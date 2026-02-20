Live TV

Video „Comportament pe cât de viclean, pe atât de greșit”. Un italian și-a dresat câinele să arunce ilegal gunoiul, ca să evite amenzile

Data publicării:
caine gunoi catania
Foto: Captură video Facebook/ Comune di Catania

Un bărbat din Catania, Sicilia, și-a dresat câinele să arunce saci de gunoi pe marginea drumului, în încercarea de a evita camerele de supraveghere instalate pentru combaterea aruncării ilegale a deșeurilor, a anunțat poliția municipală, citată de The Guardian.

Episodul a fost detaliat într-o postare pe pagina oficială de Facebook a orașului Catania. Un videoclip cu câinele a fost însoțit de o remarcă a poliției, care a afirmat că „inventivitatea nu poate deveni niciodată un alibi pentru lipsă de civilitate”.

Imaginile arată un câine mic mergând repede pe Via Pulacara din cartierul San Giorgio din Catania cu o pungă de gunoi în gură înainte de a o lăsa cu grijă pe marginea drumului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Unitatea de mediu a poliției municipale din Catania”, se arată într-un comunicat postat pe pagina de Facebook, „a publicat două videoclipuri înregistrate de camerele de supraveghere în care un câine este văzut aruncând un sac cu deșeuri pe stradă”.

Autoritățile au declarat că scena nu a lăsat loc de îndoială: animalul fusese dresat să-și scutească proprietarul de a fi filmat aruncând gunoi ilegal. Comportamentul a fost „pe cât de viclean pe atât de greșit” - poluând orașul în timp ce încerca să ocolească regulile exploatând un animal de companie neștiutor. „Respectul pentru decența urbană și pentru mediu este o datorie pentru toți.”

Se pare că bărbatul a fost identificat și amendat.

Depozitarea ilegală de deșeuri este o problemă persistentă în Italia, în special în sud, implicând costuri semnificative de mediu și economice. În 2023, au fost înregistrate peste 9.300 de infracțiuni legate de deșeuri - o creștere de 66% față de anul precedent.

Ca răspuns, municipalitățile implementează din ce în ce mai mult instalarea de camere de supraveghere, „capcane video” de tip „animal sălbatic” și sisteme inteligente de monitorizare pentru a combate depozitarea ilegală a deșeurilor și utilizarea abuzivă a punctelor de reciclare. Strategia, adesea legată de eforturile de a stimula colectarea deșeurilor și curățenia urbană, se bazează pe dovezi video pentru a impune sancțiuni drastice.

În Palermo, sute de camere video au fost instalate în toate districtele. Oficialii spun că 93% din amenzile pentru depozitarea ilegală de deșeuri provin ca urmare a imaginilor de pe camere.

Conform legislației italiene, abandonarea neautorizată a deșeurilor – inclusiv a sacilor de gunoi menajer – poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1.500 și 18.000 de euro, cu posibilitatea unor urmăriri penale.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
2
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
liviu gheorghe odagiu
3
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
printul william
4
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
5
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Digi Sport
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dronă rusească în Herson
Cinci aliați NATO s-au angajat să producă drone „low-cost” în decurs de un an. „Europa este motivată să avanseze în domeniul apărării”
E5 Group Meeting In Poland, Kraków - 20 Feb 2026
E5 prinde contur la Cracovia: Cinci puteri europene semnează declarația pentru un „NATO mai european”
captura italia
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Rai, press conference to present the XXV Olympic Winter Games Milan Cortina
Şeful departamentului Sport de la Rai a demisionat după gafele făcute în timp ce comenta ceremonia de deschidere a JO de iarnă
Hacker portrait cyber attack. Generate Ai
Rețeaua Ministerului italian de Interne a fost lovită de un atac cibernetic al hackerilor chinezi
Recomandările redacţiei
Usa,National,Flag,Waving,In,The,Wind,In,Front,Of
Toate taxele vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, a decis...
2025-12-21-9351
Magistrații îi cer președintelui să retrimită în Parlament legea care...
USS Gerald R Ford
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul...
traian basescu in studioul digi24
Traian Băsescu îi critică pe fanii lui Călin Georgescu, după ce...
Ultimele știri
Atac cu grenadă la Cernăuți: doi polițiști au fost răniți. Momentul exploziei, filmat
Ungaria va folosi ţiţei din rezervele strategice, după ce livrările de petrol rusesc au fost întrerupte
Internetul din Groenlanda, dat peste cap în urma unui atac cibernetic. Cine sunt atacatorii și ce scop urmăresc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru zodia Tigru. Mai multă maturitate și răbdare în dragoste, afirmare...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
După 12 ani de la căsătoria cu Novak Djokovic, Jelena a făcut anunțul: ”Soțul meu divorțează de mine de șase...
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
apa la robinet
Bacteria Clostridium perfringers a fost identificată din nou în apa de la Curtea de Argeş
Newsweek
Un pensionar a cerut indexarea pensiei în instanță. Ce argumente a folosit? Care a fost soluția Tribunalului?
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...