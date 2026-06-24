Comisia Europeană consolidează Europol şi Eurojust pentru a intensifica lupta împotriva criminalităţii transfrontaliere şi terorismului

Comisia Europeană a propus noi măsuri de consolidare a răspunsului UE la evoluţia peisajului infracţional, cu un nou pachet care vizează consolidarea agenţiilor de cooperare poliţienească şi judiciară Europol şi Eurojust printr-o creştere semnificativă a bugetelor şi a personalului acestora, a anunțat miercuri executivul european într-un comunicat.

Criminalitatea devine din ce în ce mai sofisticată, internaţională şi digitală şi, pentru a combate în mod eficace infracţiunile grave, poliţia, autorităţile vamale, procurorii şi instanţele trebuie să colaboreze îndeaproape de la începutul unei anchete până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive, se arată în comunicatul citat de Agerpres.

Propunerile de miercuri acoperă întregul lanţ al sprijinului acordat de UE statelor membre, de la prevenire, detectare şi investigare, până la cooperarea judiciară şi urmărirea penală eficace. Pachetul include două regulamente de consolidare a mandatelor Europol şi Eurojust, o revizuire a ordinului european de anchetă şi modificări ale Regulamentului privind protecţia datelor pentru instituţiile şi organele Uniunii.

Aceste măsuri vor îmbunătăţi cooperarea şi complementaritatea dintre agenţiile UE şi autorităţile naţionale, inclusiv poliţie, vamă şi instanţe. Acestea vor sprijini mai multe anchete comune, vor accelera urmăririle penale şi vor facilita schimbul de informaţii printr-un cadru juridic mai clar şi prin reducerea sarcinii administrative.

Europol şi Eurojust se află în centrul răspunsului UE la reţelele de criminalitate organizată, terorişti şi actori ostili care îşi desfăşoară activitatea la nivel transfrontalier, la nivel mondial şi online şi care abuzează din ce în ce mai mult de inteligenţa artificială. Prin aceste propuneri, Comisia pune în aplicare orientările politice ale preşedintei von der Leyen şi strategia de securitate internă a UE, ProtectEU.

În calitate de centru al UE pentru cooperarea în materie de asigurare a respectării legii, Europol ajută statele membre să conecteze informaţiile, expertiza şi anchetele - acest lucru este esenţial în investigarea cazurilor transfrontaliere, deoarece nicio autoritate naţională nu deţine o imagine completă a ameninţărilor infracţionale actuale.

Cum va sprijini Europol statele membre

Prin noile norme, Europol va sprijini mai bine statele membre cu: un schimb de informaţii mai eficient şi mai sigur - schimbul automat şi mai rapid de informaţii va permite colaborarea în timp real în cadrul investigaţiilor. Europol va institui o infrastructură cloud securizată, scalabilă şi suverană, precum şi un spaţiu al datelor partajate al poliţiei, astfel încât anchetatorii să poată lucra împreună, virtual, la cazuri comune; un sprijin operaţional mai puternic pentru statele membre - birourile de sprijin ale Europol vor fi înfiinţate în statele membre şi vor fi formate din agenţi de poliţie care au lucrat anterior în cadrul Europol.

Acest lucru va asigura o mai bună utilizare a sprijinului şi a instrumentelor Europol (de exemplu, în criminalistică şi analiza datelor şi prin facilitarea accesului la sistemele Europol); un centru tehnologic şi de inovare, care oferă pentru prima dată o imagine la nivelul UE a nevoilor în materie de capabilităţi pentru asigurarea respectării legii. Acesta va sprijini, de asemenea, investiţiile statelor membre în activităţi comune de cercetare şi dezvoltare.

Acest lucru va ajuta statele membre să investească împreună în tehnologii critice şi să asigure accesul la capacităţi avansate. Instrumentele dezvoltate vor fi puse direct la dispoziţia autorităţilor de aplicare a legii din statele membre prin intermediul spaţiului european al datelor partajate al poliţiei; o cooperare mai strânsă cu agenţiile şi organismele UE (în special cu Eurojust şi cu Parchetul European); consolidarea cooperării internaţionale cu ţările partenere pentru a combate în comun criminalitatea transfrontalieră la nivel mondial.

Prin automatizarea proceselor şi punerea în comun a resurselor comune, aceste măsuri propuse vor simplifica fluxurile de lucru, vor reduce sarcina administrativă pentru statele membre şi vor conduce la economii administrative şi la câştiguri în materie de eficienţă pentru agenţie şi pentru statele membre.

Proceduri mai rapide

Noul mandat va consolida în mod semnificativ capacitatea Eurojust de a sprijini autorităţile naţionale.

Acesta consolidează Eurojust în următoarele domenii-cheie:

capacităţi mai puternice şi sprijin operaţional - Eurojust va fi în măsură să acţioneze din proprie iniţiativă pentru a identifica legăturile dintre cazuri, pentru a anticipa şi a decide cu privire la necesitatea coordonării, pentru a contribui la soluţionarea problemelor de competenţă şi pentru a sprijini autorităţile naţionale într-un stadiu incipient al procesului;

sprijin suplimentar în domeniile emergente ale criminalităţii - mandatul Eurojust va fi, de asemenea, extins pentru a consolida implicarea sa în domenii emergente ale criminalităţii, cum ar fi criminalitatea informatică, încălcările măsurilor restrictive ale UE sau violenţa bazată pe gen;

consolidarea guvernanţei şi a procesului decizional - raţionalizarea procesului decizional, cu procese mai flexibile, creşteri ale eficienţei administrative şi acţiuni mai rapide în cazuri urgente şi complexe;

un sistem integrat de justiţie penală al UE - Eurojust îşi va îmbunătăţi şi consolida cooperarea cu Europol şi cu Parchetul European. Un nou sistem de informaţii va permite identificarea cu uşurinţă a informaţiilor şi a cazurilor relevante atât pentru Eurojust, cât şi pentru Europol.

Un angajament internaţional mai puternic, permiţând colaborarea cu ţările terţe încă de la început, făcând cooperarea cu ţările terţe mai flexibilă. De asemenea, va fi posibilă o cooperare mai strânsă în cazul în care sunt necesare angajamente financiare sau în cazul în care procurorii de legătură sunt detaşaţi la Eurojust.

Comisia propune, de asemenea, actualizarea ordinului european de anchetă, o procedură rapidă şi standard pentru colectarea transfrontalieră de probe din alte state membre în materie penală. Noile norme vor facilita aplicarea ordinului european de anchetă prin clarificarea procedurilor şi eliminarea provocărilor operaţionale.

Acesta introduce, de asemenea, un nou ordin european de participare de la distanţă pentru a permite persoanelor suspectate, acuzate şi victimelor să participe de la distanţă la audierile în instanţele penale dintr-un alt stat membru.

Comisia propune, de asemenea, actualizarea Regulamentului privind protecţia datelor pentru instituţiile şi organele Uniunii (RPDUE). Regulamentul revizuit va permite o cooperare mai eficace între instituţiile şi organismele de justiţie penală ale UE, inclusiv prin extinderea acesteia la EPPO.

Editor : B.P.