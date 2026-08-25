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Video Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”. Scrisoare semnată de PPE și Renew

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comisia europeana
Foto: Profimedia Images
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Grupul politic de centru-dreapta Partidul Popular European (PPE) și liberalii de la Renew Europe îi solicită președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să rețină 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României din PNRR, din cauza încălcărilor statului de drept, potrivit unei scrisori publicate de POLITICO.

Președintele PPE, Manfred Weber, și lidera grupului Renew, Valérie Hayer, i-au cerut lui von der Leyen „să clarifice fără echivoc” că banii — parte din PNRR, fondul de redresare post-pandemic al UE — nu vor fi acordați decât dacă Bucureștiul renunță la planurile de modificare a unei legi care ar putea duce la interzicerea exercitării funcției de primar de către liderul USR, Dominic Fritz. 

PSD, cu sprijinul AUR, au introdus un amendament la legea privind integritatea în funcție, care ar putea duce la suspendarea liderului USR din funcția de primar al Timișoarei, din cauza unui caz de conflict de interese din trecut. Weber și Hayer susțin că aplicarea retroactivă încalcă legislația UE și Constituția României și acuză PSD că îl vizează în mod deliberat pe Fritz. 

„Banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb pentru jocuri de putere politică”, a declarat Hayer pentru POLITICO. Weber a adăugat că „dacă legislația este concepută pentru a elimina un adversar politic, iar fondurile UE sunt folosite ca pârghie pentru a o impune, aceasta nu mai este doar politică — este o problemă legată de statul de drept”. 

În scrisoare, aceștia îndeamnă Comisia să trimită „un semnal” înainte ca președintele României, Nicușor Dan, să promulge legea și înainte de termenul limită de 31 august pentru reformele care ar permite accesarea fondurilor UE. 

Există un impas de o lună de când PSD a dus la destrămarea coaliției guvernamentale, cu ajutorul AUR. 

Editor : A.C.

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