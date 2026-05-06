Compania din spatele dronelor cu rază lungă ale Kievului: „Ucraina poate bloca toate exporturile de petrol rusești într-o zi”

Instalațiile petroliere rusești au fost incendiate, pe măsură ce Ucraina își intensifică campania de a reduce fluxul de venituri către fondul de război al președintelui Vladimir Putin. Dronele ucrainene de „lovitură profundă” au vizat portul rus Primorsk de la Marea Baltică și porturile Tuapse și Novorossiisk de la Marea Neagră, precum și rafinăriile situate mai la est, în Perm și Orenburg. S-au observat nori mari de fum ridicându-se în urma incendiilor, care, în unele cazuri, ard deja de câteva zile. Plajele au fost acoperite de pete negre și vâscoase de petrol, iar dâre de petrol în flăcări s-au răspândit pe străzile orașelor, relatează The Times.

Este parte a unui efort mai amplu al Ucrainei de a lovi ținte aflate adânc în teritoriul inamic. În luna martie, pentru prima dată, Ucraina a lansat mai multe drone cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei decât a făcut-o Moscova asupra Kievului. Ministerul Apărării de la Moscova a raportat 7.347 de atacuri cu drone ucrainene, în timp ce forțele aeriene ucrainene au raportat 6.462.

Multe dintre armele utilizate în aceste atacuri sunt fabricate de Fire Point, o companie ucraineană de tehnologie militară înființată ca răspuns la invazia Rusiei de acum patru ani, care are în prezent aproximativ 5.800 de angajați în 50 de unități de producție.

Sursa citată a avut acces în interiorul uneia dintre fabricile companiei Fire Point, unde se produc drone cu rază lungă de acțiune, rachete de croazieră „Flamingo” și se lucrează la alte arme noi care ar putea lovi Moscova sau ar putea asigura apărarea împotriva unor atacuri aeriene în masă din partea Rusiei.

Dronele FP-1 și FP-2 ale companiei Fire Point sunt acum responsabile de aproximativ o treime din atacurile Ucrainei pe teritoriul Rusiei, compania mărindu-și producția la 290 de unități pe zi. Dronele încărcate cu explozibili, cu o rază de acțiune cuprinsă între 200 km și 1.700 km, sunt capabile să penetreze apărarea aeriană rusă prin recunoașterea terenului și a punctelor de reper de-a lungul rutelor preprogramate.

„UAV-urile noastre (n. red - vehicule aeriene fără pilot) cu rază lungă de acțiune nu sunt afectate de războiul electronic rus; nu folosim GPS-ul [coordonatele de țintire]”, a declarat Denis Shtilerman, proiectantul șef și cofondatorul companiei. „Acestea se ghidează cu ajutorul camerelor cu vedere nocturnă la altitudine joasă și sunt autonome”.

Numai în luna aprilie au avut loc cel puțin 21 de atacuri reușite asupra infrastructurii ruse de petrol și gaze, care, potrivit Kievului, au costat Moscova miliarde de dolari din veniturile din exporturi. Duminică, Kremlinul a declarat că Ucraina a lansat cel puțin 334 de drone împotriva Rusiei, depășind cu 66 numărul lansărilor de drone rusești din aceeași zi. Opt persoane au fost ucise — câte patru de fiecare parte a liniei frontului.

Doar aceste valuri de drone ar putea pune capăt mâine aproape tuturor exporturilor rusești de petrol către piețele externe, dacă Ucraina și aliații săi ar avea voința politică necesară pentru a face acest lucru, a afirmat Shtilerman.

„Ucraina poate bloca toate exporturile de petrol rusești într-o singură zi — atât din Marea Baltică, cât și din Marea Neagră. Dronele noastre se apropie de petrolier, se conectează la canalul 16 de radio internațional și transmit: «Vă aflați în zona de blocadă navală. Trebuie să vă schimbați imediat cursul»”, a adăugat el.

„Dacă petrolierul nu își schimbă cursul, putem ținti partea cu motoarele a acestui petrolier. Și este mult mai bine pentru mediu, deoarece un incendiu de asemenea amploare, precum cele de la Tuapse sau Ust-Luga, provoacă daune ecologice foarte grave”.

