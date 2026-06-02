Live TV

Comisia pentru comerț internațional a Parlamentului European a aprobat eliminarea taxelor pentru unele importuri din SUA

Data publicării:
parlamentul european strasbourg
Sursa foto: Profimedia Images

Comisia pentru comerţ internaţional a Parlamentului European (INTA) a votat marţi în favoarea eliminării taxelor asupra unor importuri europene de produse americane, o etapă a acordului-cadru în domeniul comercial convenit anul trecut de Uniunea Europeană şi Washington, potrivit Reuters.

După ce preşedintele american Donald Trump a început anul trecut să introducă taxe vamale substanţiale asupra majorităţii partenerilor comerciali ai SUA, Uniunea Europeană a negociat un acord comercial ce prevedea taxe vamale de 15% pentru produsele europene care intră în SUA şi suprima taxele vamale pentru o serie de produse americane care ajung pe piaţa UE.

INTA a adoptat noua legislaţie cu 31 de voturi pentru, şase voturi împotrivă şi trei abţineri. Legislaţia trebuie să fie aprobată de plenul Parlamentului European în timpul sesiunii de la Strasbourg de la jumătatea acestei luni.

La începutul lunii februarie, Parlamentul European a anunţat că reia examinarea acordului comercial al UE cu SUA, după ce preşedintele Trump a dat înapoi în afirmaţiile sale privind preluarea Groenlandei. PE îngheţase în primă fază examinarea acestui acord în a doua jumătate a lunii ianuarie, în semn de protest faţă de ameninţările preşedintelui american privind Groenlanda, teritoriu autonom danez. Eurodeputaţii au convenit să adauge în text posibilitatea de a suspenda "aplicarea acordului în orice moment dacă interesele, securitatea sau integritatea teritorială ale Europei sunt ameninţate".

Uniunea Europeană a cerut constant reducerea taxelor asupra produselor derivate care conţin metale, reprezentanţii blocului comunitar argumentând că acestea încalcă acordul comercial încheiat anul trecut între preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele SUA, Donald Trump, la Turnberry (Scoţia).

Potrivit datelor oficiale, valoarea anuală a schimburilor de bunuri și servicii dintre cele două economii se ridică la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
Iceland flag reykjavik
5
Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema aderării la UE, cu...
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump
Donald Trump a numit un nou ambasador în Republica Moldova. Cine va reprezenta interesele Casei Albe la Chișinău
trump europa europeni
Tehnologia ca armă geopolitică: efectul Trump asupra strategiei digitale a Uniunii Europene. Bruxellesul caută alternative la Big Tech
benjamin netanyahu - donald trump
Discuție telefonică tensionată între Trump și Netanyahu. Liderul SUA către premierul israelian: „Ai fi în închisoare dacă nu aș fi eu”
Netanyahu Ben-Gvir
Ben-Gvir îl îndeamnă pe Netanyahu să nu țină cont de Trump și să lovească Hezbollah: „E timpul să-i spunem «nu» prietenului nostru”
F-35 Jets accompany the plane carrying Russian President Vladimir Putin ahead of Trump - Putin summit in Alaska
Statele Unite poartă discuții privind extinderea desfășurării de arme nucleare în Europa. Care sunt țările interesate
Recomandările redacţiei
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub...
Vladimir Putin.
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
Înalta Curte de Casație și Justiție cere o lege specială pentru...
Ultimele știri
OpenAI, acționată în instanță de Florida. ChatGPT, considerat risc pentru siguranța publică
Diana Buzoianu, sesizare penală: 250.000 de puieţi care trebuiau plantaţi, existau doar pe hârtie. „Aşa se fură pădurile viitoare”
Ucraina schimbă soarta războiului: o schimbare de ritm al luptelor alimentează discuțiile despre un posibil armistițiu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O antrenoare de fitness, mama a trei copii, diagnosticată cu cancer: „Credeam că sunt cea mai sănătoasă...
Cancan
Lucian Viziru a cerut ordin de protecție! Decizia luată de instanță după conflictul violent care i-a dat...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de ”trigroaicele” de la CSM București care, în urmă cu 10 ani, câștigau Liga Campionilor la...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Demis oficial de la Farul, Flavius Stoican este aproape de a prelua o altă echipă
Adevărul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
A atras toate privirile. Salma Hayek a făcut spectacol la Roland Garros alături de soțul ei miliardar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
Pro FM
Acum e pe cai mari, dar controversele n-au ocolit-o. De ce a pierdut Zara Larsson un contract de 3 milioane $
Film Now
„Uită-te la fața mea!” Cum a demonstrat Paul Rudd că nu are intervenții estetice la 57 de ani, după ce fanii...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
Digi FM
Țara care îndeamnă părinţii să lase deoparte telefoanele în prezenţa copiilor. Agenția de sănătate publică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
Homer, fiul lui Richard Gere, viral după apariția în "Euphoria". Internetul îl adoră pentru că are un "corp...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui