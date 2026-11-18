Comisia Europeană a propus un nou împrumut pentru Ucraina, în valoare de 45 de miliarde de euro pentru 2027, ce ar urma să fie rambursat prin viitoare despăgubiri de război de către Rusia, a anunţat miercuri preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, transmite Reuters.

Împrumutul va contribui la acoperirea a circa două treimi din nevoile de finanţare suplimentare ale Ucrainei în 2027 estimate la 70 de miliarde de euro în condiţiile continuării războiului de apărare contra Rusiei, a explicat şefa executivului UE. Ceilalţi parteneri internaţionali ai Kievului ar urma să furnizeze restul banilor pentru a acoperi necesarul.

„Credem că aceasta este cea mai bună modalitate de a întinde Ucrainei o mână solidă la masa negocierilor. Şi Ucraina doar trebuie să ramburseze de îndată ce Rusia plăteşte pentru pagubele pe care le-a cauzat în Ucraina”, a adăugat Ursula von der Leyen.

Măsura propusă de Comisia Europeană, ce are nevoie de aprobarea ţărilor membre UE, este separată de un împrumut similar pentru Ucraina, convenit de liderii statelor membre în decembrie anul trecut şi vizează 90 de miliarde de euro pentru Kiev pentru anii 2026 şi 2027.

Uniunea Europeană şi statele sale membre sunt cel mai mare furnizor de sprijin financiar, economic, militar şi umanitar pentru Ucraina.

Până în prezent au fost mobilizate 231,5 miliarde de euro, dintre care 117,3 miliarde de euro furnizate de la bugetul UE sau garantate de acesta, 77,9 miliarde de euro sub formă de măsuri de asistenţă militară, 17 miliarde de euro ca sprijin pentru refugiaţii din interiorul UE, 15,5 miliarde de euro drept sprijin din partea statelor membre şi 3,8 miliarde de euro constând în venituri obţinute din activele ruseşti îngheţate.

UE sprijină economia ucraineană prin împrumutul pentru sprijinirea Ucrainei în valoare de 90 de miliarde de euro; Mecanismul pentru Ucraina, care furnizează împrumuturi şi granturi în valoare de până la 50 de miliarde de euro; asistenţă macrofinanciară; venituri obţinute din active ruseşti blocate şi măsuri ce avantajează comerţul Ucrainei, inclusiv culoare de solidaritate.

Această combinaţie de granturi, împrumuturi, garanţii şi sprijin bugetar a jucat un rol esenţial în menţinerea stabilităţii economice a Ucrainei, în finanţarea nevoilor imediate ale ţării şi în promovarea redresării şi reconstrucţiei sale pe termen lung.

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Editor : A.C.