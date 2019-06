Cod roșu de caniculă în Europa. Record absolut de temperatură în Franța, de 44,3 grade Celsius

În Franța a fost înregistrat un record absolut de temperatură în departamentul Vaucluse, din sud-estul țării, potrivit The Guardian.

În Franța, termometrele au arătat astăzi temperatura maximă de când se fac înregistrări, de 44,3 grade Celsius, depășind astfel ultimul record de 44,1 grade Celsius din regiunea Montpellier din august, 2003.

În țară, mai multe școli au fost închise și altele i-au rugat pe părinți să țină copiii acasă cât mai mult timp posibil. Inclusiv unele examene au fost amânate.

Mai multe regiuni din Franța sunt sub cod roșu de caniculă. În afara regiunilor care se află sub cod roșu, restul țării se află sub cod portocaliu de caniculă.

Mai multe țări europene continuă să se confrunte cu temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă, canicula fiind provocată de un val de aer fierbinte care provine din nordul Africii, informează BBC.

În Germania, Polonia și Cehia deja au fost înregistrate noi recorduri de temperatură pentru luna iunie, iar în regiunea spaniolă Catalonia un puternic incendiu de vegetație cauzat de temperaturile foarte ridicate și întreținut de vântul puternic amenință aproximativ 20.000 de hectare, potrivit Mediafax.

În Italia, temperaturile ar urma să atingă și chiar să depășească 40 de grade Celsius, în special în zonele nordice și centrale. Mai multe orașe italiene, printre care și capitala Roma, se află sub cod roșu de caniculă.

În localitatea germană Coschen s-au înregistrat miercuri 38,6 grade Celsius, un nou record național de temperatură pentru luna iunie.

Meteorologii au avertizat că temperaturile vor continua să crească în următoarele trei zile.