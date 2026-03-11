Compania franceză Thales lansează un sistem european de apărare antirachetă care incorporează IA

Compania franceză Thales a anunţat miercuri că lansează un nou sistem integrat de apărare aeriană şi antirachetă, care combină capacităţile existente şi încorporează inteligenţa artificială, informează Reuters.

Sistemul SkyDefender este un scut de apărare multistratificat capabil să contracareze toate tipurile de ameninţări terestre, maritime şi spaţiale, afirmă într-un comunicat cea mai mare firmă de tehnologie de apărare din Europa.

Pachetul grupează sistemul ForceShield existent pentru ameninţări pe distanţe scurte, cum ar fi dronele, sistemul SAMP-T NG pentru apărare pe distanţe medii şi sistemul SMART-L Multi-Mission şi alte radare care detectează ameninţări pe distanţe lungi de până la 5.000 km.

Thales este al treilea producător mondial în domeniul radarelor și, printre altele, face electronica pentru aparatele de vânătoare franceze Dessault Rafale și dezvoltă infrastructură pentru comunicații.

