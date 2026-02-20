Un bărbat din Catania, Sicilia, și-a dresat câinele să arunce saci de gunoi pe marginea drumului, în încercarea de a evita camerele de supraveghere instalate pentru combaterea aruncării ilegale a deșeurilor, a anunțat poliția municipală, citată de The Guardian.

Episodul a fost detaliat într-o postare pe pagina oficială de Facebook a orașului Catania. Un videoclip cu câinele a fost însoțit de o remarcă a poliției, care a afirmat că „inventivitatea nu poate deveni niciodată un alibi pentru lipsă de civilitate”.

Imaginile arată un câine mic mergând repede pe Via Pulacara din cartierul San Giorgio din Catania cu o pungă de gunoi în gură înainte de a o lăsa cu grijă pe marginea drumului.

„Unitatea de mediu a poliției municipale din Catania”, se arată într-un comunicat postat pe pagina de Facebook, „a publicat două videoclipuri înregistrate de camerele de supraveghere în care un câine este văzut aruncând un sac cu deșeuri pe stradă”.

Autoritățile au declarat că scena nu a lăsat loc de îndoială: animalul fusese dresat să-și scutească proprietarul de a fi filmat aruncând gunoi ilegal. Comportamentul a fost „pe cât de viclean pe atât de greșit” - poluând orașul în timp ce încerca să ocolească regulile exploatând un animal de companie neștiutor. „Respectul pentru decența urbană și pentru mediu este o datorie pentru toți.”

Se pare că bărbatul a fost identificat și amendat.

Depozitarea ilegală de deșeuri este o problemă persistentă în Italia, în special în sud, implicând costuri semnificative de mediu și economice. În 2023, au fost înregistrate peste 9.300 de infracțiuni legate de deșeuri - o creștere de 66% față de anul precedent.

Ca răspuns, municipalitățile implementează din ce în ce mai mult instalarea de camere de supraveghere, „capcane video” de tip „animal sălbatic” și sisteme inteligente de monitorizare pentru a combate depozitarea ilegală a deșeurilor și utilizarea abuzivă a punctelor de reciclare. Strategia, adesea legată de eforturile de a stimula colectarea deșeurilor și curățenia urbană, se bazează pe dovezi video pentru a impune sancțiuni drastice.

În Palermo, sute de camere video au fost instalate în toate districtele. Oficialii spun că 93% din amenzile pentru depozitarea ilegală de deșeuri provin ca urmare a imaginilor de pe camere.

Conform legislației italiene, abandonarea neautorizată a deșeurilor – inclusiv a sacilor de gunoi menajer – poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1.500 și 18.000 de euro, cu posibilitatea unor urmăriri penale.

Editor : Ș.R.