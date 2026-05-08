Comisia Europeană a finalizat ancheta ce l-a vizat pe comisarul maghiar Varhelyi, apropiat al lui Orban. Care sunt concluziile

Data publicării:
Oliver Varhelyi. Foto: Reuters

Nu a fost identificată „nicio încălcare majoră a securităţii” în ancheta care l-a vizat pe comisarul european din partea Ungariei, Oliver Varhelyi, un apropiat al premierului în exerciţiu Viktor Orban şi suspectat de spionaj, a anunţat, vineri, Comisia Europeană, transmite AFP, citată de Agerpres.

Mai multe canale media europene au dezvăluit în octombrie că Ungaria lui Viktor Orban a încercat timp de mai mulţi ani să exercite presiuni asupra cetăţenilor săi care lucrează în cadrul instituţiilor europene pentru a organiza operaţiuni de spionaj, între 2012 şi 2018.

Ulterior, Comisia Europeană a anunţat că deschide o anchetă.

Rolul comisarului maghiar Oliver Varhelyi a fost deosebit de atent examinat în această afacere. Şi pe bună dreptate: la acel moment, el conducea reprezentanţa Ungariei la Bruxelles, înainte de a deveni comisar european în 2019.

Oliver Varhelyi a negat întotdeauna că ar fi avut cunoştinţă de situaţie.

După câteva luni de anchetă, Comisia a concluzionat că „nu s-a putut identifica nicio încălcare majoră a securităţii” în acest caz, a anunţat un purtător de cuvânt, Balazs Ujvari.

Nu se poate atribui responsabilitatea sau să fie implicate alte persoane decât agenţii serviciilor de informaţii înşişi”, a adăugat el.

Viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, care lucra la Bruxelles la momentul presupuselor fapte, l-a acuzat pe comisar că nu a spus „întregul adevăr” despre acest subiect.

La rândul său, Reuters reaminteşte că instituţii media de investigaţie au publicat la începutul acestui an convorbiri telefonice scurse în presă, care păreau să arate cum guvernul Orban a acţionat pentru a servi interesele Rusiei şi a submina eforturile UE de a ajuta Ucraina.

