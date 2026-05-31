Live TV

Concertul lui Kanye West din Italia a fost anulat din motive legate de „ordinea şi siguranţa publică”

Data publicării:
Kanye West Again Says He Will Run For President
Kanye West / Sursa foto: Profimedia Images

Concertul pe care Kanye West urma să îl susţină în luna iulie în oraşul italian Reggio Emilia a fost anulat de autorităţi din motive de ordine şi siguranţă publică. Decizia a fost luată după ce reprezentanţi ai comunităţii evreieşti locale şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la declaraţiile antisemite făcute de rapper în ultimii ani, iar organizatorii au invocat şi riscul unor contramanifestaţii, potrivit The Guardian.

Rapperul în vârstă de 48 de ani, care şi-a schimbat numele în Ye în 2021, urma să cânte pe 18 iulie la festivalul Pulse of Gaia, organizat la RCF Arena din Reggio Emilia. Însă prefectul oraşului, Salvatore Angieri, a decis anularea concertului după ce comunitatea evreiască locală şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la declaraţiile antisemite făcute anterior de artist.

De asemenea, a fost anulat şi concertul programat pe 17 iulie al rapperului american Travis Scott, care urma să aibă loc în cadrul festivalului Hellwatt. Decizia a fost influenţată şi de faptul că cele două evenimente erau programate în zile consecutive.

Travis Scott a fost criticat după ce 10 persoane cu vârste între 9 şi 27 de ani au murit la festivalul său Astroworld din Houston, Texas, în 2021, în urma unei busculade produse în apropierea scenei.

Potrivit unui comunicat emis de autorităţile din Reggio Emilia după o reuniune dedicată viitorului concertului lui West, întâlnirea a avut ca obiect analizarea problemelor de ordine şi siguranţă publică asociate atât concertului lui Kanye West, cât şi evenimentului lui Travis Scott, programat tot la RCF Arena.

„Pe baza evaluărilor efectuate în cadrul şedinţei şi a analizelor suplimentare privind aspectele de siguranţă şi securitate, prefectul a dispus interzicerea ambelor concerte”, se arată în comunicat.

Autorităţile au explicat că decizia vizează două evenimente organizate în zile consecutive într-o arenă cu o capacitate de aproximativ 103.000 de spectatori şi a fost luată pentru a garanta ordinea şi siguranţa publică, având în vedere apropierea dintre evenimente şi numărul foarte mare de participanţi aşteptaţi într-un interval de doar 24 de ore.

Evaluarea a ţinut cont şi de anularea unor concerte anterioare ale lui Kanye West în alte ţări, precum şi de riscul real al organizării unor contramanifestaţii.

În aprilie, concertul lui West programat la Marsilia, în Franţa, a fost amânat după ce artistului i-a fost refuzată viza pentru Regatul Unit. Decizia a dus la anularea apariţiilor sale ca headliner la festivalul Wireless din Londra, pe fondul reacţiilor provocate de declaraţiile sale antisemite.

În 2025, West a lansat o piesă intitulată „Heil Hitler” şi a promovat anterior pe site-ul său un tricou cu svastică. Artistul a fost criticat şi pentru mai multe mesaje cu conţinut antisemit publicate pe reţelele sociale şi pentru declaraţia sa potrivit căreia sclavia ar fi fost „o alegere”.

În ianuarie, West a publicat o reclamă pe o pagină întreagă în Wall Street Journal, intitulată „Către cei pe care i-am rănit”, prin care şi-a cerut scuze.

„Nu sunt nazist şi nici antisemit. Iubesc oamenii evrei”, a scris el.

Artistul a afirmat că tulburarea sa bipolară l-a făcut să treacă prin „un episod maniacal de patru luni, marcat de comportamente psihotice, paranoice şi impulsive, care mi-au distrus viaţa”.

După anularea concertelor de la festivalul Wireless, West s-a oferit să se întâlnească cu reprezentanţii comunităţii evreieşti din Londra „pentru a asculta”.

