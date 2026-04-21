Comisarul Jorgensen pledează pentru independență energetică: Europa nu ar trebui să mai importe „nicio moleculă de energie din Rusia”

Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe, Dan Jorgensen, a declarat marţi că, în opinia sa, Europa nu ar trebui să mai importe „nicio moleculă de energie din Rusia” şi a pledat pentru ca regiunea să investească în propria sursă de energie ieftină, făcând aluzie la sursele regenerabile, informează EFE, citată de Agerpres.

La conferinţa anuală a asociaţiei europene a energiei eoliene WindEurope, care are loc la Madrid, Jorgensen s-a referit la dezbaterea dacă bătrânul continent ar trebui să îşi revizuiască interdicţia referitoare la energia din Rusia, având în vedere criza actuală din Orientul Mijlociu, şi a insistat că o astfel de răzgândire ar fi „o greşeală uriaşă”.

În discursul său de deschidere, danezul a făcut aluzie la criza energetică care a izbucnit după invazia Rusiei în Ucraina în 2022, când Uniunea Europeană şi-a dat seama de „greşeala” pe care a făcut-o fiind dependentă de o ţară care a devenit apoi „inamicul”. „Această greşeală nu se poate repeta”, a subliniat comisarul, care a salutat modul în care, patru ani mai târziu, regiunea a reuşit să se „îndepărteze” de dependenţa energetică de Rusia.

Comisarul a vorbit, de asemenea, despre contextul actual, marcat de un nou „şoc”, războiul din Iran şi repercusiunile sale economice. Totuşi, aceasta nu este o criză energetică, ci mai degrabă o criză a combustibililor regenerabili, cu care Europa se confruntă de pe o poziţie mai bună decât în 2022, având mai multă energie curată în sistemul său şi surse de aprovizionare diversificate, a susţinut Jurgensen.

Potrivit comisarului european, există o singură modalitate pentru continent de a-şi rupe dependenţa de combustibilii fosili, care în acest conflict îi generează costuri suplimentare în valoare de 500 de milioane de euro „nu în fiecare lună sau săptămână, ci în fiecare zi”.

„Trebuie să investim masiv în propriile noastre surse de energie, mult mai ieftine”, a explicat comisarul Jorgensen, care a subliniat potenţialul „enorm" al regiunii pentru a-şi extinde sectorul energiei eoliene.

Jorgensen, care a menţionat că Bruxelles-ul va publica miercuri o comunicare cu propuneri privind conflictul din Orientul Mijlociu, a pledat pentru un sistem „mai flexibil şi mai integrat”, în caz contrar, Europa nu va profita de beneficiile oferite de sursele regenerabile. 

Citește și:

UE şi-a fixat ca obiectiv 20.000 de avioane electrice, pe hidrogen sau hibride până în 2050

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
3
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
4
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
Rumen Radev.
5
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Te-ar putea interesa și:
European Ministers Of Energy Council, Brussels, Belgium - 16 Mar 2026
Europa trebuie să se pregătească pentru un şoc energetic de durată, avertizează comisarul Jorgensen: „Situaţia se va înrăutăţi”
Dan Jorgensen
UE se pregătește de penuria combustibililor: ce măsuri sunt luate în calcul. Mesajul comisarului pentru Energie
European Ministers Of Energy Council, Brussels, Belgium - 16 Mar 2026
Temeri la Bruxelles privind o penurie energetică: Recomandări pentru europeni să reducă consumul de petrol și gaze
cheie locuinta
UE va propune norme privind închirierile pe termen scurt pentru a combate „criza socială” din sectorul locativ
gaze energie uniunea europeana rusia
Ministerul Energiei reacționează la informațiile Reuters potrivit cărora România și-a crescut cu 57% importurile de energie din Rusia
Recomandările redacţiei
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: „Decizia PNL e să nu mai facă o Coaliție cu PSD”. Cum...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
„Turbulențele politice” se mută la Cotroceni. Nicușor Dan a anunțat...
grindeanu bolojan
Ce spun PSD și PNL despre varianta unui premier tehnocrat. Sorin...
Peter Magyar
Peter Magyar anunță discuții cu Kelemen Hunor privind maghiarii din...
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, ziua 53. Donald Trump spune că „se așteaptă” ca Statele Unite să bombardeze Iranul
Angajații TAROM reclamă intenția Guvernului de a închide compania. Sindicatul anunță protest și acțiuni în instanță
Theodor Stolojan: „O țară care își dă cu stângul în dreptul. Costul nu va fi plătit de domnii cu cutii de pantofi pline de euro”
Citește mai multe
