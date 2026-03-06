Live TV

Comisia Europeană intervine în tensiunile Zelenski - Orban: „Nu ar trebui să existe amenințări la adresa statelor membre”

Data publicării:
zelensky orban
Viktor Orban și Volodimir Zelenski. Sursa foto: REUTERS

Comisia Europeană consideră drept inacceptabile ultimele declarații ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski referitoare la premierul Ungariei, Viktor Orban, relatează European Pravda.

Mai mult, Comisia Europeană a declarat că liderul de la Kiev nu ar trebui să amenințe statele membre ale UE.

„În ceea ce privește comentariile președintelui Zelenski, noi, Comisia Europeană, declarăm în mod clar că un astfel de limbaj este inacceptabil. Nu ar trebui să existe amenințări la adresa statelor membre ale UE”, a declarat Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

El a adăugat că UE consideră „că o astfel de retorică nu este utilă și nu contribuie la atingerea obiectivelor comune”.

„Discutăm intens cu toate părțile implicate în această chestiune. Obiectivul nostru este să îi determinăm pe toți să se calmeze puțin, să reducă intensitatea retoricii și să realizeze obiectivele menționate de mine, și anume: să ia toate măsurile posibile pentru a exercita presiune asupra Rusiei în vederea încetării războiului său de agresiune, să acorde un credit Ucrainei și să asigure securitatea energetică a statelor noastre membre”, a mai spus el. 

Conform acestuia, Comisia „va continua să lucreze în mod calm și coordonat cu toate părțile pentru a asigura atingerea acestor obiective”.

Amintim că Volodimir Zelenski l-a amenințat joi pe Viktor Orban pentru că a blocat un pachet de ajutor în valoare de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene.

„Sperăm că o anumită persoană din UE nu va continua să blocheze cele 90 de miliarde... și că soldații ucraineni vor avea arme”, a spus Zelenski reporterilor la Kiev. „În caz contrar, vom da adresa acestei persoane forțelor noastre armate, băieților noștri. Să-l sune și să vorbească cu el pe limba lor”.

Ulterior, șeful diplomației maghiare Peter Szijjarto a susținut că liderul de la Kiev a formulat pur şi simplu o ameninţare cu moartea împotriva premierului ungar.

Citește și:

Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski

„Este terorism de stat”. Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” şapte angajaţi ai unei bănci, care care transportau bani și aur

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor ponta oana toiu
1
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
2
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Avioane suhoi Su-24
3
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
4
Rachetă iraniană, neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia. Oficial din Ankara...
azer
5
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la...
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
Digi Sport
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin Visits Hungary
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să rămână la putere
orban
Premierul Orban invocă o petiție națională pentru a nu vota ajutorul UE pentru Ucraina: „Nu plătim”
volodimir zelensky la birou
Ucraina va trimite „în curând” militari experți în drone în Orientul Mijlociu
Group of energy storage systems or battery container units
Comisia Europeană a aprobat schema de 150 de milioane de euro pentru stocarea energiei în România. Ce proiecte vor primi finanțare
Viktor Orban
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Recomandările redacţiei
Steag Rusia Iran
Rusia a furnizat Iranului informații privind amplasarea bazelor...
intrarea in sala CCR
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța de urgență care prevede...
trump
Trump vrea să aplice în Iran „modelul Venezuela”: „Este scenariul...
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: A făcut statul român suficient pentru...
Ultimele știri
Prețul petrolului a trecut de 90 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani. Îngrijorări în piață
Accident grav: Două femei au murit şi un bărbat a fost rănit după ce un autoturism şi un TIR s-au ciocnit în județul Brăila
Leo Messi a fost primit de Trump la Casa Albă. „Marco, nu îmi plac bărbații frumoși”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au parte de noroc în aceste zile. Ce schimbări aduce Soarele în Pești
Cancan
România va avea cea mai CANICULARĂ vară din ultimii 100 de ani! Avertismentul GROAZNIC al meteorologilor
Fanatik.ro
Cât costă să petreci Paștele la hotelul deținut de Simona Halep, în Poiana Brașov. Ce primesc turiștii în...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de...
Adevărul
Pericol de blocaj la metrou. Factura de 217 milioane de lei care pune în pericol transportul subteran
Playtech
Cum se calculează gradul de îndatorare la bancă: Explicaţia clară oferită de un specialist
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata! Cristi Tănase a divorțat: prima reacție a fostului fotbalist
Pro FM
Julio Iglesias Jr. sare în apărarea tatălui său, după scandalul în care a fost implicat recent: „Este o...
Film Now
Emma Watson, îndrăgostită total de antreprenorul mexican. Potrivit apropiaților, actrița ar fi „în al nouălea...
Adevarul
Moda acum 6000 de ani: cum se afișau elitele preistorice cu aur, pene multicolore și podoabe extravagante
Newsweek
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
Digi FM
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Șapte ani de la moartea îndrăgitului Luke Perry. Totul despre ultimele zile ale lui Dylan din "Beverly Hills...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii