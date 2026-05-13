Concluziile lui Traian Băsescu după Summitul B9: „În 5-7 ani, Europa își va putea garanta securitatea”. Care ar fi punctul nevralgic

Fostul Președinte Traian Băsescu a comentat summitul B9, desfășurat astăzi la București. „Concluziile reflectă dezbaterile de până la summit – nimic nou sub soare”, a spus Traian Băsescu. Băsescu a mai spus că declarația finală exprimă exact interesul major al SUA. „E un semnal în care noi spunem – vrei NATO 3.0, nu avem nicio problemă, vrem doar puțin timp”.

„Toți spun Europa nu se poate apăra. Noi europenii suntem 450 de milioane, iar rușii 140. Suntem de vreo 3 ori mai mult ca rușii. Mai punem că avem o tehnologie mai avansată. În momentul de față, o dată cu NATO 3.0 se echilibrează cheltuielile SUA, înseamnă că vom adjunge în 5-7 ani să ne garantăm securitatea. Aș spune capabili să ne apărăm securitatea fără dubii. Nu o mai fac americanii, o facem noi pentru noi.”, a mai spus președintele la TVR Info.

Trebuie să lansăm sateliții pentru informații și să investim în echipamente de ultimă generație. Acum România poate să continue să facă tancuri împrumutînd sau cumpărând tehnologie. „În fașa unei drone, ori un tanc Abrams, ori unul românesc face tot atâtea parale. Trebuie să avem o gândire elastică”, a mai spus Băsescu..

„Ministrul Apărării ne vorbește de diferite programe, vom dobândi necesarul de tehnologie. Unde avem probleme – arsenalul nuclear. Europa nu are un arsenal nuclear pe măsura arsenalului Federației Ruse”.

„România face tot ce e omenește posibil să încheie un parteneriat cu SUA. Dar noi ne-am născut aici, în Europa. Trupe americane în România înseamnă că le plătești, nu vin gratis. Polonia e foarte bogată, își permite”, a mai spus Traian Băsescu.

„Nu știu de ce respingem ideea francezilor în România. De ce nu reușim să apreciem prezența franceză – nu e o întrebare retorică, trebuie să căutăm răspuns. Totdeauna am fost ajutați de francezi, în istorie,. Nu avem de ce să fugim de francezi. Dar eu cred că parteneriatul cu SUA trebuie păstrat cu toate eforturile, cu concesii chiar, când au nevoie. Dar nu trebuie să uităm că NATO înseamnă și Franța, și Olanda, și Turcia. Fac un apel de fiecare dată când se poate – consolidați trilaterala România – Turcia – Polonia. Marea Naegră poate fi controlată doar alături de Turcia. Turcia are capacitatea militară și navală de a ține echilibrul în Marea Neagră. Turcia trebuie atrasă în proiectele de securizare a Mării Negre”.