Cincizeci de drone pe zi ar fi suficiente pentru a bloca Rusia, dar aliații de la Kiev ar trebui să aprobe această măsură, a afirmat Shtilerman: „Este o chestiune de voință politică. Pentru că armele noastre sunt finanțate de aliații europeni și poate chiar și cu niște fonduri americane din perioada de dinaintea lui Trump”.

Ucraina a început deja să lovească petrolierele din flota fantomă cu ajutorul dronelor navale, dar doar în număr limitat. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că duminică au fost lovite trei petroliere rusești, unul la Primorsk și două în largul portului Novorossiisk din sudul Mării Negre, și a publicat un videoclip cu acest din urmă atac.

„Rusia poate pune capăt războiului în orice moment. Prelungirea războiului nu va face decât să extindă amploarea operațiunilor noastre defensive”, a declarat Zelenski.

Deși Fire Point susține că dronele sale sunt mult mai ieftine decât cele ale concurenților, capacitățile companiei în materie de producție de rachete o diferențiază cu adevărat și amenință să rivalizeze cu omologii occidentali. Prima rachetă de croazieră a Ucrainei, Flamingo FP-5, are acum o precizie de până la 14 metri și o rază de acțiune de 3.000 km, de două ori mai mare decât cea a rachetei americane Tomahawk, afirmă compania, deși este mai mare și mult mai puțin invizibilă.

Două rachete balistice cu rază scurtă și medie de acțiune, FP-7 și FP-9, se află deja în faza de „testare pe câmpul de luptă”, având raze de acțiune de 300 km, respectiv 850 km — suficient de departe pentru a lovi Moscova, la fel cum Rusia a bombardat Kievul cu rachetele sale Iskander-M.

Rachetele balistice sunt greu de interceptat deoarece se deplasează cu viteză extremă pe traiectorii abrupte și imprevizibile, pornind de la altitudini foarte mari, lăsând apărătorilor doar câteva secunde pentru a le detecta, urmări și doborî. Războiul din Ucraina a scos la iveală dependența Kievului și a Europei de stocurile din ce în ce mai reduse de rachete Patriot americane pentru a se apăra împotriva acestora, furnizate de un aliat din ce în ce mai puțin de încredere.

Fire Point a semnat contracte cu Diehl Defence, o companie germană, pentru dezvoltarea unui scut antibalistic european independent și mai ieftin, sub denumirea de proiect „Freya”. Racheta se bazează pe modelul FP-7, care este, la rândul său, o copie a sistemului rus de apărare aeriană S-400, a declarat Shtilerman.

„Deja producem sisteme similare cu S-400. Iar în acest moment începem să le integrăm cu tehnologia companiilor occidentale, cu radare occidentale și cu sisteme de ghidare occidentale”, a declarat el. „Ceea ce propunem este crearea unei arhitecturi deschise, a unui scut balistic paneuropean”.

Companiile europene din domeniul apărării ar trebui să renunțe la ideea de tehnologie exclusivă, a afirmat Shtilerman, deoarece inteligența artificială poate crea rapid copii sau soluții alternative la produsele lor. În schimb, concurenții actuali ar trebui să colaboreze pentru a se asigura că continentul deține suveranitatea asupra capacităților sale de apărare, în loc să furnizeze arme în condiții restrictive.

„În prezent, capacitatea totală a companiilor europene care produc radare și sisteme de ghidare nu este suficientă pentru a acoperi nevoile Europei; este probabil de zece ori mai mică decât cea necesară”, a spus el.

„Construim racheta, facem publică soluția noastră software și arătăm ce se află în interiorul rachetei. Puteți observa că această soluție software nu conține niciun comutator, astfel încât, după vânzare, nu putem dezactiva racheta; nu controlăm soarta armelor noastre”.

Această abordare, care contrastează cu cea a armamentului american, a stârnit un interes semnificativ din partea aliaților europeni ai Kievului. Fire Point a deschis deja o unitate de producție în Danemarca și poartă discuții cu guvernul norvegian în vederea unei producții comune.

