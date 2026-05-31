Concertul lui Kanye West din Italia a fost anulat din motive legate de „ordinea şi siguranţa publică”

Concertul pe care Kanye West urma să îl susţină în luna iulie în oraşul italian Reggio Emilia a fost anulat de autorităţi din motive de ordine şi siguranţă publică. Decizia a fost luată după ce reprezentanţi ai comunităţii evreieşti locale şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la declaraţiile antisemite făcute de rapper în ultimii ani, iar organizatorii au invocat şi riscul unor contramanifestaţii, potrivit The Guardian.

Rapperul în vârstă de 48 de ani, care şi-a schimbat numele în Ye în 2021, urma să cânte pe 18 iulie la festivalul Pulse of Gaia, organizat la RCF Arena din Reggio Emilia. Însă prefectul oraşului, Salvatore Angieri, a decis anularea concertului după ce comunitatea evreiască locală şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la declaraţiile antisemite făcute anterior de artist.

De asemenea, a fost anulat şi concertul programat pe 17 iulie al rapperului american Travis Scott, care urma să aibă loc în cadrul festivalului Hellwatt. Decizia a fost influenţată şi de faptul că cele două evenimente erau programate în zile consecutive.

Travis Scott a fost criticat după ce 10 persoane cu vârste între 9 şi 27 de ani au murit la festivalul său Astroworld din Houston, Texas, în 2021, în urma unei busculade produse în apropierea scenei.

Potrivit unui comunicat emis de autorităţile din Reggio Emilia după o reuniune dedicată viitorului concertului lui West, întâlnirea a avut ca obiect analizarea problemelor de ordine şi siguranţă publică asociate atât concertului lui Kanye West, cât şi evenimentului lui Travis Scott, programat tot la RCF Arena.

„Pe baza evaluărilor efectuate în cadrul şedinţei şi a analizelor suplimentare privind aspectele de siguranţă şi securitate, prefectul a dispus interzicerea ambelor concerte”, se arată în comunicat.

Autorităţile au explicat că decizia vizează două evenimente organizate în zile consecutive într-o arenă cu o capacitate de aproximativ 103.000 de spectatori şi a fost luată pentru a garanta ordinea şi siguranţa publică, având în vedere apropierea dintre evenimente şi numărul foarte mare de participanţi aşteptaţi într-un interval de doar 24 de ore.

Evaluarea a ţinut cont şi de anularea unor concerte anterioare ale lui Kanye West în alte ţări, precum şi de riscul real al organizării unor contramanifestaţii.

În aprilie, concertul lui West programat la Marsilia, în Franţa, a fost amânat după ce artistului i-a fost refuzată viza pentru Regatul Unit. Decizia a dus la anularea apariţiilor sale ca headliner la festivalul Wireless din Londra, pe fondul reacţiilor provocate de declaraţiile sale antisemite.

În 2025, West a lansat o piesă intitulată „Heil Hitler” şi a promovat anterior pe site-ul său un tricou cu svastică. Artistul a fost criticat şi pentru mai multe mesaje cu conţinut antisemit publicate pe reţelele sociale şi pentru declaraţia sa potrivit căreia sclavia ar fi fost „o alegere”.

În ianuarie, West a publicat o reclamă pe o pagină întreagă în Wall Street Journal, intitulată „Către cei pe care i-am rănit”, prin care şi-a cerut scuze.

„Nu sunt nazist şi nici antisemit. Iubesc oamenii evrei”, a scris el.

Artistul a afirmat că tulburarea sa bipolară l-a făcut să treacă prin „un episod maniacal de patru luni, marcat de comportamente psihotice, paranoice şi impulsive, care mi-au distrus viaţa”.

După anularea concertelor de la festivalul Wireless, West s-a oferit să se întâlnească cu reprezentanţii comunităţii evreieşti din Londra „pentru a asculta”.

Kanye West a avut trei single-uri şi trei albume ajunse pe primul loc în topurile din Regatul Unit şi este cunoscut pentru piese precum „Black Skinhead”, „Gold Digger” şi „Stronger”. Travis Scott a avut cinci single-uri în top 10 britanic şi un album numărul unu, „Utopia”.

În prezent, West urmează să susţină sâmbătă un concert pe Stadionul Olimpic Atatürk din Istanbul, iar spectacolele programate pe 6 şi 8 iunie pe stadionul GelreDome din Arnhem, Ţările de Jos, sunt deocamdată menţinute.

