Conflictul cu Iranul escaladează și la Bruxelles: Ursula von der Leyen, acuzată că depășește limitele diplomatice

Guvernele europene sunt revoltate de ceea ce consideră a fi o încercare a Ursulei von der Leyen de a se poziționa drept reprezentant principal al UE peste hotare, afirmând că, în primele zile ale campaniei SUA-Israel împotriva Iranului, ea și-a depășit atribuțiile specifice mandatului. În conversațiile cu Politico, nouă diplomați, oficiali ai UE și parlamentari, provenind din țări europene mici și mari, au criticat ceea ce au descris dtrept „o depășire a atribuțiilor diplomatice” ale președintei Comisiei Europene. Dezamăgirea față de modul în care a gestionat criza din Iran se adaugă criticilor referitoare la alte aspecte de politică externă, inclusiv eforturile Comisiei de a accelera aderarea Ucrainei la UE și abordarea lui von der Leyen față de „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump.

Conflictul din Orientul Mijlociu intrând în a doua săptămână, UE s-a străduit să vorbească cu o singură voce. Mai multe guverne sunt iritate de faptul că von der Leyen pare să joace rolul pe care ar trebui să îl joace în mod normal șeful afacerilor externe al UE, Kaja Kallas, care ar trebui să reprezinte cele 27 de capitale.

În primele zile ale crizei, von der Leyen și-a exprimat sprijinul pentru schimbarea regimului de la Teheran și a purtat peste zece convorbiri telefonice cu liderii UE și ai statelor din Golf. Criticii ei spun că ea a adoptat în repetate rânduri poziții publice care depășesc cu mult consensul dintre membrii blocului.

„Am avut senzația că halucinez când am văzut-o pe Ursula von der Leyen sunându-i pe șefii statelor din Golf”, a declarat Nathalie Loiseau, o deputată franceză de centru din Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European. „Ea nu are experiență diplomatică, vorbește fără a avea un mandat sau informații din partea serviciilor secrete. Cuvintele ei nu au nicio valoare în afara declarației sale personale.”

Rolul de coordonare a politicii externe a blocului comunitar, au declarat diplomații care au vorbit cu Politico, îi revine lui Kallas, a cărui sarcină este să mențină legătura cu capitalele și să formuleze o poziție comună – chiar dacă acest proces este adesea lent și laborios. Von der Leyen riscă să creeze confuzie în relațiile cu restul lumii, au spus ei. Un diplomat senior al UE, implicat în discuțiile de politică externă, a declarat revoltat:

Problema este că președinta vine cu idei și, într-un fel, angajează Uniunea Europeană fără a consulta în prealabil țările acesteia. Ea spune lucruri care nu țin de mandatul său

Comisia Europeană a respins acuzațiile, afirmând că von der Leyen își îndeplinește sarcinile așa cum trebuie. Ea demonstrează „conducerea politică a politicilor externe ale Comisiei” în conformitate cu tratatele UE, a declarat un purtător de cuvânt al instituției de la Bruxelles.

„Contactele cu alți lideri din întreaga lume fac parte integrantă din responsabilitățile președintei von der Leyen, fie că este vorba despre inițiative bilaterale, multilaterale sau conduse de UE, cum ar fi evenimentul Global Gateway, conceput pentru a stimula investițiile în întreaga lume”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Poziția oficială a UE cu privire la războiul din Iran nu a fost stabilită de von der Leyen, ci definită de Kallas într-o declarație coordonată cu cele 27 de țări ale Europei în urmă cu o săptămână, potrivit purtătorului de cuvânt. „Declarația reflectă poziția UE în această chestiune”, a spus purtătorul de cuvânt.

Președinta Europei?

Evoluția lui Von der Leyen către cea mai puternică personalitate politică a UE, cu o statură comparabilă cu cea a președinților și prim-miniștrilor, a durat aproape șapte ani. Fosta ministră germană a Apărării a condus UE prin crize succesive, de la pandemia Covid la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina și disputele comerciale cu președintele american Donald Trump.

În multe dintre aceste situații, liderii UE și-au exprimat recunoștința pentru faptul că ea a luat inițiativa.