Anul viitor, compania intenționează să-și extindă activitatea în domeniul culegerii de informații și al comunicațiilor securizate. Aceasta a achiziționat deja trei sloturi de lansare de la SpaceX pentru a lansa sateliți ucraineni fabricați în Europa și a lansat deja doi, a dezvăluit el. Anul viitor, compania intenționează să producă și să lanseze mai mulți dintre cei 93 de sateliți de care estimează că are nevoie pentru a asigura Ucrainei propriile platforme de recunoaștere și comunicații securizate, renunțând astfel la dependența de tehnologia Starlink a lui Elon Musk din SUA.

Cu toate acestea, Fire Point nu este lipsită de controverse. Shtilerman a recunoscut că parteneriatele sale occidentale au fost afectate de un scandal de corupție tot mai amplu în care este implicat Timur Mindich, un fost partener de afaceri al lui Zelenski, căzut în dizgrație, care a fugit din Ucraina în Israel în luna noiembrie.

Săptămâna trecută, într-un reportaj de investigație și într-un podcast realizate de Ukrainska Pravda, au fost publicate înregistrări audio ale unei aparente conversații din iulie anul trecut între Mindich și Rustem Umerov, fost ministru al apărării, în care Mindich pare să reprezinte compania și îl îndeamnă pe Umerov să obțină mai multe investiții guvernamentale pentru aceasta.

Într-o declarație, Consiliul Public Anticorupție al Ucrainei, un organism independent de supraveghere al Ministerului Apărării, a descris raportul ca fiind o dovadă „semnificativă, dar neconfirmată” că „Timur Mindich este într-adevăr fie unul dintre beneficiarii societății, fie singurul său beneficiar real”.

Consiliul a afirmat că acest lucru reprezintă o provocare existențială pentru companie. Având în vedere că Mindich fusese deja sancționat pentru rolul său într-un scandal de corupție legat de sectorul energetic, orice companie asociată cu el ar pierde accesul la contractele guvernamentale. Consiliul a propus naționalizarea Fire Point ca măsură de precauție.

Shtilerman a reacționat: „E o mare prostie”, a spus el. „În primul rând, în acest podcast, ei spun că avem cam 311 miliarde de grivne (5,2 miliarde de lire sterline) … [pe care] le-am primit de la guvernul nostru, dar asta e o minciună sfruntată. Întregul nostru buget pentru 2025, ceea ce vindem, este de 29 de miliarde de grivne. E de peste zece ori mai puțin. Și apoi sugerează naționalizarea pe baza unei surse neverificate!”.

El bănuiește că înregistrarea a fost falsificată, fie de serviciile de informații ruse, fie de concurenții companiei, și a cerut ca Fire Point să aibă dreptul să îi verifice autenticitatea. De asemenea, Shtilerman a negat că Mindich ar fi avut vreo participație în companie, precizând că au purtat doar „aproximativ zece discuții” cu acesta, deoarece, la un moment dat, acesta a încercat să achiziționeze o participație semnificativă în companie, încercare care a fost respinsă în cele din urmă.

Fire Point a răspuns, de asemenea, la acuzațiile potrivit cărora ar fi umflat prețul unor componente, prezentând sursei citate un raport independent care compara costul contractual al componentelor cu o estimare de piață. Raportul, realizat de o companie occidentală, dar care nu constituia un audit complet, părea să confirme că firma nu încălcase nicio lege ucraineană care reglementează achizițiile din domeniul apărării.

Totodată, analiștii consideră că ar fi o greșeală să se naționalizeze compania, afirmând că acest lucru nu ar permite o inovare rapidă și subliniind că programul de rachete al Ucrainei este „crucial” pentru lovirea industriei de mașini, a podurilor și a infrastructurii fortificate rusești.

Oleksii Yizhak, de la Institutul Național de Studii Strategice din Ucraina, a declarat: „Fire Point a lansat prima generație de rachete de croazieră și balistice operaționale care ar putea fi la nivelul primei versiuni a rachetelor Tomahawk și ATACMS”.

„Dacă sunt opaci, asta e rău, dar faptul că au făcut acest prim pas este totuși un lucru bun. Nu cred că naționalizarea va aduce altceva decât să dea bani altcuiva”.

