Comisia Europeană intervine în tensiunile Zelenski - Orban: „Nu ar trebui să existe amenințări la adresa statelor membre”

Comisia Europeană consideră drept inacceptabile ultimele declarații ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski referitoare la premierul Ungariei, Viktor Orban, relatează European Pravda.

Mai mult, Comisia Europeană a declarat că liderul de la Kiev nu ar trebui să amenințe statele membre ale UE.

„În ceea ce privește comentariile președintelui Zelenski, noi, Comisia Europeană, declarăm în mod clar că un astfel de limbaj este inacceptabil. Nu ar trebui să existe amenințări la adresa statelor membre ale UE”, a declarat Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

El a adăugat că UE consideră „că o astfel de retorică nu este utilă și nu contribuie la atingerea obiectivelor comune”.

„Discutăm intens cu toate părțile implicate în această chestiune. Obiectivul nostru este să îi determinăm pe toți să se calmeze puțin, să reducă intensitatea retoricii și să realizeze obiectivele menționate de mine, și anume: să ia toate măsurile posibile pentru a exercita presiune asupra Rusiei în vederea încetării războiului său de agresiune, să acorde un credit Ucrainei și să asigure securitatea energetică a statelor noastre membre”, a mai spus el.

Conform acestuia, Comisia „va continua să lucreze în mod calm și coordonat cu toate părțile pentru a asigura atingerea acestor obiective”.

Amintim că Volodimir Zelenski l-a amenințat joi pe Viktor Orban pentru că a blocat un pachet de ajutor în valoare de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene.

„Sperăm că o anumită persoană din UE nu va continua să blocheze cele 90 de miliarde... și că soldații ucraineni vor avea arme”, a spus Zelenski reporterilor la Kiev. „În caz contrar, vom da adresa acestei persoane forțelor noastre armate, băieților noștri. Să-l sune și să vorbească cu el pe limba lor”.

Ulterior, șeful diplomației maghiare Peter Szijjarto a susținut că liderul de la Kiev a formulat pur şi simplu o ameninţare cu moartea împotriva premierului ungar.

Citește și:

Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski

„Este terorism de stat”. Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” şapte angajaţi ai unei bănci, care care transportau bani și aur

Editor : A.M.G.