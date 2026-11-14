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Conacul de 36 de milioane de euro al unui oligarh ucrainean, pus sub sechestru în Franța. Este anchetat pentru o fraudă uriașă

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Oligarhul ucrainean Konstantin Jevago, la Curtea de Apel din Chambéry, Franța, pe 16 martie 2023, pentru o audiere privind extrădarea sa în Ucraina. Foto: Profimedia Images
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Autoritățile franceze au pus sechestru pe un conac din Paris, evaluat la 36 de milioane de euro, care aparține magnatului ucrainean și fostului parlamentar Konstantin Jevago, într-o anchetă privind presupusa delapidare a 102 milioane de euro de la o bancă pe care acesta o controla. Omul de afaceri neagă acuzațiile, iar justiția franceză a respins în repetate rânduri cererile Ucrainei de extrădare a acestuia.

Anchetatorii susțin că Jevago, care controla peste 90% din capitalul social al băncii Finance and Credit, ar fi acționat în complicitate cu membri ai conducerii instituției pentru a deturna fonduri și a le spăla prin intermediul unor companii offshore. Banca a fost declarată insolvabilă în 2015, notează TVPWorld.

Jevago, unul dintre principalii acționari ai producătorului de minereu de fier Ferrexpo, neagă orice faptă ilegală. Instanțele franceze au respins în repetate rânduri solicitările Ucrainei privind extrădarea sa.

Omul de afaceri s-a numărat, de asemenea, printre mai multe personalități importante vizate de sancțiunile impuse de autoritățile ucrainene în februarie 2025.

Instituirea sechestrului face parte din demersurile autorităților ucrainene de a indisponibiliza bunuri în cadrul anchetei privind presupusa delapidare a fondurilor de la Finance and Credit Bank.

Jevago a fost reținut în decembrie 2022 în stațiunea franceză Courchevel, în baza unui mandat internațional emis la solicitarea Ucrainei, fiind ulterior eliberat pe o cauțiune de un milion de euro. Instanțele franceze au respins însă extrădarea sa, invocând riscul ca omul de afaceri să nu beneficieze de garanțiile unui proces echitabil în Ucraina. Cea mai recentă decizie de acest fel a fost pronunțată în octombrie 2025, într-un dosar separat de corupție.

Potrivit Parchetului General al Ucrainei, cererea de asistență judiciară care a dus la sechestrarea conacului a fost transmisă autorităților franceze la 17 septembrie. Măsura a fost pusă în aplicare la 9 noiembrie, iar confirmarea a ajuns la Kiev o zi mai târziu.

Editor : M.I.

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