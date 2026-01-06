Live TV

Comisia Europeană susţine crearea unui hub de securitate la Marea Neagră. Negrescu: România poate „găzdui acest centru strategic”

Data publicării:
fregatele evertsen si regina maria una langa alt
Antrenamente NATO în Marea Neagră Foto: Forțele Navale Române
Din articol
„Oportunitate strategică majoră” pentru România

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că demersul său privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România a primit sprijinul Comisiei Europene. Autorităţile de la Bucureşti trebuie să vină acum cu un proiect concret în acest sens, mai spune europarlamentarul.

„Un pas concret pentru securitatea Mării Negre şi pentru România. Am primit un răspuns oficial din partea preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la demersul pe care l-am iniţiat privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România.

Mesajul Comisiei este clar: hub-ul maritim poate fi creat, Comisia Europeană susţine acest demers şi o astfel de decizie depinde de statele membre riverane, iar România are toate argumentele pentru a găzdui acest centru strategic”, a scris Victor Negrescu marți, într-un mesaj pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit lui Negrescu acest hub este „crucial”, pentru că „Marea Neagră a devenit una dintre cele mai sensibile regiuni geopolitice ale Europei, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”.

„Vorbim despre securitatea rutelor maritime, protejarea infrastructurii critice (cabluri, energie, porturi), combaterea ameninţărilor hibride şi creşterea capacităţii de reacţie a Uniunii Europene. Hub-ul ar însemna mai multă siguranţă, mai multă coordonare şi o prezenţă europeană reală la Marea Neagră, nu doar declaraţii”, a adăugat Negrescu.

„Oportunitate strategică majoră” pentru România

Europarlamentarul punctează confirmarea Comisiei pentru acest proiect întrucât „se înscrie în noile priorităţi europene: securitate, apărare, rezilienţă, protejarea infrastructurii strategice şi cooperare cu partenerii din regiune”.

„Pentru România, este şi o oportunitate strategică majoră: consolidarea rolului nostru regional; expertiză, investiţii şi capacităţi europene pe teritoriul naţional; un mesaj clar că România nu este la periferia deciziilor europene, ci în centrul lor”, a mai scris Negrescu.

El le mulţumeşte eurodeputaţilor pro-europeni care „au sprijinit acest demers şi care au înţeles importanţa strategică a Mării Negre pentru viitorul Uniunii Europene”.

„Voi continua să fac tot ceea ce ţine de mine pentru ca acest proiect să devină realitate. Acum este timpul ca autorităţile de la Bucureşti să vină cu un proiect concret. Pentru securitatea Europei. Pentru România”, a transmis Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
3
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
4
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
polar bear mama
5
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
Digi Sport
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
4a09865b-5b2e-4d8e-b92a-3bc93bf4200e
Comisia Europeană, despre semnarea acordului comercial UE - Mercosur: Va avea loc „cu puţin noroc, în curând"
victor negrescu
Victor Negrescu, despre fondurile europene: „2026 nu trebuie să fie anul în care cheltuim bani, ci anul în care construim corect”
masina de numarat bani
Comisia Europeană a virat în conturile BNR peste 586 milioane de euro. Ministrul Finanţelor: O veste foarte bună pentru economie
Fostul ministru de Externe Emil Hurezeanu FOTO Captură Video
Emil Hurezeanu: „România a jucat tot timpul, dar rolul nostru la Marea Neagră este subevaluat”
colaj cu scoici quagga invazive în Lacul Geneva și lacuri din SUA
„Este o invazie totală”: Cum a ajuns o specie de scoici din Marea Neagră să devasteze ireversibil Lacul Geneva și Marile Lacuri din SUA
Recomandările redacţiei
Delcy rodriguez si maria machado, colaj
De ce a ales-o Trump pe vicepreședinta lui Maduro să preia puterea și...
donald trump
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El...
militari români
Câți români își doresc reintroducerea serviciului militar obligatoriu...
Ce înseamnă burnout. Foto Getty Images
Românii ar putea primi concediu plătit pentru burnout. Ce prevede...
Ultimele știri
Jandarmeria: imaginile cu jandarmi care pun gresie sunt făcute cu AI. Sindicatul care a postat fotografia anunțase că e „reconstituire”
Nestle retrage de pe piața din Europa mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza posibilei prezențe a unei toxine
Pericol de inundații. Hidrologii au emis cod galben de viituri pe râuri din șase judeţe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O solistă celebră dezvăluie diagnosticul grav al gemenelor ei de 8 luni. Ar putea rămâne cu dizabilități...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de...
Fanatik.ro
Oțelul Galați și-a vândut atacantul în Polonia. Sumă de transfer surprinzătoare. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
Adevărul
Topul celor mai geroase ierni din România
Playtech
Ce amendă riști în Grecia în 2026 dacă folosești greșit luminile de avarie. Ce prevede legea și ce trebuie să...
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Ce angajați se caută în 2026. Competențele care fac diferența pe piața muncii
Newsweek
Bolojan și ministrul muncii nu cad de acord pe o modificare în legea pensiilor. „Afectează mulți românii”
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...