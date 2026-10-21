Live TV

Companiile energetice din Europa ar putea primi dreptul să doboare drone. Atacurile riscă să lase milioane de oameni fără curent

Data publicării:
drone rusești Geran
Drone rusești. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Eram lipsiți de apărare” Cine poate doborî o dronă Tehnologia este pregătită, reglementările încă nu

Mai multe state europene acordă sau analizează să acorde operatorilor de infrastructură critică dreptul de a doborî drone, pe fondul temerilor că atacurile ar putea lăsa milioane de oameni fără electricitate, relatează Reuters. Companiile cer mijloace pentru a-și apăra instalațiile, însă răspunderea pentru eventualele victime sau pagube provocate de intervenții rămâne o problemă.

La o fostă bază de testare a aeronavelor, la sud de Paris, dronele survolează câmpuri și păduri, în timp ce echipele de la sol testează sisteme concepute să le oprească. Este un răspuns la valul tot mai mare de incursiuni cu drone și „atacuri hibride” înregistrate după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Potențialii clienți ai tehnologiilor testate la Brétigny-sur-Orge, precum sistemele de bruiaj electronic și dronele interceptoare, nu mai sunt doar guvernele, poliția și armatele. Companiile private și entitățile de stat din Europa care operează infrastructură critică vor să își consolideze apărarea, iar unele companii de utilități solicită autorizația de a doborî singure dronele. De la Paris la Berlin, guvernele iau în calcul aceste solicitări.

Autoritățile se tem că acțiunile de război hibrid sau un atac cu drone ar putea lăsa milioane de oameni fără electricitate, așa cum s-a întâmplat frecvent în Ucraina în urma loviturilor rusești.

„Este o posibilitate teoretică și, din ce în ce mai mult, una concretă să existe întreruperi ale încălzirii în această iarnă din cauza atacurilor hibride”, a declarat pentru Reuters Kristian Ruby, secretarul general al organizației europene a sectorului energiei electrice Eurelectric.

Unele guverne europene au început să răspundă acestor riscuri, acordând companiilor prerogative rezervate în mod tradițional armatei. Totodată, interviurile realizate de Reuters cu peste 30 de directori de companii, oficiali și experți în drone arată că tehnologiile de detectare și doborâre a dronelor evoluează mai repede decât reglementările privind utilizarea lor.

Abordările diferă considerabil de la o țară europeană la alta, iar incertitudinile juridice persistă, inclusiv în privința celor care au dreptul să ordone o intervenție în fața unei amenințări cu drone. Doborârea unei drone ar putea provoca rănirea sau moartea unor persoane aflate la sol ori pagube materiale, ceea ce ridică pentru companii problema răspunderii și a asumării responsabilității.

„Eram lipsiți de apărare”

Franța se numără printre țările care au făcut primii pași în această direcție. Parlamentul francez a adoptat în august o lege care permite operatorilor de infrastructură critică și prestatorilor de servicii autorizați să detecteze, să bruieze și să doboare drone în apropierea unor obiective desemnate.

Legea a fost adoptată ca răspuns la un val de incursiuni cu drone deasupra unor obiective critice și militare, inclusiv zboruri deasupra bazei de submarine nucleare de la Île Longue, în apropiere de Brest, în nord-vestul Franței, în decembrie 2025.

Franța dorește ca obiectivele incluse pe o listă recent extinsă a amplasamentelor sensibile considerate de importanță vitală să fie dotate cu sisteme de protecție până în 2027, a declarat pentru Reuters un înalt oficial francez implicat în aceste planuri. El a cerut să nu îi fie dezvăluită identitatea, deoarece detaliile planului nu sunt încă publice.

„Eram lipsiți de apărare în fața amenințării reprezentate de drone”, a spus oficialul, adăugând că îngrijorările au crescut în ultimul deceniu, pe măsură ce aparatele de zbor fără pilot au devenit mai accesibile și mai răspândite.

