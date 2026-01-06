Comisia Europeană susţine crearea unui hub de securitate la Marea Neagră. Negrescu: România poate „găzdui acest centru strategic”

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că demersul său privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România a primit sprijinul Comisiei Europene. Autorităţile de la Bucureşti trebuie să vină acum cu un proiect concret în acest sens, mai spune europarlamentarul.

„Un pas concret pentru securitatea Mării Negre şi pentru România. Am primit un răspuns oficial din partea preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la demersul pe care l-am iniţiat privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România.

Mesajul Comisiei este clar: hub-ul maritim poate fi creat, Comisia Europeană susţine acest demers şi o astfel de decizie depinde de statele membre riverane, iar România are toate argumentele pentru a găzdui acest centru strategic”, a scris Victor Negrescu marți, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit lui Negrescu acest hub este „crucial”, pentru că „Marea Neagră a devenit una dintre cele mai sensibile regiuni geopolitice ale Europei, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”.

„Vorbim despre securitatea rutelor maritime, protejarea infrastructurii critice (cabluri, energie, porturi), combaterea ameninţărilor hibride şi creşterea capacităţii de reacţie a Uniunii Europene. Hub-ul ar însemna mai multă siguranţă, mai multă coordonare şi o prezenţă europeană reală la Marea Neagră, nu doar declaraţii”, a adăugat Negrescu.

„Oportunitate strategică majoră” pentru România

Europarlamentarul punctează confirmarea Comisiei pentru acest proiect întrucât „se înscrie în noile priorităţi europene: securitate, apărare, rezilienţă, protejarea infrastructurii strategice şi cooperare cu partenerii din regiune”.

„Pentru România, este şi o oportunitate strategică majoră: consolidarea rolului nostru regional; expertiză, investiţii şi capacităţi europene pe teritoriul naţional; un mesaj clar că România nu este la periferia deciziilor europene, ci în centrul lor”, a mai scris Negrescu.

El le mulţumeşte eurodeputaţilor pro-europeni care „au sprijinit acest demers şi care au înţeles importanţa strategică a Mării Negre pentru viitorul Uniunii Europene”.

„Voi continua să fac tot ceea ce ţine de mine pentru ca acest proiect să devină realitate. Acum este timpul ca autorităţile de la Bucureşti să vină cu un proiect concret. Pentru securitatea Europei. Pentru România”, a transmis Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European.

Editor : B.P.