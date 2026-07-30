Live TV

Comisara UE responsabilă de tranziția curată atacă dur politicienii care neagă schimbările climatice: „Îi mint pe oameni”

Data publicării:
Teresa Ribera Is Taking Part In The Course â€˜The European Union'S Major Current Challenges' In San SebastiáN
Teresa Ribera, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Avertisment privind agenda climatică a Uniunii Europene

Teresa Ribera, comisara UE pentru tranziție curată și vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, a lansat un atac dur la adresa politicienilor care neagă schimbările climatice, acuzându-i că „îi mint pe oameni” și că le pun viețile în pericol. Declarațiile au fost făcute în contextul incendiilor devastatoare care afectează mai multe state europene.

Într-un interviu pentru Euronews, Teresa Ribera i-a criticat dur pe politicienii europeni „periculoși și lipsiți de judecată”, care pun la îndoială concluziile științei climatice și resping politicile de mediu, susținând că acestea sunt motivate ideologic, și nu bazate pe dovezi.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a lansat un atac virulent la adresa negaționiștilor schimbărilor climatice, acuzându-i pe politicienii care resping legătura dintre încălzirea globală și incendiile de vegetație devastatoare din Europa că „îi mint pe oameni” și le pun viața în pericol.

„Avem numeroși noi europarlamentari, familii politice și politicieni naționali care se pronunță foarte vocal împotriva științei climatice și a acțiunilor pentru combaterea schimbărilor climatice. Acest lucru este periculos, îi mint pe oameni”, a declarat Ribera.

În timp ce incendii de vegetație soldate cu victime fac ravagii în Spania, Franța și Grecia, Ribera a avertizat că scepticismul față de schimbările climatice subminează capacitatea Europei de a se pregăti pentru dezastre din ce în ce mai distrugătoare. Vorbind de la Madrid, unul dintre orașele grav afectate, ea a comparat negarea rolului schimbărilor climatice în izbucnirea incendiilor cu încurajarea consumului de alcool în rândul alcoolicilor.

„Cel mai apropiat exemplu ar fi un oficial public care spune că poți să bei cât whisky vrei și apoi să conduci, pentru că accidentele rutiere nu au nicio legătură cu alcoolul, ci doar cu starea drumului sau a mașinii”, a spus ea. „Asta este o prostie.”

Ribera a respins afirmațiile potrivit cărora incendiile fac pur și simplu parte din ciclul sezonier al Europei, susținând că schimbările climatice generează „noi tipuri de incendii de vegetație”, mai intense și tot mai amenințătoare pentru comunități, infrastructură, fauna sălbatică și viețile oamenilor.

„Acest lucru este pur și simplu periculos”, a declarat ea. Peste 10.000 de decese în exces au fost înregistrate în Europa în timpul valului extrem de căldură de la sfârșitul lunii iunie.

Avertisment privind agenda climatică a Uniunii Europene

Comisara spaniolă, responsabilă de tranziția curată, echitabilă și competitivă a Uniunii Europene, a făcut aceste declarații într-un moment sensibil din punct de vedere politic la Bruxelles.

În ultimul an, atenția politică a Uniunii Europene s-a îndepărtat de ambițioasa legislație climatică, care a reprezentat emblema Pactului Verde European din primul mandat al Ursulei von der Leyen, orientându-se către competitivitate, politică industrială și reducerea birocrației pentru companii.

Mai multe guverne și grupuri politice au cerut Bruxelles-ului să relaxeze și mai mult normele de mediu, susținând că aceasta este singura modalitate prin care Europa poate rămâne competitivă în raport cu Statele Unite și China.

Printre măsurile propuse se numără atenuarea normelor privind emisiile de metan, care obligă producătorii de petrol și gaze să își reducă și monitorizeze emisiile, precum și modificarea legii privind refacerea naturii, considerată esențială pentru protejarea pădurilor și turbăriilor.

Ribera a avertizat însă împotriva renunțării la agenda climatică a Uniunii Europene. Europa nu poate răspunde unuia dintre cele mai grave sezoane de incendii de vegetație prin desființarea tocmai a politicilor concepute pentru reducerea riscurilor climatice, a argumentat ea. Deși reglementările pot fi simplificate, abandonarea fundamentelor Pactului Verde European ar fi o greșeală.

