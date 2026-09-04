Comisarul UE pentru extindere şi-a anulat vizita în Serbia, după ce criminalul de război Ratko Mladic a fost omagiat la Belgrad

Comisarul european Marta Kos, responsabilă cu extinderea, şi-a anulat vineri o vizită în Serbia din cauza „glorificării” criminalului de război Ratko Mladic, ale cărui rămăşiţe pământeşti au fost întâmpinate cu onoruri militare la Belgrad, relatează AFP.

„Ratko Mladic a fost condamnat pentru genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război”, a reamintit Marta Kos pe reţeaua socială X. „Glorificarea prilejuită de decesul său este incompatibilă cu valorile pe care s-a construit UE”, iar acestea „nu sunt negociabile”, a subliniat ea.

Aceste valori, de care depinde aderarea la UE, includ „confruntarea cu trecutul, reconcilierea sinceră şi respectul faţă de victime”, a subliniat comisarul european.

Marta Kos, care gestionează, în numele Bruxelles-ului, relaţiile cu ţările candidate la Uniunea Europeană şi a fost nominalizată de Slovenia, ţară care a făcut parte din fosta Iugoslavie, urma să se deplaseze „în misiune” în Serbia pe 9 septembrie.

Serbia a depus o cerere de aderare la UE în 2009 şi i s-a acordat statutul de ţară candidată la aderare în martie 2012, însă discuţiile stagnează din cauza reformelor considerate insuficiente în ceea ce priveşte statul de drept, precum şi a tensiunilor persistente cu Kosovo.

„Măcelarul din Balcani”, răspunzător pentru rolul său în cel mai grav masacru din Europa de după cel de-Al Doilea Război Mondial

Ratko Mladic, fost general al armatei sârbilor din Bosnia, a fost supranumit „Măcelarul din Balcani” pentru rolul său în masacrul de la Srebrenica din 1995, cel mai grav masacru din Europa de după cel de-Al Doilea Război Mondial. El a fost condamnat în 2017 la închisoare pe viaţă de către Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPII), pentru genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii comise în timpul războiului din Bosnia, verdict confirmat în apel în 2021.

Acest conflict a provocat aproape 100.000 de morţi între 1992 şi 1995, notează AFP, citată de News.ro.

Ratko Mladic a decedat săptămâna trecută la Haga, în Ţările de Jos, unde îşi ispăşea pedeapsa, la câteva zile după ce o solicitare a guvernului sârb de a-l transfera la un spital militar din Belgrad pentru a fi îngrijit a fost respinsă pentru ultima oară.

Editor : Liviu Cojan