Guvernul francez vrea să pună la dispoziția operatorilor de infrastructură critică, precum compania de utilități de stat EDF și compania feroviară de stat SNCF, un catalog de sisteme aprobate, de la echipamente de bruiaj electronic la drone interceptoare, adaptate diferitelor medii și situații.

Confirmând elemente importante ale planului prezentat de oficialul francez, Systematic Paris-Region, organizația care coordonează programul guvernamental de testare de la Brétigny-sur-Orge, a precizat că evaluările începute în această vară au inclus până acum în catalog trei integratori de sisteme — care reunesc diferite sisteme informatice într-un ansamblu unitar — și 17 sisteme antidronă.

Organizația a precizat că evaluările continuă și că se lucrează la accelerarea achizițiilor dintre soluțiile incluse în catalog.

Ministerul francez al Apărării a declarat că legea adoptată în august va contribui la consolidarea capacităților de combatere a acestei amenințări, precizând însă că se poate pronunța doar în privința infrastructurii critice aflate sub autoritatea sa. EDF și SNCF au refuzat să comenteze.

Cine poate doborî o dronă

Descoperirea, în august, a unei drone încărcate cu explozibili în apropierea unui avion cargo ucrainean, pe aeroportul german Leipzig/Halle, a evidențiat amploarea răspândirii acestor riscuri.

Germania a acuzat Rusia că se află în spatele incidentului. Moscova a negat implicarea și a respins în mod repetat acuzațiile privind desfășurarea unor atacuri hibride în Europa, multe dintre acestea având loc în țări care sprijină Kievul în războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Cresc însă îngrijorările că autoritățile naționale nu pot interveni suficient de rapid pentru a proteja infrastructura dispersată pe suprafețe întinse și că pagubele provocate de drone relativ ieftine ar putea genera costuri mari de reparație.

În Germania, unde operațiunile de combatere a dronelor rămân în competența poliției, Ministerul de Interne a declarat pentru Reuters că analizează modalitățile prin care operatorii de infrastructură critică și terții ar putea fi implicați legal în măsuri active de combatere a dronelor.

În septembrie, Austria a anunțat că intenționează să acorde prerogative similare operatorilor de infrastructură critică, inclusiv marilor companii energetice. Ministra Apărării, Klaudia Tanner, a declarat într-o conferință de presă că statul nu poate proteja singur fiecare obiectiv.

Polonia a mers mai departe. Operatorii au declarat pentru Reuters că au instalat sisteme antidronă și au efectuat antrenamente împreună cu unități ale armatei și poliției. În jurul infrastructurii energetice critice au fost instituite zone cu restricții pentru drone, iar unitățile de securitate desemnate care lucrează pentru operatori au fost autorizate să distrugă, să neutralizeze sau să preia controlul dronelor care pătrund în aceste zone.

Totuși, două surse din cadrul unor companii de transport al energiei de pe flancul estic al NATO au declarat pentru Reuters că o intervenție eficientă necesită în continuare garanții suplimentare și, poate, un precedent judiciar privind răspunderea pentru pagubele colaterale.

În lipsa acestei certitudini, au explicat sursele, operatorii de infrastructură critică ar putea ezita în continuare să neutralizeze dronele, deoarece doborârea uneia ar putea provoca, la rândul ei, răniri sau pagube costisitoare.
Rețele pregătite pentru refacerea serviciilor după atacuri
Acordarea dreptului de a doborî drone ar însemna o schimbare de abordare pentru companiile din Europa.

Directori, oficiali și analiști din domeniul energiei au declarat pentru Reuters că, ani la rând, companiile de utilități s-au concentrat pe consolidarea rețelelor și pe pregătirea reluării serviciilor întrerupte, mai degrabă decât pe prevenirea atacurilor.

Leonhard Birnbaum, directorul general al companiei energetice germane E.ON, a declarat în septembrie că operatorii trebuie să pornească de la premisa că unele atacuri vor reuși, în loc să își construiască planurile pe ideea că le vor opri pe toate. Compania operează aproximativ 2.720 de stații electrice în Germania, a precizat el.