„Rareori auzi critici la adresa lui von der Leyen când vine vorba despre Ucraina”, a spus diplomatul dintr-o țară de dimensiuni medii din UE. „Asta pentru că majoritatea țărilor UE sunt aliniate în sprijinul acordat Ucrainei și acest lucru este considerat aproape o chestiune internă.”

Diplomații și-au exprimat sprijinul pentru activitatea șefei executivului UE în calitate de manager de criză, lăudând-o pentru coordonarea sprijinului acordat Ucrainei împotriva Rusiei și gestionarea relațiilor comerciale tensionate cu SUA.

Dificultățile au apărut în legătură cu politica spinoasă din Orientul Mijlociu sau atunci când poziția Comisiei privind extinderea UE este percepută ca o presiune asupra guvernelor pentru a accepta înainte de a fi pregătite.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Reuters

Diplomații care au vorbit cu Politico au susținut că seria de tweet-uri și conversații ale lui von der Leyen cu liderii din Golf nu reprezentau în mod oficial pozițiile de politică externă ale UE. Criticii și-au exprimat, de asemenea, scepticismul cu privire la ceea ce von der Leyen, care nu dispune de mijloace militare și nu are mandatul de a contura pozițiile de politică externă la nivelul UE, ar putea oferi statelor din Golf aflate sub atacul rachetelor și dronelor iraniene.

„Ce promite ea mai exact când spune că le vom sprijini?”, a întrebat Loiseau. „Cine suntem „noi”? Deocamdată, sprijinul constă în portavionul francez Charles de Gaulle, avioanele Rafale din Abu Dhabi și acordurile de apărare cu unele țări.”

„Ceea ce vedem este un joc de rol fără nicio substanță”, a declarat Loiseau, care aparține partidului de centru al președintelui francez Emmanuel Macron. Von der Leyen este membră a Partidului Popular European de centru-dreapta, alături de cancelarul german Friedrich Merz.

O declarație în care Ursula von der Leyen părea să susțină o schimbare de conducere în Iran s-a dovedit a fi deosebit de iritantă pentru țările UE care se apropie mai mult de poziția extrem de critică a prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez față de atacurile aeriene americane și israeliene.

Țările UE sunt împărțite în ceea ce privește modul de a răspunde la conflict. În ciuda consensului la care s-a ajuns cu privire la o declarație despre război la 1 martie, zece țări au pledat pentru o invocare mai pronunțată a dreptului internațional în cadrul unei reuniuni de urgență a miniștrilor de externe ai UE, au declarat doi diplomați.

Unele țări susțin că declarațiile lui von der Leyen nu reflectă acest echilibru delicat. „Noi (n.r. Europa) ar trebui să fim un far al dreptului internațional”, a declarat un al patrulea diplomat. „Dar acum ea ne-a prins în capcana schimbării de regim. A cui este această poziție? Nu a noastră.”

Țările din Golf au fost „recunoscătoare” pentru demersul „proactiv” al lui von der Leyen din ultimele zile, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei.

„Nu asta vrem”

La Paris, decizia lui von der Leyen de a o trimite pe comisarul său pentru Mediterana, Dubravka Suica, la sesiunea inaugurală a Consiliului pentru Pace – organismul condus de Trump care are ca scop promovarea stabilității globale – a stârnit cea mai mare nemulțumire, ducând la critici publice din partea ministrului francez de Externe, Jean-Noel Barrot.

„După cum știm, Trump nu a făcut nicio distincție între observatori și membri cu drepturi depline (n.r. ai Consiliului pentru Pace)”, a declarat diplomatul. „El a afișat steagul UE alături de alte steaguri, sugerând că Europa susține această inițiativă. Nu asta ne dorim noi.”

Ca pentru a sublinia diviziunile de la Bruxelles, Kallas a încercat să coordoneze o poziție comună cu privire la Consiliul pentru Pace, trimițând mesaje text miniștrilor de externe ai blocului și invitându-i să nu participe, a spus diplomatul. „Asta ne așteptăm” în materie de politică externă, a adăugat diplomatul.

Apărând participarea lui Suica, Comisia s-a distanțat de sprijinul deplin acordat organismului lui Trump.

