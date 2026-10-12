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Comandantul suprem al NATO în Europa va transmite un avertisment Moscovei și va prezenta „teoria victoriei”

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Generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), Sibiu, 20 ianuarie 2026. Foto: Inquam Photos/ Ovidiu Dumitru Matiu
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Comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich, va prezenta luni, la Varșovia, modul în care Alianța ar putea învinge Rusia în cazul unui atac, în cadrul unui concept denumit „teoria victoriei”. Mesajul adresat Moscovei vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale oficialilor occidentali privind intensificarea acțiunilor de sabotaj și a altor amenințări hibride atribuite Rusiei.

Grynkewich îşi va prezenta „teoria victoriei” privind cea mai bună modalitate de a învinge Rusia în cazul unui atac din partea acesteia, în cadrul unei conferinţe pe teme de securitate la Varşovia, în Polonia, potrivit unui purtător de cuvânt al NATO, transmite Agerpres.

Această iniţiativă are loc în contextul în care NATO încearcă să transmită un mesaj Moscovei pentru ca aceasta să pună capăt la ceea ce oficialii occidentali descriu ca fiind o campanie "hibridă" de sabotaje şi ingerinţe care îi vizează pe susţinătorii Ucrainei în războiul său împotriva Rusiei.

Temerile s-au accentuat în ultimele luni, Kremlinul părând să îşi intensifice acţiunile după mai multe incidente intens mediatizate, printre care se numără şi descoperirea unei drone încărcate cu explozibili pe un aeroport german.

„Conceptul de teoria victoriei al comandantului suprem al forţelor aliate în Europa este simplu: menţinerea avantajului NATO, ceea ce este conform cu planurile de descurajare şi apărare ale Alianţei şi se sprijină pe acestea”, a declarat săptămâna trecută colonelul Martin O'Donnell, purtător de cuvânt al generalului american.

„Dar, având în vedere un mediu de securitate global instabil şi complex, trebuie să creăm încă de pe acum condiţiile pentru a descuraja orice agresiune şi, dacă este necesar, pentru a învinge în caz de atac”, a continuat colonelul O'Donnell, subliniind că „teoria victoriei” defineşte un cadru care permite tocmai acest lucru.

Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), fondată după cel de-Al Doilea Război Mondial, în 1949, pentru a contracara Uniunea Sovietică, dizolvată în 1991, îşi protejează în mod tradiţional cu mare stricteţe planurile de apărare destinate contracarării unui atac rusesc.

Este puţin probabil ca intervenţia generalului Grynkewich să dezvăluie multe detalii despre strategia NATO. Însă ea va trimite un semnal Moscovei şi ar trebui să liniştească membrii flancului estic al Alianţei Atlantice - învecinat cu Rusia -, alianţă care reuneşte astăzi Statele Unite, Canada şi 30 de ţări europene.

NATO repetă cu insistenţă că este o alianţă defensivă şi că nu are nicio intenţie de a ataca Rusia, însă oficiali occidentali afirmă că „atacurile hibride” ale Moscovei devin tot mai periculoase pe măsură ce armata rusă se împotmoleşte în Ucraina, unde luptă de la începutul anului 2022, şi că acestea riscă să provoace pierderi umane considerabile.

NATO, al cărei rol principal este de a descuraja o invazie armată dinspre Rusia, a întâmpinat dificultăţi în a găsi modalităţi de gestionare a acestor incidente care au loc în zona gri, sub pragul a ceea ce este considerat un act de război sau o operaţiune militară - cum ar fi, de exemplu, un incendiu intenţionat sau un sabotaj.

Şeful civil al NATO, secretarul general Mark Rutte, a cerut ţărilor membre la sfârşitul lunii septembrie să rămână "calme, să continue ca şi până acum şi să susţină Ucraina". „Nu trebuie să fim naivi (...) în ceea ce priveşte Rusia, dar suntem mai puternici şi ei ştiu asta”, a adăugat el.

Însă această recrudescenţă a activităţilor ruseşti survine într-un moment de vulnerabilitate potenţială pentru Europa: Statele Unite procedează în prezent la o reevaluare a desfăşurării lor militare pe continent, ceea ce ar putea duce la reduceri ale efectivelor americane. Decizia urmează să fie anunţată la sfârşitul anului.

În paralel, ţările europene îşi consolidează în grabă forţele armate, impulsionate de îndoielile privind fiabilitatea Statelor Unite sub preşedinţia lui Donald Trump.

Editor : M.I.

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