Lituania construiește o stație electrică fortificată în apropierea graniței cu Rusia, în cadrul planurilor statelor baltice și ale Poloniei de consolidare a apărării. Acestea includ construirea de buncăre, instalarea unor plase antidronă și constituirea de stocuri de echipamente greu de înlocuit pentru componentele esențiale ale rețelei energetice.

Operatorul de stat al rețelei de transport al energiei electrice din Polonia, PSE, patrulează cu elicopterul anumite porțiuni ale rețelei sale de înaltă tensiune, care are aproximativ 16.500 de kilometri, și pregătește aeronave mai performante pentru a contribui la protejarea unei interconexiuni electrice submarine cu Suedia.

Cu toate acestea, dronele relativ ieftine pun la încercare asemenea măsuri de apărare. Înlocuirea unor echipamente esențiale, precum transformatoarele de mari dimensiuni, poate dura ani, iar infrastructura poate rămâne nefuncțională luni întregi chiar și atunci când reparațiile sunt realizate cu succes.

Nu toți operatorii de utilități doresc să își asume un rol mai mare în propria apărare.

Asta Sihvonen-Punkka, directoarea generală a operatorului rețelei naționale de transport al energiei electrice din Finlanda, Fingrid, a declarat pentru Reuters că responsabilitatea pentru combaterea amenințărilor din jurul infrastructurii critice ar trebui să rămână în sarcina autorităților și a forțelor armate finlandeze.

Orice demers de acordare a unor asemenea prerogative operatorilor de utilități ar reprezenta „o schimbare foarte, foarte mare”, care ar necesita o analiză juridică atentă, a spus ea.

Jari Stenius, responsabilul cu securitatea în cadrul companiei finlandeze de utilități Fortum, a declarat că este mulțumit de formula în care companiile energetice se concentrează pe producerea energiei, iar poliția și autoritățile militare gestionează amenințările la adresa securității.

Tehnologia este pregătită, reglementările încă nu

Oficialii din domeniul securității și companiile care dezvoltă tehnologii antidronă spun că sistemele devin tot mai automatizate, deoarece operatorii nu pot amplasa echipe specializate la fiecare obiectiv.

Sistemele antidronă moderne reunesc senzori, programe de comandă și control și mijloace de contracarare într-un singur flux operațional, conceput să identifice și să clasifice amenințările și să reacționeze în câteva secunde.

Mai multe companii au declarat pentru Reuters că incertitudinea privind persoanele care pot autoriza o intervenție a încetinit investițiile în etapele finale ale acestui proces. Din acest motiv, Franța încearcă să automatizeze procesul cât mai mult posibil, a explicat înaltul oficial francez implicat în aceste planuri.

Potrivit acestuia, personalul de securitate al companiilor de utilități ar trebui să poată, în cele din urmă, să detecteze o amenințare și să declanșeze un răspuns automat prin apăsarea unui buton, deoarece prezența la fiecare amplasament a unor operatori instruiți să utilizeze sisteme de nivel militar nu este realistă.

Compania germană de apărare Rheinmetall a declarat pentru Reuters că, pentru operatorii civili, cel mai mare obstacol este adesea intervalul dintre detectarea unei drone și decizia de a folosi un mijloc de contracarare, în condițiile în care responsabilitățile juridice rămân fragmentate.

Rheinmetall a precizat că interesul operatorilor privați de infrastructură pentru sistemele antidronă crește puternic.

