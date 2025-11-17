Comisia Europeană avertizează asupra inegalității salariale în UE: femeile muncesc „fără plată” până la finalul anului

Femeile din UE câștigă în medie doar 0,88 euro pentru fiecare euro câștigat de un bărbat, ceea ce înseamnă că, în mod simbolic, ele vor începe să „lucreze fără plată” din 17 noiembrie până la finalul anului, potrivit Comisiei Europene.

Egalitatea salarială nu este încă o realitate pentru femeile care muncesc în întreaga Uniune Europeană, întrucât bărbații continuă să câștige în medie cu 12% mai mult pe oră. Asta înseamnă că, teoretic, începând de luni, femeile ar putea înceta să lucreze până la sfârșitul anului pentru a compensa diferența salarială.

În fiecare an, Bruxelles marchează 17 noiembrie drept „Ziua Egalității de Remunerație”. „Nu există niciun motiv pentru care bărbații și femeile să fie plătiți diferit pentru aceeași muncă”, au declarat comisarele europene Roxana Mînzatu și Hadja Lahbib.

Diferența s-a redus cu 4% în ultimul deceniu, însă per ansamblu progresul a fost lent în întreaga Uniune, iar UE este departe de a atinge egalitatea de gen în privința câștigurilor.

Aproximativ 24% din actualul decalaj salarial de gen se datorează supra-reprezentării femeilor în sectoare relativ slab plătite, precum îngrijirea, sănătatea și educația.

De asemenea, femeile lucrează mai multe ore pe săptămână decât bărbații, însă petrec mai multe ore în muncă neplătită, ceea ce le poate afecta avansarea profesională.

„Femeile continuă să se confrunte cu o distribuire inegală a muncii de îngrijire”, a declarat pentru Euronews Belén Sanz, directoarea UN Women pentru Europa și Asia Centrală. „Această situație inegală face ca accesul și evoluția pe piața muncii să fie mai dificile pentru femei.”

Poziția în ierarhia profesională contribuie, de asemenea, la nivelul salariilor, în condițiile în care mai puțin de unul din 10 directori executivi ai companiilor este femeie.

Din 2020, Comisia a înregistrat progrese în politicile privind egalitatea de gen, în special prin inițiativele UE privind echilibrul dintre muncă și viața privată, serviciile de îngrijire și transparența salarială.

În încercarea de a reduce decalajul de angajare între femei și bărbați, UE a propus Directiva privind Transparența Salarială în 2023. Conform noilor reguli, care vor intra în vigoare cel târziu în iunie 2026, companiile vor fi obligate să publice informații despre salarii și să ia măsuri dacă decalajul salarial de gen depășește 5%.

Comisia Europeană pregătește în prezent următoarea Strategie pentru Egalitatea de Gen pentru perioada de după 2025, care va stabili noile inițiative și legislații pentru anii următori.

