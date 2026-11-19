Comisia Europeană (CE) dezvăluie joi că a fost - la sfârşitul lui octombrie - ţinta unui atac cibernetic asistat de inteligenţa artificială (AI), dar că nicio încălcare de date nu a fost dovedită în acest stadiu, potrivit unui purtător de cuvânt, relatează AFP.

Europa este în stare de alertă maximă împotriva atacurilor cibernetice, în urma unui val de piratări ale frigiderelor unor supermarketuri pe întregul continent, de o lună.

Comisia anunţă, confirmând o dezvăluire a site-ului Politico, că a fost victima unei „campanii cibernetice generată prin AI”, în legătură cu o „folosire abuzivă a unui instrument AI”, detectată la 22 octombrie,

„Am luat măsurile necesare. O anchetă fost deschisă imediat”, a declarat presei, la Bruxelles, un purtător de cuvânt, Thomas Regnier.

„În acest stadiu al anchetei, nu am găsit niciun element care să ateste o încălcare a datelor care să afecteze întregul personal al Comisiei”, a adăugat el.

Ancheta urmează să stabilească cine se află în spatele atacului.

Hackerii au folosit un instrument de securitate cibernetică care are la bază AI - denumit Artex -, conceput să ajute organizaţiile să-şi consolideze apărarea sistemelor informatice, potrivit unui oficial european.

El a fost folosit deja într-o serie de atacuri informatice împotriva unor întreprinderi japoneze, potrivit concluziilor, prezentate în urmă cu o lună, a aripii securităţii cibernetice a unui grup mare de Internet cu sediul la Tokyo.

Artex a fost conceput să ajute organizaţiile să-şi consolideze apărarea informatică cu ajutorul unor teste de securitate alimentate de AI, în vederea detectării unor eventuale puncte slabe, potrivit dezvoltatorului său, notează AFP, citată de News.ro.

Avertisment BCE

Miercuri, Banca Centrală Europeană (BCE) a cerut, într-un raport, o consolidare a cooperării împotriva atacurilor cibernetice, estimând că progresele AI accentuează această ameninţare, aşa cum au arătat recent o serie de atacuri împotriva unor instituţii bancare în Franţa.

Instituţia de la Frankfurt a subliniat că sistemele AI - denumite ”agentice” - le permit hackerilor să acţioneze cu o eficienţă crescută, în contextul în care cele mai avansate modele devin accesibile rapid cu costuri mici.

În Franţa, Banca Crédit Mutuel Arkéa dezvăluia săptămâna trecută că a fost victima unui atac care a permis deturnarea a peste 100 milioane de euro. O parte a banilor a fost recuperată.

Aproximativ zece ţări europene au fost afectate, la începutul lui noiembrie, de atacuri cibernetice care au ţintit frigidere în sectorul distribuţiei alimentare. Lanţurile de supermarketuri vizate au fost nevoite să arunce o cantitate mare de hrană.

Franţa a imputat unei unităţi cibernetice cu legături cu puterea iraniană atacul împotriva a sute de frigidere conectate din supermarketuri a cărei victimă a fost în octombrie, o acuzaţie respinsă de către Teheran.

În Germania, un studiu releva, în octombrie, că întreprinderile din ţară sunt prea puţin protejate de riscul unor atacuri cibernetice alimentate de AI.

Autorii studiului subliniau că cel mai frecvent mod de operare este trimiterea de e-mailuri de tip "phishing" generate de către AI, ”formulate în mod foarte convingător şi adaptate în mod precis unor persoane şi întreprinderi specifice”.

Atacurile nu se limitează însă la Europa.

Aproape 200 de de site-uri majore - inclusiv ale BBC, băncii HSBC în Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Zoom - au fost ţinta unui atac cibernetic în vederea furtului informaţiilor financiare şi infectării aparatelor Apple, a anunţat marţi presa de specialitate.

Editor : Liviu Cojan