Comisia Europeană vrea extinderea „zidului anti-drone” pentru a proteja mai multe zone. De ce sunt nemulțumite statele din sud și vest

Comisia Europeană a propus extinderea unei inițiative pentru „zidul anti-drone” pe flancul estic al Europei pentru a proteja întregul continent, după ce unele regiuni au spus că se simt excluse, au declarat marți pentru Reuters trei oficiali ai Uniunii Europene.

Propunerea pentru o „Inițiativă europeană de apărare împotriva dronelor” mai amplă va fi inclusă într-o „foaie de parcurs pentru pregătirea apărării” care va fi prezentată joi de Comisie, organul executiv al Uniunii Europene, au declarat sursele sub condiția anonimatului.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus „zidul anti-drone” după ce aproximativ 20 de drone rusești au intrat luna trecută în spațiul aerian al Poloniei, membră a UE și NATO.

Oficialii Comisiei au declarat că ideea este de a contracara viitoarele incursiuni prin construirea unei rețele de senzori, sisteme electronice de bruiaj și arme, de la statele baltice până la Marea Neagră.

Statele est-europene au salutat propunerea sa, dar țările din sudul și vestul Europei au declarat că aceasta a neglijat amenințările reprezentate de drone în partea lor de continent.

Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a sugerat marți că se pregătește o schimbare, folosind atât numele vechi, cât și cel nou pentru proiect, într-un discurs susținut la o conferință pe probleme de apărare de la Bruxelles.

„Propunem zidul european anti-drone. Inițiativa Europeană de Apărare împotriva Dronelor, o rețea anti-drone pentru a proteja întreaga Europă și alte proiecte emblematice în domeniul apărării”, a spus el.

Editor : Ș.R.