„A oferi răspunsul corect nu înseamnă să renunțăm la tot ceea ce a pus bazele acestei tranziții verzi, care trebuie să continue să susțină prosperitatea”, a declarat Teresa Ribera.

Citește și De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile specialistului Bogdan Antonescu

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
1
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
apa scazuta la dunare
2
De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile...
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat...
Pierre-Henri Chuet
4
Anchetă de trădare în Franța: un fost pilot francez de avioane de vânătoare Rafale...
Accident
5
Condamnare-record pentru un șofer de TIR: cum a dus o șicanare în trafic la o tragedie și...
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”
Digi Sport
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
PWIzNWJhMTVjZDQ5NzdmMjNlMWJiZjhkYzljMDJhMTIw.thumb
Uniunea Europeană a stabilit reguli de imigrare mai stricte pentru bărbaţii ucraineni apți de luptă
seceta animale
Seceta îi obligă pe fermieri să-și hrănească animalele cu castraveți și pepeni: „Pășunile sunt pârjolite, iar fântânile au secat”
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Reactorul 2 al Centralei de la Cernavodă rămâne temporar deschis, anunță Nuclearelectrica: „Evoluția pe timpul nopții a fost stabilă”
reactoarele de la centrala cernavoda
Seceta extremă pune în dificultate reactoarele de la Cernavodă. Fostul ministru Răzvan Nicolescu: „Ne așteptăm la facturi mai mari”
Marine le Pen
Extrema dreaptă din Franța încearcă să profite de incendiile devastatoare din țară. Expert: „Nu sunt sigur că vor reuși”
Recomandările redacţiei
Mihailo Podoliak
Mihailo Podoliak, consilierul lui Zelenski, pentru Digi24.ro...
aeronava f-18 al spaniei, in zbor
NATO trimite în România avioane F-18 din Spania, elicoptere...
sigla psd
PSD mută scandalul pe legea salarizării publice la Bruxelles...
Flying object explodes in eastern Poland
Ce se știe despre racheta rusească prăbușită în Polonia, care a...
Ultimele știri
Melania Trump anunță un nou acord pentru repatrierea copiilor separați de familii în războiul din Ucraina
Armata rusă ar fi folosit o rachetă nord-coreeană într-un atac asupra Ucrainei, pentru prima dată în ultimul an
(P) Un dispozitiv din casa ta te poate costa mult mai mult decât crezi. Iată cum poți ține sub control cheltuielile de imprimare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Laura Cosoi a născut a cincea fetiță. Ce nume a primit micuța și ce detaliu emoționant o leagă de surioarele...
Cancan
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Fanatik.ro
Mădălina Ghenea a încins internetul în ziua în care FCU Craiova, echipa sa favorită, a revenit în fotbal
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB în meciul decisiv cu Auda. Pădurariu e titular, așa cum a anunțat Fanatik! Update...
Adevărul
Două roiuri de meteori ajung la apogeu. Spectacol pe cer în noaptea de joi spre vineri
Playtech
Cine poate fi încorporat în România în caz de război. De ce au fost chemaţi tinerii în Armată
Digi FM
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Fostul membru AXXA stârnise controverse după ce a ținut post negru 40...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Craioveanu bagă mâna în foc: "Nicio echipă din România! Nici măcar FCSB"
Pro FM
Anca Țurcașiu, noi imagini inedite alături de partenerul ei, la malul mării. Fanii au fost cuceriți: „Așa...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce părere ar avea Johnny Depp despre filmul care îi marchează revenirea la Hollywood: „O șansă care apare o...
Adevarul
Pericol pentru securitatea energetică globală: atac cu drone asupra a două petroliere în Marea Neagră
Newsweek
Modificare la pensie începând de vineri. Milioane de români vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
Digi FM
Mihai Trăistariu, exasperat de turiștii de pe litoral. Ce îi dispare din apartamente și ce obiecte ajunge să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este "dirty soda", băutura care face furori pe internet, dar îi îngrijorează pe medici: "Este un dezastru...
Digi Animal World
Un câine a distrus drona vecinului, iar cazul a ajuns în instanță. Ce a decis judecătorul
Film Now
A trăit în mașină înainte să ajungă la Hollywood, apoi a câștigat două premii Oscar. Viața a încercat-o de...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...