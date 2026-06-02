Comisia pentru comerț internațional a Parlamentului European a aprobat eliminarea taxelor pentru unele importuri din SUA

Comisia pentru comerţ internaţional a Parlamentului European (INTA) a votat marţi în favoarea eliminării taxelor asupra unor importuri europene de produse americane, o etapă a acordului-cadru în domeniul comercial convenit anul trecut de Uniunea Europeană şi Washington, potrivit Reuters.

După ce preşedintele american Donald Trump a început anul trecut să introducă taxe vamale substanţiale asupra majorităţii partenerilor comerciali ai SUA, Uniunea Europeană a negociat un acord comercial ce prevedea taxe vamale de 15% pentru produsele europene care intră în SUA şi suprima taxele vamale pentru o serie de produse americane care ajung pe piaţa UE.

INTA a adoptat noua legislaţie cu 31 de voturi pentru, şase voturi împotrivă şi trei abţineri. Legislaţia trebuie să fie aprobată de plenul Parlamentului European în timpul sesiunii de la Strasbourg de la jumătatea acestei luni.

La începutul lunii februarie, Parlamentul European a anunţat că reia examinarea acordului comercial al UE cu SUA, după ce preşedintele Trump a dat înapoi în afirmaţiile sale privind preluarea Groenlandei. PE îngheţase în primă fază examinarea acestui acord în a doua jumătate a lunii ianuarie, în semn de protest faţă de ameninţările preşedintelui american privind Groenlanda, teritoriu autonom danez. Eurodeputaţii au convenit să adauge în text posibilitatea de a suspenda "aplicarea acordului în orice moment dacă interesele, securitatea sau integritatea teritorială ale Europei sunt ameninţate".

Uniunea Europeană a cerut constant reducerea taxelor asupra produselor derivate care conţin metale, reprezentanţii blocului comunitar argumentând că acestea încalcă acordul comercial încheiat anul trecut între preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele SUA, Donald Trump, la Turnberry (Scoţia).

Potrivit datelor oficiale, valoarea anuală a schimburilor de bunuri și servicii dintre cele două economii se ridică la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari.

