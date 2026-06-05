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Compromis la Bruxelles privind despăgubirile pentru pasagerii afectați de întârzieri și anulări de zboruri

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Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Negociatorii Uniunii Europene au ajuns la un compromis privind reforma drepturilor pasagerilor aerieni, menținând în mare parte actualele reguli privind compensațiile pentru zborurile întârziate și anulate. Propunerea introduce, de asemenea, noi obligații pentru companiile aeriene și măsuri menite să simplifice procedura de solicitare a despăgubirilor.

După luni de dispute privind reforma drepturilor pasagerilor aerieni în Uniunea Europeană, negociatorii par să fi decis să lase aproape neschimbată cea mai controversată problemă: compensațiile pentru întârzieri și anulări, au declarat pentru POLITICO cinci persoane implicate în negocieri. Compromisul vine după negocieri-maraton cu Parlamentul European, în condițiile în care discuțiile de marți s-au încheiat fără un acord.

Propunerea păstrează actualul prag de trei ore pentru întârzieri. Compensațiile vor rămâne la 250 de euro pentru zborurile de până la 1.500 de kilometri și la 400 de euro pentru cele cuprinse între 1.500 și 3.500 de kilometri.

Documentul clarifică și regulile pentru zborurile de peste 3.500 de kilometri. Astfel, pasagerii vor primi 300 de euro pentru întârzieri cuprinse între trei și patru ore, iar suma va crește la 600 de euro pentru întârzieri care depășesc patru ore sau în cazul anulării zborului.

Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului UE au convenit, de asemenea, asupra unei noi obligații pentru companiile aeriene: acestea vor trebui să trimită pasagerilor, în termen de 48 de ore de la ora programată a sosirii unui zbor întârziat sau anulat, un link către formularul de solicitare a despăgubirilor. Măsura are scopul de a facilita depunerea cererilor.

Companiile aeriene vor fi obligate și să ofere explicații privind motivele perturbării zborului, inclusiv să precizeze orice circumstanță extraordinară invocată pentru a fi scutite de plata compensațiilor. Linkul către formular va trebui transmis printr-un „suport durabil”, cum ar fi e-mailul, și nu prin notificări în aplicații, pe care pasagerii le pot pierde mai ușor din vedere.

După depunerea unei cereri de despăgubire, compania aeriană va avea la dispoziție 30 de zile pentru a efectua plata sau pentru a justifica refuzul. Termenul poate fi prelungit în cazul solicitărilor depuse pe hârtie.

Noua procedură înlocuiește ideea anterioară discutată de negociatori, care prevedea furnizarea unor formulare precompletate pentru pasageri.

Negociatorii au ajuns săptămâna aceasta și la un acord privind o altă problemă controversată. Companiile aeriene vor fi obligate să afișeze prețuri ale biletelor care includ și bagajul de cabină de tip troller, nu doar bagajele mici care pot fi depozitate sub scaun. Pasagerii vor putea însă să renunțe la bagajul de cabină în schimbul unei reduceri de preț.

Dacă ambasadorii statelor membre vor aproba proiectul de acord, acesta va trebui adoptat ulterior de comitetul de conciliere, format din eurodeputați și reprezentanți ai statelor membre, până la data de 15 iunie.

Editor : M.I.

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