s-au bucurat în mod tradiţional de veri temperate şi răcoroase... deoarece aceste condiţii de căldură intensă se vor extinde la latitudini mai mari şi vor ajunge şi în aceste state”, a declarat pentru Xinhua Javier Martin-Vide, climatolog şi profesor de geografie la Universitatea din Barcelona.

Conform datelor actualizate joi de Sistemul european de informaţii privind incendiile forestiere (EFFIS), flăcările au devastat până în prezent în acest an 403.171 de hectare de teren în Spania.

Aproximativ 350.000 de hectare au fost distruse doar în ultimele două săptămâni, o perioadă marcată de un val de căldură intensă, care a debutat la începutul lunii august.

Martin-Vide a subliniat că modelele climatice indică o înrăutăţire a situaţiei în următoarele decenii. „Adaptarea este esenţială pentru reducerea riscului”, a spus specialistul, menţionând că temperaturile care depăşesc 40 de grade Celsius în centrul şi nordul Europei vor reprezenta provocări serioase pentru societăţile mai puţin obişnuite cu căldura extremă.

Buna gestionare a mediului înconjurător

Climatologul a făcut apel la implementarea unor măsuri de prevenire a incendiilor mai solide şi la o mai bună gestionare a mediului înconjurător, subliniind efectele depopulării zonelor rurale. „Pădurile nu sunt la fel de curate ca în trecut, când existau vite, oi şi capre care păşteau şi consumau vegetaţia care acum acţionează ca un combustibil ce declanşează incendiile forestiere”, a explicat el.

Martin-Vide a subliniat importanţa unor strategii inovatoare, inclusiv crearea de „peisaje mozaicate, cu zone forestiere intercalate cu câmpuri cultivate”, astfel încât terenurile să fie mai rezistente la incendii.

El a subliniat, de asemenea, importanţa adaptării în agricultură, producătorii de măsline şi de vin mutându-şi deja producţia la altitudini mai mari, în căutarea unor condiţii climatice mai favorabile.

Martin-Vide a salutat planul guvernului spaniol de a stabili un pact naţional privind prevenirea incendiilor, acesta fiind, în opinia sa, „foarte necesar”.

Spania se confruntă cu cea mai gravă vară din acest secol în ceea ce priveşte incendiile forestiere, cu peste 20 de incendii majore care active, în principal în provinciile nord-vestice Orense, Zamora şi Leon.

Ministerul de Interne a declarat că peste 33.000 de locuitori au fost evacuaţi, iar patru persoane, dintre care trei pompieri, au murit.

UE: Incendii pe un milion de hectare

Incendiile au devastat deja peste un milion de hectare (10.000 kilometri pătraţi) în Uniunea Europeană anul acesta, o suprafaţă record de la debutul statisticilor în 2006, potrivit unei analize a AFP pe baza datelor Sistemului european de informaţii privind incendiile forestiere (EFFIS).

Depăşind recordul anual stabilit în 2017, bilanţul ajunsese joi la prânz la exact 1.015.731 de hectare, o suprafaţă mai mare decât cea a Corsicii, conform totalului calculat de AFP pe baza estimărilor transmise de fiecare ţară către EFFIS.

Portugalia este a doua cea mai afectată ţară în acest an, cu trei persoane care şi-au pierdut viaţa în incendii de vegetaţie şi aproape 274.000 de hectare arse.