„Participarea comisarului Suica nu poate fi interpretată ca o aprobare implicită a Consiliului pentru Pace de către Comisie, cu atât mai puțin de către Uniunea Europeană, și nici ca o aprobare a rezultatului reuniunii sau a oricăror rezoluții care ar putea fi adoptate de membrii consiliului”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției de la Bruxelles.

Un diplomat dintr-o țară de dimensiuni medii din UE a susținut acest punct de vedere. „În ceea ce privește Consiliul pentru Pace, în mod realist, marea majoritate a statelor membre au fost de acord cu modul în care s-au desfășurat lucrurile”, a declarat diplomatul.

Tot mai multe tensiuni

Modul în care Comisia a insistat să extindă UE cu noi membri a iritat unele capitale.

Marta Kos, comisarul responsabil cu acest subiect, a propus o serie de soluții creative, inclusiv o încercare de a aduce Ucraina în blocul comunitar încă din 2027.

Ideile — împărtășite în cadrul unor ședințe informale, mai degrabă decât în propuneri scrise — au iritat guvernele, determinându-le săptămâna trecută să riposteze în timpul unei cine cu puternicul șef de cabinet al lui von der Leyen, Bjoern Seibert.

„Această cină era necesară de mult timp”, a declarat un diplomat al UE dintr-o țară mare a UE. „Cu toții vrem ca Ucraina să fie ancorată în UE, dar extinderea trebuie să fie acceptabilă pentru statele membre. Există un proces — le reamintim acest lucru.”

Ursula von der Leyen și Friedrich Merz / Sursa foto: Profimedia Images

„Comisia nu a înțeles situația în acest caz”, a declarat diplomatul dintr-o țară de dimensiuni medii din UE.

La cină, diplomații au spus Comisiei că doresc să păstreze o abordare bazată pe merite în ceea ce privește extinderea UE și că nu sunt de acord cu ideea Comisiei de a permite țărilor precum Ucraina să adere în timp ce încă lucrează pentru a îndeplini criteriile de aderare, potrivit oficialilor prezenți la întâlnire.

Un reprezentant al UE, care cunoaște gândirea Ursulei von der Leyen, a respins ideea că instituția condusă de aceasta a depășit limitele în ceea ce privește extinderea, subliniind că executivul UE nu a prezentat nicio propunere formală privind schimbarea abordării Uniunii Europene, arată Politico.

Chiar și așa, era sarcina instituției să reflecteze asupra modului în care procedurile pot fi actualizate în lumina schimbărilor geopolitice. „Lumea s-a schimbat dramatic” de când au fost create acele reguli, a spus oficialul.

Decizie conștientă

Diplomații care au vorbit cu Politico și-au exprimat sprijinul pentru activitatea șefei executive a UE în calitate de manager de criză, lăudând-o pentru coordonarea sprijinului acordat Ucrainei împotriva Rusiei și gestionarea relațiilor comerciale tensionate cu SUA.

Însă disconfortul față de activitatea de politică externă a lui von der Leyen a dus la tensiuni abia ascunse cu Kallas, creând necesitatea unei evaluări a rolurilor fiecăruia în UE, au afirmat mai mulți diplomați și oficiali.

„Trebuie să decidem dacă vrem o schimbare instituțională, dacă vrem să acordăm mai multe funcții de politică externă Comisiei”, a declarat Nacho Sanchez Amor, un legislator european spaniol din grupul Socialiștilor și Democraților. „Dacă da, trebuie să ne gândim la asta, să o analizăm și să decidem în mod conștient.”

Criza din Iran, presiunea pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar și provocările mai ample generate de al doilea mandat al lui Trump la Casa Albă sporesc sentimentul de neliniște în unele capitale.

„Trebuie să avem o discuție despre competențele” UE în politica externă, a declarat un diplomat dintr-o țară mare. „Între Înaltul Reprezentant Kallas, Comisie și președinția Consiliului, există riscul unei cacofonii. Va veni momentul să discutăm acest lucru în profunzime.”

Citește și:

„Nu vom deschide cutia Pandorei”. Visul lui Zelenski de a adera rapid la UE este aruncat în aer de diplomații europeni

Editor : C.A.