Video Concluziile întâlnirii Zelenski-Rutte: aliații Kievului trebuie să ofere garanții credibile de securitate. Apelul făcut de șeful NATO

Data publicării:
zelenski rutte
Volodimir Zelenski și Mark Rutte / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Rutte propune o abordare în două etape

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi-au intensificat, vineri, apelurile către aliaţii Kievului pentru garanţii concrete de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia. Vorbind în capitala ucraineană, ei au îndemnat aliaţii să treacă dincolo de gesturile simbolice şi să ofere un cadru care să semene cu Articolul 5 din Tratatul NATO, relatează Politico.

„În prezent, negocierile privind conţinutul specific al garanţiilor de securitate pentru Ucraina se desfăşoară practic în fiecare zi”, a declarat Zelenski, pledând pentru „garanţii precum Articolul 5. Acestea sunt garanţii de securitate cu adevărat eficiente. Acesta este rezultatul pe care trebuie să îl obţinem”, a insistat el.

Eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului declanşat de Rusia, în urmă cu mai bine de trei ani, s-au intensificat în urma întâlnirii de săptămâna trecută din Alaska dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin. Aceasta a fost urmată de o întâlnire, luni, la Casa Albă, între Zelenski, liderii europeni, Mark Rutte şi Trump.

Orice acord de pace trebuie să garanteze că Ucraina nu poate fi atacată din nou de Rusia şi implică probabil atât trimiterea de arme suplimentare în Ucraina, cât şi desfăşurarea de trupe europene în această ţară. Cu toate acestea, Rusia a declarat deja că se va opune oricărei prezenţe a forţelor NATO în Ucraina.

Zelenski a formulat cererea în termeni practici: aliaţii trebuie să clarifice „care ţări ajută pe teren, care lucrează pentru securitatea spaţiului aerian, care garantează securitatea pe mare”.

El a semnalat întârzieri în livrarea avioanelor de vânătoare F-16 ca fiind simptomatice pentru problemele mai ample de coordonare. „Nu este încă finalizat, nu avem toate avioanele de care avem nevoie, dar... acestea sunt avioane, nu vor fi suficiente pentru a ne garanta siguranţa în aer”, a punctat el.

Apelul vine în contextul în care liderii militari din NATO s-au reunit, miercuri, în format virtual pentru a discuta detaliile posibilelor garanţii de securitate şi pentru a începe să elaboreze opţiuni militare şi diplomatice înaintea oricăror negocieri oficiale de pace.

Rutte propune o abordare în două etape

La rândul său, Mark Rutte a subliniat urgenţa de a acţiona şi necesitatea de a oferi Kievului garanţii ferme. „Noile noastre garanţii nu ar trebui să fie ca Memorandumul de la Budapesta sau negocierile de la Minsk”, a avertizat el, referindu-se la acordul semnat în 1994, în capitala Ungariei, care oferea Ucrainei garanţii în schimbul renunţării la armele nucleare, şi la negocierile eşuate de la Minsk din 2014, care au urmat după anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia.

Rutte a prezentat o abordare „în două etape”: în primul rând, consolidarea puterii militare a Ucrainei; în al doilea rând, asumarea de angajamente ferme din partea SUA şi a Europei.

„Acestea trebuie să fie la un nivel astfel încât Vladimir Vladimirovici Putin, de la Moscova, să nu se gândească niciodată să atace din nou Ucraina”, a subliniat şeful NATO.

Adăugând presiune asupra contribuţiilor europene la garanţiile de securitate, Trump - vorbind după reuniunile de luni de la Casa Albă - a reafirmat disponibilitatea administraţiei sale de a se implica în furnizarea de garanţii de securitate Ucrainei.

Trump a exclus trimiterea de trupe terestre americane şi s-a declarat împotriva aderării Ucrainei la NATO, dar s-a arătat deschis la ideea de a oferi sprijin aerian american, afirmând că Europa ar trebui să fie în „prima linie de apărare”, în timp ce SUA „le-ar ajuta ... din aer”.

