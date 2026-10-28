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Comisarul pentru Apărare: Europa trebuie să fie gata să crească producția de combustibil pentru a-și susține forțele în timp de război

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Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare. Foto: Profimedia
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Europa trebuie să se asigure că poate crește rapid producția de combustibil pentru avioane și motorină pentru a-și susține forțele armate în timp de război, a avertizat miercuri comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, relatează Euronews.

Kubilius a afirmat că rezervele actuale sunt suficiente, consumul de combustibil al armatei în timp de pace reprezentând aproximativ 8% din capacitatea totală, conform datelor din sector. Cu toate acestea, cererea ar putea crește dramatic în cazul unui conflict.

„Dacă criza se apropie, ar putea fi mult mai gravă”, a avertizat el. „În cazul unei crize militare, conform modelului de forțe al NATO, în primele 10 zile, NATO va trebui să deplaseze și să asigure susținerea a 100.000 de soldați, iar noi ne putem imagina ce înseamnă acest lucru din punctul de vedere al consumului și al producției de combustibil”.

El nu a putut preciza cât timp ar putea Europa să se apere împotriva unui agresor cu rezervele actuale de combustibil, întrucât aceste cifre sunt confidențiale. Declarațiile au fost făcute în urma primului dialog al Comisiei privind capacitatea de rafinare din Europa.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a convocat această masă rotundă având în vedere situația de penurie energetică cu care se confruntă Europa și impactul pe care aceasta l-ar putea avea asupra capacităților militare ale Europei.

La întâlnire au participat oficiali ai NATO și reprezentanți ai industriei.

Rafinăriile europene — care transformă țițeiul în produse rafinate, precum combustibilul pentru avioane și motorina — se închid sau își reduc capacitatea de producție de ani de zile, pe măsură ce instalațiile învechite au devenit mai puțin rentabile, iar tendințele cererii s-au schimbat.

Conflictele globale, precum războiul din Iran și închiderea Strâmtorii Ormuz, au sporit dificultățile cu care se confruntă Europa în asigurarea unei surse de energie fiabile la un preț accesibil.

UE are un obiectiv cu caracter juridic obligatoriu de a reduce emisiile de carbon cu 90% până în 2040.

Comisarul UE pentru energie, Dan Jorgensen, a declarat că Europa își menține cursul către renunțarea treptată la combustibilii fosili și se află în grafic în ceea ce privește atingerea acestui obiectiv, însă ceea ce este necesar „acum” este o ofertă suficientă de surse convenționale de energie.

„Combustibilii diesel și pentru avioane sunt esențiali pentru mobilitate, pentru economie în ansamblu și pentru apărarea noastră”, a afirmat el. „Trebuie să creăm un cadru care să susțină o producție internă suficientă de combustibili în Europa — precum și viabilitatea pe termen lung a rafinării europene — pe măsură ce UE se decarbonizează”.

Cele mai importante surse de combustibil necesare forțelor armate europene sunt combustibilii pentru avioane, care asigură funcționarea forțelor aeriene, precum și motorina, utilizată pentru generarea de energie electrică de rezervă în bazele militare.

Un purtător de cuvânt al NATO a declarat pentru Euronews că este „esențial” ca producția europeană de combustibil să poată satisface atât cererea civilă, cât și cea militară în perioade de criză și conflict, și că aliații s-au angajat să asigure accesul continuu la aceste resurse.

În acest context, statele membre ale NATO au aprobat în luna iulie un plan al Programului NATO privind capacitatea lanțului de aprovizionare cu combustibil, în valoare de 27 de miliarde de euro. Acest demers are ca scop modernizarea infrastructurii existente a NATO de stocare și distribuție a combustibilului, în special a conductelor din vecinătatea estică și sud-estică a Alianței, printre alte capacități.

Măsura are scopul de a asigura „pregătirea pentru luptă”, a declarat purtătorul de cuvânt.

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Editor : A.M.G.

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