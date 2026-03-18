Live TV

Comisia Europeană vrea să modifice legislația europeană privind siguranța chimicalelor eludând Parlamentul

Data publicării:
comisia europeana
Foto: Shutterstock
Din articol
Testarea terenului parlamentar

Comisia Europeană se pregătește să excludă Parlamentul European dintr-o reformă a normelor UE privind siguranța substanțelor chimice, renunțând la un proiect de șase ani de revizuire a legislației pe calea obișnuită. Acest preluare a puterii ar fi o victorie majoră pentru influentul lobby al produselor chimice din UE, care a presat Bruxelles-ul să renunțe la revizuirea legislativă planificată, scrie Politico.

Legislația în cauză — cunoscută sub numele de REACH — reglementează modul în care zeci de mii de substanțe chimice, adesea periculoase, sunt evaluate în ceea ce privește impactul lor asupra mediului și sănătății umane. Revizuirea a fost inițial menită să alinieze legislația la obiectivele ecologice mai largi ale UE.

Însă, pe măsură ce prioritățile Comisiei s-au mutat de la protecția mediului la competitivitatea industrială, obiectivele revizuirii REACH s-au schimbat odată cu ele.

Conform noii abordări, Comisia ar modifica legislația REACH printr-un proces tehnic cunoscut sub numele de comitologie, care permite executivului UE să modifice legile direct, fără a consulta colegiuitorii.

Această abordare mai simplificată și mai puțin consultativă este considerată în concordanță cu eforturile UE de a reduce birocrația pentru industria europeană, întrucât o revizuire îndelungată ar fi putut adăuga complexitate și incertitudine pentru întreprinderi. De asemenea, aceasta reflectă eșecul repetat al Comisiei de a propune o revizuire legislativă adecvată a regulamentului REACH.

Funcționarii Comisiei au avut multiple întâlniri cu legislatorii în ultimele săptămâni, într-un efort de a testa terenul pentru o nouă abordare, potrivit unor surse Politico.

Conform schimbării propuse, Consiliul UE — colegiuitorul care reprezintă țările membre ale UE — ar fi, de asemenea, exclus. Cu toate acestea, țările membre și-ar păstra influența prin intermediul comitetului REACH din cadrul Comisiei, unde pot încă să-și exprime opinia.

Chiar dacă noua abordare ar lua puterea din mâinile Parlamentului, parlamentarii de pe întreg spectrul politic au semnalat că ar putea susține această mișcare. Grupurile pro-industrie se tem că o revizuire completă ar aduce incertitudine în mediul de afaceri, în timp ce cei de stânga se tem că aceasta ar permite parlamentarilor de dreapta — o forță dominantă de la alegerile din 2024 — să submineze protecția mediului și a sănătății.

„Având în vedere incertitudinile semnificative pe care le-ar putea genera pentru industria chimică, se pare că o revizuire completă a REACH nu mai este luată în considerare de Comisie”, a declarat Julian Schenten, consilier principal în domeniul dreptului și al politicilor la ONG-ul ClientEarth. „Și este clar pentru noi că continuarea unei revizuiri complete creează un risc semnificativ de desființare a REACH, având în vedere cât de politic a devenit acest dosar.”

Șefa UE pentru mediu, Jessika Roswall, și șeful pentru industrie, Stéphane Séjourné, s-au întâlnit cu Grupul Socialiștilor și Democraților, Partidul Popular European și Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni în timpul unei sesiuni plenare din martie la Strasbourg, au confirmat birourile lor. Cei doi s-au întâlnit, de asemenea, cu Verzii și grupul liberal Renew la începutul lunii februarie.

Europarlamentarul italian Pietro Fiocchi, din grupul de dreapta ECR, a declarat pentru Politico că a fost „foarte explicit” în opoziția sa față de redeschiderea REACH în timpul întâlnirii cu comisarii.

Același lucru este valabil și pentru PPE, de centru-dreapta. Europarlamentarul german Dennis Radtke a declarat pentru Politico în februarie că dezbaterea privind REACH „devine foarte emoțională” și a recunoscut că este „cel mai bine ... să nu se atingă” de REACH.

Grupul de lobby al industriei chimice, Cefic, a insistat, de asemenea, foarte vocal ca legislația să nu fie redeschisă.

„Comisarii testează posibilitatea de a se limita doar la proceduri de comitologie (modificarea anexelor), așa cum a solicitat Cefic”, a declarat o persoană apropiată discuțiilor la sfârșitul lunii ianuarie.

În cadrul unei conferințe de presă marți, comisarul Roswall a declarat că Comisia ia încă în considerare o revizuire legislativă completă a REACH, dar a adăugat că, încă de la început, „a analizat și ce se poate face în cadrul regulamentului”.

Ea nu a comentat dacă Comisia ia în considerare procedura de comitologie, adăugând că lucrările sunt „încă în curs, atât între mine și Stéphane Séjourné, cât și cu alții”.

 

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Continuă scandalul! După anunțul ”celui de-al Treilea Război Mondial”, a apărut în direct la TV și a anunțat decizia
Digi Sport
Continuă scandalul! După anunțul ”celui de-al Treilea Război Mondial”, a apărut în direct la TV și a anunțat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Dominic Fritz acuză PSD că urmărește noi alianțe, după blocajul în Parlament: Nu există majoritate pentru propunerile lor inflaţioniste
Cetățean azer, condamnat în Letonia după ce a livrat Rusiei diferite echipamente: „Este mai grav decât furnizarea armelor de foc”
Premierul sloven își acuză rivalul că a apelat la Black Cube, pentru a influența alegerile. Cum a acționat „Mossadul privat” în România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Cancan
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Fanatik.ro
China nu se mai ascunde şi vrea să intre în marele joc al supremaţiei militare. Ordinele lui Xi Jinping au...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Adevărul
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a...
Playtech
Cum funcționează metoda „firul invizibil” la bancomate. Hoții îți pot afla PIN-ul în câteva secunde
Digi FM
Cine l-a înlocuit pe Mugurel Vrabete la concertul Holograf de la Sala Palatului. Soția și fiica regratului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A zis ”DA”: 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
Pro FM
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Film Now
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Adevarul
Inflația le fură pensionarilor o pensie întreagă pe an. Analist: Ajutoarele de sărbători nu acoperă pierderile
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru pensionari de la negocierile pentru pensii mai mari: „Așa ceva nu se poate”
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Teste simple pentru evaluarea forței musculare. Menţinerea ei la vârste înaintate ar putea avea o legătură...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit