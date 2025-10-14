Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu propune suspendarea unui plan contestat de creștere a vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, într-o măsură menită să evite răsturnarea imediată a fragilului său guvern minoritar, relatează The Guardian.



Lecornu a declarat, marți, într-un discurs politic la Adunarea Națională, că legea, o politică emblematică a președintelui francez Emmanuel Macron, va fi suspendată până după următoarele alegeri prezidențiale, care vor avea loc în 2027.

Prim-ministrul francez le-a cerut marți parlamentarilor să nu folosească votul asupra bugetului ca pretext pentru a vota înlăturarea guvernului său. „Nu mai există niciun pretext pentru o moțiune de neîncredere”, a declarat el.

Lecornu s-a adresat parlamentului pentru a-și prezenta prioritățile bugetare, în speranța de a evita pierderea unui vot de neîncredere care ar arunca Franța și mai mult în volatilitate politică.

