Comisarul Jorgensen pledează pentru independență energetică: Europa nu ar trebui să mai importe „nicio moleculă de energie din Rusia”

Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe, Dan Jorgensen, a declarat marţi că, în opinia sa, Europa nu ar trebui să mai importe „nicio moleculă de energie din Rusia” şi a pledat pentru ca regiunea să investească în propria sursă de energie ieftină, făcând aluzie la sursele regenerabile, informează EFE, citată de Agerpres.



La conferinţa anuală a asociaţiei europene a energiei eoliene WindEurope, care are loc la Madrid, Jorgensen s-a referit la dezbaterea dacă bătrânul continent ar trebui să îşi revizuiască interdicţia referitoare la energia din Rusia, având în vedere criza actuală din Orientul Mijlociu, şi a insistat că o astfel de răzgândire ar fi „o greşeală uriaşă”.



În discursul său de deschidere, danezul a făcut aluzie la criza energetică care a izbucnit după invazia Rusiei în Ucraina în 2022, când Uniunea Europeană şi-a dat seama de „greşeala” pe care a făcut-o fiind dependentă de o ţară care a devenit apoi „inamicul”. „Această greşeală nu se poate repeta”, a subliniat comisarul, care a salutat modul în care, patru ani mai târziu, regiunea a reuşit să se „îndepărteze” de dependenţa energetică de Rusia.



Comisarul a vorbit, de asemenea, despre contextul actual, marcat de un nou „şoc”, războiul din Iran şi repercusiunile sale economice. Totuşi, aceasta nu este o criză energetică, ci mai degrabă o criză a combustibililor regenerabili, cu care Europa se confruntă de pe o poziţie mai bună decât în 2022, având mai multă energie curată în sistemul său şi surse de aprovizionare diversificate, a susţinut Jurgensen.



Potrivit comisarului european, există o singură modalitate pentru continent de a-şi rupe dependenţa de combustibilii fosili, care în acest conflict îi generează costuri suplimentare în valoare de 500 de milioane de euro „nu în fiecare lună sau săptămână, ci în fiecare zi”.



„Trebuie să investim masiv în propriile noastre surse de energie, mult mai ieftine”, a explicat comisarul Jorgensen, care a subliniat potenţialul „enorm" al regiunii pentru a-şi extinde sectorul energiei eoliene.



Jorgensen, care a menţionat că Bruxelles-ul va publica miercuri o comunicare cu propuneri privind conflictul din Orientul Mijlociu, a pledat pentru un sistem „mai flexibil şi mai integrat”, în caz contrar, Europa nu va profita de beneficiile oferite de sursele regenerabile.

Citește și:

UE şi-a fixat ca obiectiv 20.000 de avioane electrice, pe hidrogen sau hibride până în 2050

