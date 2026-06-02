Comisia Europeană a emis avize pentru controalele temporare la frontierele interne în spațiul Schengen, introduse de nouă țări

indicatoare schengen si border control pe fundal cerul
Unele state membre au ales să reintroducă temporar controale la frontieră. Foto: Shutterstock
Recomandările Comisiei Etapele următoare 

Comisia Europeană a emis marți avize privind reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne de către Austria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Slovenia și Suedia, potrivit unui comunicat al executivului comunitar.

Deși legislația UE permite reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în anumite condiții, aceasta impune, de asemenea, Comisiei să emită un aviz atunci când astfel de controale durează mai mult de 12 luni, se precizează în comunicatul CE.

„Avizele emise astăzi evaluează necesitatea și proporționalitatea controalelor notificate la frontierele interne, precum și măsurile alternative și de atenuare disponibile luate de statele membre pentru a limita consecințele negative asupra călătoriilor transfrontaliere. 

Comisia își menține angajamentul de a respecta principiile liberei circulații și securității în spațiul Schengen. Avizele emise astăzi includ recomandări pentru a permite statelor membre să depună eforturi în vederea eliminării treptate și a eliminării treptate a controalelor la frontierele interne”, potrivit comunicatului citat.

Recomandările Comisiei

Deși situația din fiecare stat membru diferă, CE a evidențiat o serie de constatări-cheie comune:

  • În temeiul dreptului UE, statele membre au dreptul de a reintroduce temporar și în mod excepțional controalele temporare la frontieră atunci când se confruntă cu o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne. Statele membre au făcut uz de această posibilitate din cauza unor preocupări reale și legitime legate de amenințările la adresa securității și de situația migrației.  
  • Reintroducerea controalelor la frontierele interne are în mod inevitabil consecințe pentru statele membre învecinate. În cazul reintroducerii controalelor la frontierele interne, este esențial ca statele membre să ia măsuri pentru a limita orice consecință negativă asupra navetiștilor și comunităților transfrontaliere. Dialogul structurat al Comisiei și procesul de consultare inițiat de coordonatorul Schengen cu statele membre în cauză au contribuit la reducerea semnificativă a timpului de așteptare și la îmbunătățirea coordonării operaționale și a schimbului de informații.
  • Viitoarea intrare în vigoare a Pactului privind migrația și azilul va consolida în mod semnificativ condițiile structurale necesare pentru eliminarea treptată a controalelor la frontierele interne. Pactul va consolida gestionarea frontierelor externe ale UE și va oferi statelor membre instrumente mai eficace pentru a aborda deplasările neautorizate în spațiul Schengen.
  • Sistemul de intrare/ieșire (pe deplin aplicabil din luna aprilie a acestui an) și viitoarea introducere a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) vor consolida supravegherea deplasărilor la frontierele externe ale UE, îmbunătățind în mod semnificativ monitorizarea persoanelor care intră și ies din Uniune, precum și a momentului și locului în care au loc trecerile.  
  • Sunt disponibile alternative mai eficiente și mai eficace la controalele la frontierele interne. În special, verificările polițienești nesistematice sau tehnologiile mobile de identificare biometrică și de urmărire a vehiculelor constituie alternative eficace la controalele la frontierele interne.
  • În majoritatea cazurilor, statele membre recurg deja la controale bazate pe riscuri și nesistematice. Aceste controale se aseamănă cu verificările nesistematice ale poliției și ar putea fi înlocuite treptat, cu relativă ușurință, cu soluții alternative. 

„În acest context, Comisia recomandă ca cele nouă state membre în cauză să depună eforturi în vederea eliminării treptate și a eliminării treptate a controalelor la frontierele interne, utilizând pe deplin măsurile alternative disponibile și cooperarea regională”, cere Comisia în comunicat.

Etapele următoare 

Comisia va consulta toate statele membre în cauză cu privire la modul în care avizele pot fi puse cel mai bine în practică și va continua să colaboreze cu statele membre pentru a se asigura că controalele temporare la frontierele interne nu subminează funcționalitatea pe termen lung a liberei circulații.  

Spațiul Schengen contribuie în mod semnificativ la buna funcționare a pieței interne și la prosperitatea economică a UE. Pe măsură ce bunurile, lucrătorii și serviciile traversează frontierele interne fără obstacole, regiunile transfrontaliere prosperă, iar economiile naționale beneficiază de sarcini administrative mai reduse și de economii de scară.

Codul frontierelor Schengen prevede că un stat membru poate reintroduce controalele la frontierele interne în vederea abordării unei amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității interne, atunci când acest lucru este necesar și proporțional. În principiu, durata maximă a controlului la frontierele interne nu depășește doi ani. Cu toate acestea, în cazul în care un stat membru consideră că există o situație excepțională majoră în ceea ce privește o amenințare gravă persistentă care justifică necesitatea continuă a controlului la frontierele interne în plus față de această perioadă maximă de doi ani, este posibilă o prelungire suplimentară. 

Codul frontierelor Schengen impune Comisiei Europene să evalueze dacă verificările prelungite la frontierele interne (mai mult de 12 luni din același motiv) în temeiul articolului 25a alineatul (4) sunt necesare și proporționale. Prin adoptarea avizelor de astăzi, Comisia respectă această obligație legală.

