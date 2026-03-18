Comisia Europeană vrea să modifice legislația europeană privind siguranța chimicalelor eludând Parlamentul

Comisia Europeană se pregătește să excludă Parlamentul European dintr-o reformă a normelor UE privind siguranța substanțelor chimice, renunțând la un proiect de șase ani de revizuire a legislației pe calea obișnuită. Acest preluare a puterii ar fi o victorie majoră pentru influentul lobby al produselor chimice din UE, care a presat Bruxelles-ul să renunțe la revizuirea legislativă planificată, scrie Politico.

Legislația în cauză — cunoscută sub numele de REACH — reglementează modul în care zeci de mii de substanțe chimice, adesea periculoase, sunt evaluate în ceea ce privește impactul lor asupra mediului și sănătății umane. Revizuirea a fost inițial menită să alinieze legislația la obiectivele ecologice mai largi ale UE.

Însă, pe măsură ce prioritățile Comisiei s-au mutat de la protecția mediului la competitivitatea industrială, obiectivele revizuirii REACH s-au schimbat odată cu ele.

Conform noii abordări, Comisia ar modifica legislația REACH printr-un proces tehnic cunoscut sub numele de comitologie, care permite executivului UE să modifice legile direct, fără a consulta colegiuitorii.

Această abordare mai simplificată și mai puțin consultativă este considerată în concordanță cu eforturile UE de a reduce birocrația pentru industria europeană, întrucât o revizuire îndelungată ar fi putut adăuga complexitate și incertitudine pentru întreprinderi. De asemenea, aceasta reflectă eșecul repetat al Comisiei de a propune o revizuire legislativă adecvată a regulamentului REACH.

Funcționarii Comisiei au avut multiple întâlniri cu legislatorii în ultimele săptămâni, într-un efort de a testa terenul pentru o nouă abordare, potrivit unor surse Politico.

Conform schimbării propuse, Consiliul UE — colegiuitorul care reprezintă țările membre ale UE — ar fi, de asemenea, exclus. Cu toate acestea, țările membre și-ar păstra influența prin intermediul comitetului REACH din cadrul Comisiei, unde pot încă să-și exprime opinia.

Chiar dacă noua abordare ar lua puterea din mâinile Parlamentului, parlamentarii de pe întreg spectrul politic au semnalat că ar putea susține această mișcare. Grupurile pro-industrie se tem că o revizuire completă ar aduce incertitudine în mediul de afaceri, în timp ce cei de stânga se tem că aceasta ar permite parlamentarilor de dreapta — o forță dominantă de la alegerile din 2024 — să submineze protecția mediului și a sănătății.

„Având în vedere incertitudinile semnificative pe care le-ar putea genera pentru industria chimică, se pare că o revizuire completă a REACH nu mai este luată în considerare de Comisie”, a declarat Julian Schenten, consilier principal în domeniul dreptului și al politicilor la ONG-ul ClientEarth. „Și este clar pentru noi că continuarea unei revizuiri complete creează un risc semnificativ de desființare a REACH, având în vedere cât de politic a devenit acest dosar.”

Testarea terenului parlamentar

Șefa UE pentru mediu, Jessika Roswall, și șeful pentru industrie, Stéphane Séjourné, s-au întâlnit cu Grupul Socialiștilor și Democraților, Partidul Popular European și Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni în timpul unei sesiuni plenare din martie la Strasbourg, au confirmat birourile lor. Cei doi s-au întâlnit, de asemenea, cu Verzii și grupul liberal Renew la începutul lunii februarie.

Europarlamentarul italian Pietro Fiocchi, din grupul de dreapta ECR, a declarat pentru Politico că a fost „foarte explicit” în opoziția sa față de redeschiderea REACH în timpul întâlnirii cu comisarii.

Același lucru este valabil și pentru PPE, de centru-dreapta. Europarlamentarul german Dennis Radtke a declarat pentru Politico în februarie că dezbaterea privind REACH „devine foarte emoțională” și a recunoscut că este „cel mai bine ... să nu se atingă” de REACH.

Grupul de lobby al industriei chimice, Cefic, a insistat, de asemenea, foarte vocal ca legislația să nu fie redeschisă.

„Comisarii testează posibilitatea de a se limita doar la proceduri de comitologie (modificarea anexelor), așa cum a solicitat Cefic”, a declarat o persoană apropiată discuțiilor la sfârșitul lunii ianuarie.

În cadrul unei conferințe de presă marți, comisarul Roswall a declarat că Comisia ia încă în considerare o revizuire legislativă completă a REACH, dar a adăugat că, încă de la început, „a analizat și ce se poate face în cadrul regulamentului”.

Ea nu a comentat dacă Comisia ia în considerare procedura de comitologie, adăugând că lucrările sunt „încă în curs, atât între mine și Stéphane Séjourné, cât și cu alții”.

Editor : B.E.