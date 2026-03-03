Live TV

Comisia Europeană ajută la evacuarea cetățenilor din țările membre blocați în Orientul Mijlociu. Care e mecanismul și cât plătește UE

Uniunea Europeană a început să ajute mai multe state membre la evacuarea unora dintre cetăţenii proprii, blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului declanşat de atacurile americano-israeliene contra Iranului, a anunţat marţi comisarul european pentru pregătire şi gestionarea situaţiilor de criză Hadja Lahbib, potrivit AFP.

Italia, Slovacia şi Austria au activat Mecanismul de protecţie civilă al UE, ce permite finanţarea unei părţi a acestor operaţiuni de repatriere, a precizat Lahbib.

„Italia a fost prima care a activat acest mecanism”', ce prevede un ajutor financiar european pentru ţările membre care solicită acest lucru, a precizat ea. Autorităţile de la Roma au în vedere zboruri dinspre Egipt şi Iordania pentru repatrierea cetăţenilor italieni, dar continuă să „evalueze cele mai bune opţiuni”, potrivit reprezentantei executivului comunitar.

La rândul său, Slovacia a cerut ajutorul Bruxellesului pentru a finanţa două zboruri între Amman şi Bratislava, prevăzute pentru miercuri şi joi. Comisia Europeană încă nu cunoaşte numărul persoanelor vizate de aceste operaţiuni.

De asemenea, Austria a declanşat acest mecanism de protecţie civilă, dar pentru un ajutor referitor pentru moment la mai puţin de 100 de persoane.

Uniunea Europeană finanţează 75% din costurile acestei repatrieri, cu condiţia ca cel puţin 30% din pasageri să aibă o altă cetăţenie decât cea a ţării solicitante. Această dispoziţie există pentru a încuraja solidaritatea între ţările membre. Dacă proporţia respectivă scade sub 30% din pasageri, atunci UE achită doar 50% din costuri.

În plus, UE dispune în regiune de stocuri de ajutor alimentar, în special în Iordania şi la Dubai (Emiratele Arabe Unite), ce pot fi mobilizate rapid în cazul agravării situaţiei.

Potrivit comisarului european Hadja Lahbib, care a discutat marţi cu reprezentanţii Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), nu există „mişcări importante de populaţie” provenind din Iran, ci mai degrabă „deplasări interne”.

Comisia Europeană supraveghează totuşi situaţia îndeaproape, în special în Liban, a explicat Hadja Lahbib.

Avioanele comerciale şi-au reluat marţi zborurile în unele zone din Orientul Mijlociu, dar situaţia rămâne perturbată după anularea a 19.000 de legături în patru zile. Mai multe ţări, printre care Franţa şi Germania, au început deja să-şi evacueze cetăţenii sau se pregătesc pentru această măsură, organizând zboruri speciale.

Israelul şi SUA au lansat sâmbătă un atac de amploare împotriva Iranului, în care a fost ucis ghidul suprem al republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989. Teheranul a ripostat cu lovituri aeriene contra Israelului şi ţărilor din regiune ce găzduiesc baze militare americane.

Preşedintele american Donald Trump a promis că ofensiva împotriva Iranului va continua până la distrugerea întregului său program de rachete, a marinei militare şi a capacităţilor sale nucleare.

