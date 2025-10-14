Live TV

Video Compromis în Franța. Premierul Sebastien Lecornu propune suspendarea reformei pensiilor până la alegerile prezidențiale din 2027

Data publicării:
French PM delivers his general policy speech at the National Assembly in Paris
Sebastien Lecornu în Parlamentul Franței. Foto: Reuters

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu propune suspendarea unui plan contestat de creștere a vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, într-o măsură menită să evite răsturnarea imediată a fragilului său guvern minoritar, relatează The Guardian.


Lecornu a declarat, marți, într-un discurs politic la Adunarea Națională, că legea, o politică emblematică a președintelui francez Emmanuel Macron, va fi suspendată până după următoarele alegeri prezidențiale, care vor avea loc în 2027.

Prim-ministrul francez le-a cerut marți parlamentarilor să nu folosească votul asupra bugetului ca pretext pentru a vota înlăturarea guvernului său. „Nu mai există niciun pretext pentru o moțiune de neîncredere”, a declarat el.

Lecornu s-a adresat parlamentului pentru a-și prezenta prioritățile bugetare, în speranța de a evita pierderea unui vot de neîncredere care ar arunca Franța și mai mult în volatilitate politică.

Citește și:

Emmanuel Macron anunță că nu va demisiona, în ciuda voturilor de neîncredere care-i amenință noul guvern

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
extrageri loto
5
Au fost trase numerele câștigătoare la LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Reportul la la 6/49...
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
Digi Sport
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Poliția Română a reacționat după ce Digi24.ro a arătat cum se acordă...
invatatoare scrie pe tabla
Profesorii câștigă mai puțin începând cu septembrie. Ministerul...
Screenshot 2025-10-14 170459
Europol: 2 polițiști riscau „să ardă” în mașină din cauza unui...
accident
Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat...
Ultimele știri
CNA vrea ca „educația media” să devină parte a Strategiei Naționale de Apărare. Anunțul lui Valentin Jucan
De ce a înlocuit PSD „progresismul” din statut cu „valori religioase”: „Termenul a devenit sinonim cu USR, societatea nu acceptă”
OMS a emis o alertă cu privire la trei siropuri de tuse fabricate în India, după moartea a zeci de copii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Ciudata strângere de mână dintre Trump și Macron, moment viral pe Internet
FILE PHOTO: FILE PHOTO: Madagascar's President Rajoelina names military general Zafisambo as new Prime Minister
Președintele Madagascarului „a fugit din țară”, după ce soldați din Armată s-au alăturat revoltei populare conduse de tineri
Un submarin rusesc a ieşit la suprafaţă în largul coastelor Bretaniei.
Un submarin rusesc, capabil să lanseze rachete Kalibr, a fost surprins în apele NATO: „Suntem pregățiti să ne apărăm”
Illustration of Notre Dame Cathedral - Paris
Avertisment de atentat la Notre-Dame: „Vor face un măcel. Nu deschideţi catedrala”. Scrisoare anonimă descoperită în clădire
Macron Visits Gemmayze District - Beirut
Emmanuel Macron l-a nominalizat pe Sébastien Lecornu pentru postul de premier, la patru zile de la demisia sa din această funcție
Partenerii noștri
Pe Roz
John Travolta, emoție pură în ziua în care regretata lui soție ar fi împlinit 62 de ani: "Am înregistrat asta...
Cancan
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele...
Fanatik.ro
Polițista din Giurgiu care a murit după naștere nu e singura victimă. Armonia Hospital, implicată în mai...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil...
Adevărul
Sfârșitul tulburător al unui tânăr magnat cripto: a fost găsit împușcat în mașina sa de lux, la Kiev, după...
Playtech
Pensii militare în 2026. Când se măresc şi ce se întâmplă cu veniturile foştilor militari din ianuarie
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
OUT! A aflat că va fi dat afară chiar după România - Austria
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Marele regret al lui Al Pacino, dezvăluit după moartea lui Diane Keaton. „Ea a fost dragostea vieții lui”
Adevarul
La câteva ore după eliberarea ostaticilor, Hamas a executat public membri ai milițiilor din Gaza
Newsweek
Dubla măsură: 1.000.000 salarii cresc cu 300 lei. 4.700.000 pensii „înghețate” un an. Care e motivul
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Reacția lui Jennifer Lopez când un fan a îngenuncheat în fața ei. Actrița pășea pe covorul roșu la premiera...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...