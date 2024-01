Sunt în continuare coduri roșii de inundații în Franța și Germania, în timp ce Suedia este vizată de o alertă portocalie de vânt și ninsori puternice. Ministerul român de Externe a emis avertizări de călătorie pentru aceste țări.

În nordul Franței, sute de oameni au fost evacuați cu bărcile pneumatice. Umflate de ploaie, râurile au ieșit din matcă si au inundat străzile. Pentru acești oameni, experiența are un gust amar de deja-vu. Zona este inundată pentru a doua oară în numai două luni.

"Tocmai am fost evacuați de pompieri și vom fi cazați, undeva, având în vedere că apa din locuința noastră a atins deja 50 de centimetri și nu putem locui aici, pentru moment", spune un bărbat.

În Germania, nordul și vestul țării sunt afectate. Situația este critică în Oldenburg, unde apele râului Hunte amenință orașul. Echipele de intervenție, ajutați de localnici au ridicat diguri temporare, dar se anunță vreme extremă. Meteorologii au anunțat ploi torențiale pentru următoarele zile.

"Am primit ordin de evacuare de la autoritățile din Oldenburg, ne-au spus să ne cazăm în școala aflată la câțiva kilometri distanță de aici, dar nu îmi voi lăsa ferma. Am cai și alte animale și trebuie să am grijă de ele, nu este atât de simplu", afirmă un bărbat.

În Marea Britanie, furtuna Henk a adus ploi abundente. Peste 300 de alerte de inundații au fost emise, iar mii de case au rămas fără curent electric în Anglia și Țara Galilor. Multe drumuri au fost închise, trenurile au fost anulate şi zborurile întârziate. Avioanele care au curse de pe aeroportul Heathrow din Londra, întâmpină reale probleme.

Frigul extrem şi furtunile de zăpadă perturbă călătoriile şi şcolile din Scandinavia

Miercuri, temperaturile au coborât sub -40C în regiunea nordică pentru a doua zi consecutiv. În Kvikkjokk-Årrenjarka, în Laponia suedeză, mercurul a coborât la -43,6C, cea mai scăzută temperatură înregistrată în ianuarie în Suedia în ultimii 25 de ani, a anunţat agenţia suedeză de ştiri TT.

Temperaturile extrem de scăzute, zăpada şi vântul puternic au perturbat transporturile în întreaga regiune nordică, mai multe poduri fiind închise, iar unele trenuri şi feriboturi suspendate. Şcoli din Scandinavia au fost închise.

Poliţia din cea mai mare parte a Danemarcei i-a îndemnat pe şoferi să evite călătoriile inutile, deoarece vântul şi zăpada au afectat părţile de nord şi de vest ale ţării.

Minus 30 de grade în Moscova

Valul de aer rece din Siberia şi regiunea arctică a coborât şi peste vestul Rusiei, temperaturile la Moscova şi în alte zone scăzând la -30C, cu mult sub temperatura medie de la începutul lunii ianuarie.

Oficialii din Moscova, Sankt Petersburg şi alte zone au emis avertismente meteo portocalii, avertizând locuitorii în legătură cu posibile riscuri pentru sănătate.

