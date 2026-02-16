Live TV

Concedieri fără despăgubiri: Țara care elimină angajați ruși din sectoare-cheie, precum cel al sănătății, căilor ferate sau al energiei

Data publicării:
profimedia-0577754490
Linie de înaltă tensiune construită în 2020 între Estonia și Letonia. Foto: Profimedia Images
Din articol
Reduceri de personal rus sau belorus și în industria feroviară Medic care l-a tratat pe Navalnîi, lăsat fără loc de muncă „Fără excepții” Concedieri fără compensații

Letonia a introdus restricții drastice în domeniul muncii în vara anului 2025, care interzic cetățenilor ruși și belaruși să lucreze în locuri desemnate drept „infrastructură critică” — o categorie care include principalele spitale de stat din țară. Această politică a costat cel puțin 100 de persoane locul de muncă. Printre aceștia se numără Alexander Polupan, un medic rus de terapie intensivă care l-a tratat pe Alexei Navalnîi după otrăvirea liderului opoziției și l-a susținut deschis în timpul încarcerării sale. Polupan a învățat limba letonă și a obținut licența medicală, dar acum nu poate găsi un loc de muncă în domeniul său fără aprobarea Serviciului de Securitate al Letoniei, scriu jurnaliștii Meduza.

În vara anului 2025, Letonia a adoptat amendamente la legea sa privind securitatea națională, care interzic cetățenilor din Rusia și Belarus să dețină sau să administreze infrastructuri critice. La fel ca majoritatea țărilor, Letonia nu dezvăluie public care sunt infrastructurile considerate critice. Legea le definește doar în termeni generali ca fiind instalații esențiale pentru sănătatea publică, siguranța și bunăstarea socio-economică — instalații a căror distrugere ar afecta în mod semnificativ funcțiile de bază ale statului și ale societății. Modificările interzic, de asemenea, cetățenilor ruși și belaruși să lucreze în astfel de locuri dacă funcțiile lor implică accesul la informații sau echipamente care sunt „de o importanță semnificativă pentru funcționarea infrastructurii critice”.

Potrivit guvernului leton, la jumătatea anului 2025, aproape 42.000 de cetățeni ruși și peste 4.200 de cetățeni belaruși locuiau în țară.
Odată ce amendamentele au intrat în vigoare, 49 de persoane au fost concediate dintr-un spital regional din Daugavpils. Potrivit unei surse de la outletul Chaika, angajații au fost informați cu privire la concedierea lor pe 30 ianuarie 2026, iar toate documentele au fost procesate într-o singură zi.

Treisprezece membri ai personalului au fost concediați de la Spitalul de Est și zece de la Spitalul Pauls Stradins. Spitalul de Copii din Riga, care angajează și el mai mulți cetățeni ruși și belaruși, încă evaluează dacă aceștia îndeplinesc criteriile pentru concediere.

Reduceri de personal rus sau belorus și în industria feroviară

Căile Ferate Letone au concediat deja sau intenționează să concedieze 26 de angajați cu cetățenie rusă sau belarusă.

Sadales Tikls, cel mai mare operator de distribuție a energiei electrice din Letonia, a concediat doi angajați. Alte entități care pot fi clasificate ca infrastructură critică — inclusiv aeroportul și portul maritim din Riga, operatorul de distribuție a gazelor naturale Gaso, compania energetică Latvenergo și Centrul de Radio și Televiziune de Stat din Letonia — au declarat presei că nu angajează cetățeni din Belarus sau Rusia.

ambasada rusiei la riga letonia profimedia-0462877469
Ambasada Rusiei la Riga. Foto: Profimedia

Girts Ozols, președintele consiliului de administrație al Centrului de Radio și Televiziune de Stat din Letonia, a menționat că organizația sa s-a confruntat anterior cu o situație similară. „Acum șase sau șapte ani, angajații au trebuit să aleagă – să obțină cetățenia letonă sau să plece”, a spus el, adăugând că prima rundă de plecări a fost „în mare parte inițiativa noastră”.

Ozols se referea la statutul de „non-cetățean” creat pentru rezidenții letoni care nu au obținut automat cetățenia după prăbușirea URSS. În conformitate cu acest acord, non-cetățenilor li s-au restrâns anumite drepturi (în special dreptul de vot), deși au păstrat opțiunea de a obține cetățenia letonă prin învățarea limbii și promovarea unui examen privind fundamentele Constituției, imnul național și istoria și cultura letonă.

