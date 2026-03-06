Comisia Europeană anunță în ce condiții finanțează zborurile pentru readucerea acasă a cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu

10 țări UE, printre care și România, au activat Mecanismul de Protecție Civilă al UE, iar Comisia Europeană a sprijinit în ultimele două zile organizarea a șase zboruri de repatriere pentru cetățeni europeni blocați în Orientul Mijlociu. Instituția precizează în ce condiții finanțează aceste zboruri.

CE anunță că ieri și astăzi, Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgențe (ERCC) al Comisiei Europene a sprijinit statele membre ale UE prin organizarea a șase zboruri de repatriere, aducând cetățenii europeni înapoi în siguranță în Bulgaria, Italia, Austria și Slovacia. Alte zboruri de repatriere în cadrul Mecanismului sunt planificate în următoarele zile, deoarece un număr tot mai mare de state membre ale UE l-au activat, atată instituția într-un comunicat.

„Prioritatea este de a ajuta statele membre și de a proteja cetățenii UE blocați în regiune și de a-i aduce în siguranță acasă, în Europa”, spune Comisia, precizând că până în prezent 10 țări au activat Mecanismul de Protecție Civilă al UE. Este vorba despre Belgia, Bulgaria, Cehia, Franța, Italia, Cipru, Luxemburg, România, Slovacia și Austria.

Pe lângă eforturile de coordonare, Comisia Europeană poate suporta o parte din costurile financiare ale zborurilor de repatriere. În special, zborurile care oferă locuri cetățenilor statelor membre ale UE, altele decât statul UE care activează mecanismul, sunt eligibile pentru cofinanțare din partea UE.

Până la 75% din costurile eligibile pentru zboruri pot fi rambursate de UE dacă cel puțin 30% din locurile disponibile sunt oferite cetățenilor din alte țări ale UE.

De asemenea, Comisia poate rezerva zboruri prin intermediul mecanismului rescEU dacă niciun stat membru nu poate sprijini o țară care solicită sprijin pentru evacuarea cetățenilor săi. În acest caz, Comisia poate acoperi 100% din costuri, potrivit comunicatului.

„Niciun european nu este singur într-o situație de criză. Siguranța europenilor este întotdeauna pe primul loc. Încă din prima zi, am fost pe deplin mobilizați pentru a aduce acasă sutele de mii de europeni blocați în Orientul Mijlociu prin intermediul Mecanismului UE de Protecție Civilă. UE este alături de cetățenii săi și nu va precupeți niciun efort pentru a-i aduce acasă teferi și nevătămați”, a spus comisarul pentru egalitate și managementul crizelor, Hadja Lahbib.

„Pentru Comisia Europeană e foarte important că putem sprijini statele membre în acest proces de evacuare și repatriere a cetățenilor UE. Mecanismul de protecție civilă poate fi activat. Există o consecință directă activării acestui mecanism, și anume că Uniunea Europeană poate să deconteze o parte din costuri, maxim 75%, pentru repatriere, cu anumite condiții pe care fiecare stat membru le le cunoaște. În afară de asta, mecanismul de protecție civilă permite și o bună coordonare a a operațiunilor, a resurselor între statele membre, așa încât există o valoare adăugată clară a intervenției europene pe aceste activități”, a spus la Digi24 Roxana Mînzatu, vicepreşedintă a Comisiei Europene.