Kanye West a avut trei single-uri şi trei albume ajunse pe primul loc în topurile din Regatul Unit şi este cunoscut pentru piese precum „Black Skinhead”, „Gold Digger” şi „Stronger”. Travis Scott a avut cinci single-uri în top 10 britanic şi un album numărul unu, „Utopia”.

În prezent, West urmează să susţină sâmbătă un concert pe Stadionul Olimpic Atatürk din Istanbul, iar spectacolele programate pe 6 şi 8 iunie pe stadionul GelreDome din Arnhem, Ţările de Jos, sunt deocamdată menţinute.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
robert fico face declaratii
2
Premierul slovac, Robert Fico, despre prăbușirea dronei pe un bloc de locuințe la Galați...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
3
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
vladimir putin (1)
4
Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e...
drapel nato langa ale aliatilor
5
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Digi Sport
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
A man in an army uniform with an Italian flag on his sleeve and army badges
Italia trimite 100 de militari în România. Misiunea era planificată, dar a fost urgentată după prăbușirea dronei rusești la Galați
caldura, femeie, portugalia, canicula
Cea mai fierbinte zi de mai din istorie, în Portugalia. Temperaturi sufocante în Europa: şcoli închise în Franţa, cod roşu în Italia
profimedia-1105655950
„Sper să scoată calul cabrat”. Critici dure pentru Ferrari de la un fost președinte al companiei, după lansarea modelului electric Luce
Screenshot 2026-05-27 230502
Ruptura dintre Meloni, Trump și Netanyahu: Italia schimbă tonul față de SUA și Israel
pahar umplut cu apa de la robinet
O turistă a dat în judecată un hotel de lux din Italia pentru că nu i-a servit apă de băut de la robinet. Ce a decis Curtea Supremă
Recomandările redacţiei
soldati americani
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e...
Vladimir Putin.
Copiii lui Putin, crescuți „ca niște europeni educați”. Cât câștigă...
Gulf of Oman on World Map Close Up Macro Defocused Background Geographic Image
„Elveția Orientului Mijlociu” și problema Strâmtorii Ormuz. De ce a...
Ultimele știri
Administraţia Trump îşi anulează noua regulă privind cererile de rezidenţă permanentă
Donald Tusk, despre drona prăbușită în Galați: Țările NATO ar trebui să ia în sfârșit în serios provocările Rusiei
Trump vrea un miting în locul concertelor pentru independenţa SUA: „Atrag mai mult public decât Elvis în perioada sa de glorie”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea de iubire care a învins toate prejudecățile. Romina Gingașu și Piero Ferrari, mai apropiați ca...
Cancan
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei...
Fanatik.ro
Stefan Pirgic, primul transfer al verii la FCSB?! Roş-albaştrii forţează mutarea: “Este un jucător foarte bun...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Fotbalistul de la FCSB care l-a șocat pe Andrei Nicolescu: „E ireal cum a reușit să păcălească și să stea în...
Adevărul
Topul celor mai corupte țări din lume. Unde se află România în clasamentul pe 2025
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
La Toya Jackson a împlinit 70 de ani. Destinul tumultuos al celebrei surori a lui Michael Jackson
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emmanuel Macron a reacționat imediat după ”bătălia” de la Budapesta: ”O nouă stea strălucește”
Pro FM
Fergie, alături de „frații” ei de la Black Eyed Peas într-o reuniune surpriză pe scena AMA. Artista de 51 de...
Film Now
Demi Moore, acuzații dure la adresa fostului partener al fiicei sale în plin proces de custodie: „A stricat...
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Newsweek
Ministrul muncii, anunț despre plata pensiilor. Vești bune despre indexarea de la 1 ianuarie 2027
Digi FM
Emilia Clarke, adevărul despre salariile actorilor din „Game of Thrones”: „Nu am câștigat atât de mult”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
"Simțeam că mă aflu în prezența unui magician". Atrasă într-un cult, o actriță din Game of Thrones povestește...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”