Medic care l-a tratat pe Navalnîi, lăsat fără loc de muncă

Printre cei afectați de noile restricții din Letonia s-a numărat și un medic cu un rol neobișnuit în istoria recentă a Rusiei: Alexander Polupan, un anestezist și specialist în terapie intensivă din Moscova, care a făcut parte din echipa de medici care s-a grăbit să-l diagnosticheze pe Alexei Navalnîi după ce acesta a fost otrăvit cu Noviciok în 2020.

Polupan a contribuit, de asemenea, la organizarea unei scrisori deschise din partea medicilor care cereau încetarea maltratării lui Navalnîi în detenție și, ulterior, a pus public la îndoială versiunea oficială a morții liderului opoziției în închisoare.

Polupan a declarat pentru agenția de știri Current Time că a plecat în Letonia în 2023 din motive politice, printre care și opoziția sa față de invazia Rusiei în Ucraina. Până în mai 2025, a promovat examenul de limbă letonă la nivelul avansat C1 și a obținut toate permisele necesare pentru a practica medicina. Polupan a fost invitat să lucreze într-o nouă unitate de terapie intensivă la Spitalul de Est din Riga. Trebuia să înceapă în ianuarie 2026, dar după o evaluare efectuată de Serviciul de Securitate al Letoniei, i s-a refuzat postul.

Medicul a declarat că a depus o contestație personală la serviciul de securitate al Letoniei, atașând biografia sa completă și o descriere a activității sale în Riga. „Le-am spus că, în ansamblu, nu am fost niciodată asociat cu nimic negativ în Letonia, ci doar cu lucruri pozitive”, a spus el, amintindu-și cum a salvat viața unui bărbat în vârstă în octombrie 2023, când acesta a suferit un stop cardiac la un miting în Riga. Răspunsul, își amintește el, a fost politicos, dar categoric: „Au spus: «Vă mulțumim pentru informațiile furnizate, dar nu vedem niciun motiv pentru a vă acorda o excepție»”.

„Fără excepții”

De fapt, legea privind securitatea națională a Letoniei permite cetățenilor ruși și belaruși să lucreze în infrastructuri critice dacă obțin autorizație individuală de la serviciul de securitate al țării. Organizațiile care au fost nevoite să concedieze angajați ruși și belaruși – printre care Căile Ferate Letone și un spital din Daugavpils – au solicitat astfel de derogări pentru o parte din personalul lor. Cu toate acestea, la începutul lunii februarie 2026, serviciul de securitate nu a aprobat niciuna dintre aceste cereri, considerând că lipsa specialiștilor într-un anumit domeniu și creșterea costurilor nu constituie motive suficiente pentru acordarea unei derogări.

Belarusian opposition leader Sviatlana Tsikhanouskaya attends Ukraine protest, Washington, United States - 28 Apr 2022
Țările baltice sunt bântuite cel mai mult de traumele trăite în timpul regimului lui Stalin. Foto: Profimedia Images

Polupan face acum a treia încercare de a găsi un loc de muncă în Letonia, de data aceasta nu în Riga, ci în Liepaja. El așteaptă din nou o decizie și intenționează să se mute în Elveția pentru a practica medicina dacă va fi respins din nou. Polupan spune că restricțiile de angajare impuse de autoritățile letone echivalează, în cazul său, cu o interdicție de a-și exercita profesia.

„Nu mulți dintre noi s-au mutat aici”, a spus Polupan despre cetățenii ruși care s-au mutat în Letonia. „Din câte știu, doar patru medici au început procesul de obținere a licenței după începerea războiului. Și cred că sunt singurul care l-a finalizat.”

Concedieri fără compensații

El a spus că li s-a promis o înțelegere simplă: respectați legea, obțineți licența și vi se va permite să lucrați. „Dar apoi ne-au interzis efectiv să ne exercităm profesia. În cazul meu, este o interdicție totală, deoarece unitățile de terapie intensivă există doar în spitalele de stat. Unii medici ar putea lucra în clinici private, desigur. Dar nu există unități private de terapie intensivă.”

Comisarul pentru drepturile omului din Letonia, Karina Palkova, a criticat, de asemenea, restricțiile de angajare impuse cetățenilor ruși și belaruși, concentrându-se nu pe politica în sine, ci pe aplicarea acesteia. Ea a afirmat că lucrătorii care își pierd locul de muncă fără vina lor, ci din cauza unei interdicții impuse de guvern, ar trebui să aibă dreptul la protecție socială, cum ar fi indemnizația de concediere.

În prezent, deoarece cerințele legale nu intră în responsabilitatea angajatorului, rușii și belarușii concediați în conformitate cu politica Letoniei nu au dreptul la o astfel de compensație.

Citește și:

Cum a reușit să-i țină Vladimir Putin pe miliardarii ruși de partea sa în război: „Era ca și cum aș fi fost un ostatic”

Editor : C.A.

