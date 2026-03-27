Comisia Europeană ia în calcul să-și facă propria agenție de informaţii

Comisia Europeană are în vedere înfiinţarea propriei agenții de informaţii, având în vedere situaţia geopolitică actuală, a declarat comisarul european pentru administraţie publică, Piotr Serafin.

„Având în vedere mediul geopolitic şi geoeconomic complex actual, este important pentru Comisie să consolideze rezistenţa Uniunii Europene împotriva ameninţărilor la adresa securităţii”, a declarat Serafin vineri, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Comisia evaluează „cele mai bune modalităţi de a-şi consolida structurile interne, astfel încât acestea să poată răspunde mai eficient provocărilor în evoluţie”, a mai spus el.

Aceasta include luarea în considerare a creării unei unităţi de informaţii în cadrul departamentului său de management superior, a declarat un oficial de rang înalt al Comisiei.

Această nouă unitate s-ar baza pe expertiza existentă în cadrul ramurii executive a UE şi ar colabora îndeaproape cu serviciile relevante ale serviciului diplomatic al UE, Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE).

În prezent, se elaborează un concept, dar nu a fost stabilit un termen limită, a declarat oficialul.