Compania a adăugat că organizează ateliere de lucru, inspecții la fața locului și evaluări ale infrastructurii pentru operatori și că se pregătește pentru ceea ce a descris drept un segment de piață „cu o creștere foarte rapidă”.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
profgaze rusia europa vladimir putin
3
SUA vor să dea Moscovei o nouă mână de ajutor. Trimișii lui Donald Trump au propus...
Ilie Bolojan
4
Val de demisii: demnitarii PNL renunță la funcții, la cererea partidului, înaintea...
o femeie cu caciula ce uita șa un peisaj de toamnă
5
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în fiecare regiune. Meteorologii anunță...
Fotbalistul de 250 de kilograme s-a ”transformat” spectaculos și a revenit!
Digi Sport
Fotbalistul de 250 de kilograme s-a ”transformat” spectaculos și a revenit!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
prosumatori
Prosumatorii, îndemnați să nu mai vândă ieftin energia către furnizori: „Dacă nu este plătită corect, o păstrăm și o consumăm”
Svalbard
Topirea gheții schimbă regulile jocului în Arctica. Cum vrea UE să țină pasul cu marile puteri în lupta pentru resurse
pompa benzina profimedia
Niculescu anunță că Guvernul ia în calcul prelungirea măsurilor de limitare a scumpirilor la benzină și motorină
volodimir zelenski gettyimages
„Viteza este esențială”. Zelenski acuză că, în continuare, conexiunea cu Starshield rămâne limitată în mai multe sectoare ale frontului
F-16 avioane
Trei premiere absolute în cazul celor două drone doborâte deasupra Mării Negre
Recomandările redacţiei
drona ruseasca profimedia
Dronă prăbușită în județul Buzău. Un localnic a sunat la 112, iar...
Luca Niculescu
Prima reacție a noului premier după atacul din școala din Bistrița...
profimedia-1121023128
Amenințare pe față: Kremlinul a transmis Germaniei, după sabotajul de...
dominic fritz ilie bolojan profimedia
Ilie Bolojan ia în calcul o alianță de dreapta pentru alegerile din...
Ultimele știri
Gyorgy Matolcsy, fostul șef al băncii centrale a Ungariei, a fost reținut în cadrul unei anchete
„Un avertisment puternic”. Protestele se extind în Europa, iar guvernele par fără soluții. De ce crește furia tinerilor
Vladimir Putin a anunțat că Rusia va elibera un american condamnat pentru că ar fi luptat de partea Ucrainei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, ca o rază de soare într-o rochie galbenă spectaculoasă. Prințesa a purtat și tiara preferată...
Cancan
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Fanatik.ro
Motivul ascuns pentru care Becali l-a adus pe Reghecampf la FCSB! Dezvăluirile lui Beldie: „Să calce în...
editiadedimineata.ro
UE investighează campanii de dezinformare din jurul protestelor din Franța
Fanatik.ro
Copilărie spartană pentru „Golden Boy” Alex Stoian. Părinții vedetei de la FCSB l-au pregătit pentru marea...
Adevărul
SURSE Cine e ministrul care avea bagajele făcute pentru funcția de ambasador în SUA
Digieconomic
Salariul minim în Europa în 2026: cât câștigă românii și cât se plătește în Germania, Italia sau Spania
Digi FM
Regretele lui Sylvester Stallone. „Aş putea petrece o jumătate de oră descriind în detaliu rănile mele”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Extrem de jenant!" / "Săracul Monfils!" Elina Svitolina a creat haos, după ce a anunțat de ce divorțează
Pro FM
Laurențiu Duță are o familie de revistă. Cum arată soția lui, pe care a cunoscut-o în copilărie, și fiica lor...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fanii spun că îi seamănă leit mamei sale. Fiul lui Sarah Jessica Parker, apariție rară alături de actriță și...
Adevarul
CCR analizează joi legea pensiilor. Ce prevederi sunt contestate și ce se poate schimba
Newsweek
Pensia medie va fi indexată cu maxim 190 de lei, sub ceea ce prevede legea. Anunțul ministrului Muncii
Digi FM
Prăjitură răsturnată cu pere caramelizate. Rețeta unui desert de toamnă pufos, aromat și ușor de preparat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum să treci mai ușor prin sezonul răcelilor și gripei. Ce recomandă medicii și ce remedii chiar pot ajuta
Digi Animal World
Peștele cu față de om care a devenit viral în mediul online. Gura și nasul sunt clar vizibile
Film Now
„Sunt încă în stare de şoc”. Christina Applegate, diagnosticată greșit cu scleroză multiplă: M-am întors la...
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...