Comisia Europeană a lansat miercuri două noi instrumente destinate consumatorilor: o platformă care permite urmărirea evoluției prețurilor pentru peste 400 de categorii de produse și servicii, dinaintea pandemiei până în prezent, și un portal care îi ajută pe cetățeni să identifice soluții pentru litigiile de consum și să solicite despăgubiri atunci când le sunt încălcate drepturile.

Portalul privind căile de atac îi ajută pe consumatori să identifice cea mai bună modalitate de a soluţiona litigiile şi de a solicita despăgubiri atunci când drepturile lor au fost încălcate. Instrumentul său interactiv de găsire a soluţiilor oferă îndrumări cu privire la diferite opţiuni disponibile. Acestea pot include, de exemplu, diferite mecanisme alternative de soluţionare a litigiilor, informaţii privind acţiunile de reprezentare sau centrele europene ale consumatorilor.

Instrumentul de monitorizare a preţurilor urmăreşte şi compară modificările de preţ a peste 400 de tipuri de produse şi servicii, începând din perioada anterioară pandemiei de COVID-19 şi până în prezent. Aceasta face ca datele privind costurile de consum de zi cu zi să fie uşor accesibile factorilor de decizie, cercetătorilor şi publicului larg.

„Protejarea consumatorilor înseamnă, de asemenea, capacitarea consumatorilor, cu cunoştinţele şi instrumentele de care au nevoie pentru a-şi exercita drepturile şi a solicita despăgubiri atunci când lucrurile merg prost. Noul portal privind căile de atac pentru consumatori îi va ajuta pe consumatori să navigheze prin opţiunile disponibile pentru soluţionarea litigiilor, în timp ce instrumentul de monitorizare a preţurilor va oferi dovezi valoroase cu privire la evoluţia preţurilor, sprijinind o mai mare transparenţă a pieţei”, a declarat comisarul pentru democraţie, justiţie, statul de drept şi protecţia consumatorilor, Michael McGrath.

Ambele instrumente sunt prezentate înaintea summitului UE al consumatorilor din 2026 de la Dublin, care va fi deschis de comisarul McGrath. Summitul consumatorilor va reuni peste 300 de participanţi, de la organizaţii ale consumatorilor la întreprinderi, autorităţi naţionale şi alţi parteneri.

Aceste noi instrumente reprezintă cele mai recente completări ale gamei largi de iniţiative ale Comisiei menite să promoveze protecţia consumatorilor. Ele vin la un an de la adoptarea Agendei 2030 pentru protecţia consumatorilor.

Editor : M.I.