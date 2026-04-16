Video Clipul care a devenit viral: un robot umanoid fugărește o turmă de mistreți printr-un parc

Edward Warchocki
Cel mai cunoscut robot umanoid din Polonia „Încântați” să trăiască în aceste vremuri

Un robot umanoid care vânează mistreți în afara Varșoviei poate părea science fiction. Dar în Polonia, acest lucru se întâmplă deja – iar oamenii nu se mai satură de el.

Cunoscut sub numele de Edward Warchocki, robotul a devenit rapid una dintre cele mai recunoscute vedete de pe internet din țară.

Într-un clip viral, acesta alungă în mod amuzant o turmă înspăimântată de mistreți. În altele, se plimbă pe străzi aglomerate, discută cu trecătorii și transformă întâlnirile de zi cu zi într-un spectacol.

„Personal, imaginea acestui robot care aleargă după mistreți nu mă mai surprinde”, a declarat co-creatorul său, Radosław Grzelaczyk, într-un interviu acordat TVP World.

Cel mai cunoscut robot umanoid din Polonia

Grzelaczyk și partenerul său de afaceri, Bartosz Idzik, nu au început în domeniul roboticii. Ambii și-au construit carierele în domeniul tehnologiei, dezvoltând bitcoin.pl – descris ca „cel mai important site de schimb de criptomonede” din Polonia – înainte de a se orienta către mașinile umanoide.

După ce s-a specializat în robotică în China la sfârșitul anului 2025, Grzelaczyk a cumpărat un robot umanoid și a început să testeze ce poate face acesta în viața de zi cu zi.

Rezultatele s-au răspândit rapid pe străzi și online.

De atunci, Edward a apărut aproape peste tot: plimbându-se prin Varșovia, discutând cu trecătorii, apărând la emisiunile matinale de televiziune, transmisiuni live pe TikTok și chiar vizitând parlamentul polonez.

Potrivit lui Grzelaczyk, toate videoclipurile prezintă aceeași mașină, nu mai multe exemplare.

O parte din farmecul lui Edward constă în felul în care se îmbracă, mai degrabă ca un influencer urban decât ca o mașină: poartă un rucsac și un Rolex cu diamante.

Ceasul, a spus Grzelaczyk, provine din „prima sa colaborare” cu o companie. Rucsacul este atât practic, cât și simbolic. „La fel cum o persoană poartă uneori un rucsac, și Edward poartă un rucsac”, a spus el.

În culise, Edward funcționează pe baza unei combinații de sisteme. Grzelaczyk a spus că robotul este conectat nu doar la un model local de IA, ci și la surse de informații mai ample.

Se orientează folosind un scaner lidar și poate merge autonom sau poate fi controlat de la distanță. În public, însă, echipa rămâne în apropiere și îl ține sub control manual, din motive de siguranță.

„Încântați” să trăiască în aceste vremuri

Pe stradă, reacțiile sunt adesea calde și uneori neașteptat de emoționante.

„Doamnele sau domnii în vârstă adoră să discute cu el”, a spus Grzelaczyk. „Acești oameni sunt întotdeauna încântați că au trăit să vadă vremuri în care roboții se plimbă pe străzi.”

Amploarea proiectului este greu de ignorat. Aproximativ 150 de videoclipuri postate în doar 45 de zile au atras peste 500 de milioane de vizualizări.

