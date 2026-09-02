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Video Comisia Europeană cere clarificări din partea României privind „amendamentul Fritz”, ca parte a reformei din PNRR (surse)

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Comisia Europeană. Foto Profimedia
Comisia Europeană. Foto: Profimedia
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Comisia Europeană vrea clarificări din partea României în privința „amendamentului Fritz”, din noua Lege a integrității, care îl lasă pe primarul Timișoarei fără mandat. Oficialii europeni vor să înțeleagă mecanismul prin care legea poate fi aplicată retroactiv, potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii de la G4Media și confirmate de Digi24.

În toată această perioadă, Comisia Europeană analizează proiectele pe care România le-a făcut în ultima perioadă din PNRR, iar ultima parte, privind reforma ANI, pare să fie în atenția directă a Comisiei Europene, care cere lămuriri din România. 

Conform informațiilor Digi24, oficialii de la Comisia Europeană vor să știe dacă prin aceste modificări se păstrează în continuare securitatea juridică, dreptul practic european, dar și proporționalitatea și faptul că această lege să nu fie aplicată retroactiv. 

În ultimele săptămâni au fost dezbateri destul de aprinse în societatea românească între Putere și Opoziție, între cei care au modificat această lege. 

Reprezentanții USR spun că este o lege care se aplică retroactiv pentru cei aflați în conflict de interese, adică pedeapsa va intra în vigoare imediat ce legea va fi promulgată de către președintele României pentru o faptă de care a fost găsit vinovat respectivul edil în trecut.

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În această situație nu se află doar primarul Timișoarei, Dominic Fritz, liderul USR. Mai sunt câțiva edili din țară. 

De asemenea, Bruxelles-ul, din informațiile Digi24, vrea să vadă dacă se aplică proporționalitatea, în contextul în care această pedeapsă trebuie judecată și în funcție de gravitatea pe care o are. Iar oprirea automată a unui mandat ales de către cetățeni poate reprezenta o situație destul de gravă.

Legea privind integritatea este evaluată în cadrul celei de-a şasea şi ultima cerere de plată, care nu a fost încă depusă de autorităţile române.

Editor : A.C.

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