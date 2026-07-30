Comisara UE responsabilă de tranziția curată atacă dur politicienii care neagă schimbările climatice: „Îi mint pe oameni”

Teresa Ribera, comisara UE pentru tranziție curată și vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, a lansat un atac dur la adresa politicienilor care neagă schimbările climatice, acuzându-i că „îi mint pe oameni” și că le pun viețile în pericol. Declarațiile au fost făcute în contextul incendiilor devastatoare care afectează mai multe state europene.

Într-un interviu pentru Euronews, Teresa Ribera i-a criticat dur pe politicienii europeni „periculoși și lipsiți de judecată”, care pun la îndoială concluziile științei climatice și resping politicile de mediu, susținând că acestea sunt motivate ideologic, și nu bazate pe dovezi.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a lansat un atac virulent la adresa negaționiștilor schimbărilor climatice, acuzându-i pe politicienii care resping legătura dintre încălzirea globală și incendiile de vegetație devastatoare din Europa că „îi mint pe oameni” și le pun viața în pericol.

„Avem numeroși noi europarlamentari, familii politice și politicieni naționali care se pronunță foarte vocal împotriva științei climatice și a acțiunilor pentru combaterea schimbărilor climatice. Acest lucru este periculos, îi mint pe oameni”, a declarat Ribera.

În timp ce incendii de vegetație soldate cu victime fac ravagii în Spania, Franța și Grecia, Ribera a avertizat că scepticismul față de schimbările climatice subminează capacitatea Europei de a se pregăti pentru dezastre din ce în ce mai distrugătoare. Vorbind de la Madrid, unul dintre orașele grav afectate, ea a comparat negarea rolului schimbărilor climatice în izbucnirea incendiilor cu încurajarea consumului de alcool în rândul alcoolicilor.

„Cel mai apropiat exemplu ar fi un oficial public care spune că poți să bei cât whisky vrei și apoi să conduci, pentru că accidentele rutiere nu au nicio legătură cu alcoolul, ci doar cu starea drumului sau a mașinii”, a spus ea. „Asta este o prostie.”

Ribera a respins afirmațiile potrivit cărora incendiile fac pur și simplu parte din ciclul sezonier al Europei, susținând că schimbările climatice generează „noi tipuri de incendii de vegetație”, mai intense și tot mai amenințătoare pentru comunități, infrastructură, fauna sălbatică și viețile oamenilor.

„Acest lucru este pur și simplu periculos”, a declarat ea. Peste 10.000 de decese în exces au fost înregistrate în Europa în timpul valului extrem de căldură de la sfârșitul lunii iunie.

Avertisment privind agenda climatică a Uniunii Europene

Comisara spaniolă, responsabilă de tranziția curată, echitabilă și competitivă a Uniunii Europene, a făcut aceste declarații într-un moment sensibil din punct de vedere politic la Bruxelles.

În ultimul an, atenția politică a Uniunii Europene s-a îndepărtat de ambițioasa legislație climatică, care a reprezentat emblema Pactului Verde European din primul mandat al Ursulei von der Leyen, orientându-se către competitivitate, politică industrială și reducerea birocrației pentru companii.

Mai multe guverne și grupuri politice au cerut Bruxelles-ului să relaxeze și mai mult normele de mediu, susținând că aceasta este singura modalitate prin care Europa poate rămâne competitivă în raport cu Statele Unite și China.

Printre măsurile propuse se numără atenuarea normelor privind emisiile de metan, care obligă producătorii de petrol și gaze să își reducă și monitorizeze emisiile, precum și modificarea legii privind refacerea naturii, considerată esențială pentru protejarea pădurilor și turbăriilor.

Ribera a avertizat însă împotriva renunțării la agenda climatică a Uniunii Europene. Europa nu poate răspunde unuia dintre cele mai grave sezoane de incendii de vegetație prin desființarea tocmai a politicilor concepute pentru reducerea riscurilor climatice, a argumentat ea. Deși reglementările pot fi simplificate, abandonarea fundamentelor Pactului Verde European ar fi o greșeală.

„A oferi răspunsul corect nu înseamnă să renunțăm la tot ceea ce a pus bazele acestei tranziții verzi, care trebuie să continue să susțină prosperitatea”, a declarat Teresa Ribera.

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Editor : M.I.