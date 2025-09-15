Live TV

Conor McGregor s-a răzgândit și nu mai candidează la președinția Irlandei

Conor McGregor
Conor McGregor s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă în luna martie. Sursa foto: Profimedia Images
Alegerile prezidențiale din Irlanda: Cine sunt candidații

Luptătorul de arte marțiale mixte Conor McGregor a anunțat că nu mai dorește să candideze la alegerile prezidențiale din Irlanda, programate pentru luna viitoare. Declarația sa de luni a venit cu doar câteva ore înainte ca acesta să participe la ședințele Consiliului Local Dublin și Consiliului Județean Kildare, unde încerca să obțină nominalizările necesare pentru a-și înscrie numele pe buletinul de vot, potrivit BBC.

Irlanda va merge la urne pe 24 octombrie, iar până acum trei candidați au obținut sprijinul necesar din partea parlamentarilor sau autorităților locale pentru a intra în cursă. Pentru a putea candida la președinție, o persoană trebuie să fie cetățean irlandez cu vârsta de cel puțin 35 de ani și să aibă sprijinul a cel puțin 20 de membri ai parlamentului (Oireachtas) sau a patru dintre cele 31 de autorități locale din Irlanda.

Într-o postare pe rețelele de socializare, McGregor a spus că decizia de a se retrage a venit „în urma unei reflecții atente și după consultări cu familia mea”. McGregor, fost campion UFC care nu a mai concurat profesionist din iulie 2021, a declarat că „nu a fost o decizie ușoară, dar este cea corectă în acest moment.”

Sportivul, în vârstă de 37 de ani, care a anunțat pentru prima dată anul trecut că vrea să candideze, a spus că se simte „cu adevărat onorat” de „sprijinul și încurajările” primite. El a criticat regulile de eligibilitate pentru alegeri, descriindu-le ca pe o „cămașă de forță” care împiedică „organizarea unor alegeri prezidențiale cu adevărat democratice”.

Mai devreme în acest an, McGregor a pierdut un apel într-un proces civil privind acuzația că ar fi agresat sexual o femeie, acuzație pe care a negat-o. Nikita Hand l-a acuzat pe McGregor că a violat-o într-un hotel din Dublin, în 2018. În noiembrie 2024, ea a câștigat procesul civil pentru despăgubiri. McGregor a fost obligat să plătească 206.000 de lire sterline despăgubiri plus cheltuieli de judecată către Nikita Hand.

Cei care doresc să intre în cursă au timp până pe 24 septembrie să obțină sprijinul necesar pentru a figura pe buletinul de vot, iar trei candidați au reușit deja acest lucru.

  • Catherine Connolly este o candidată independentă susținută de unele partide de stânga Labour, Social Democrații și People Before Profit.
  • Jim Gavin a fost desemnat de Fianna Fáil, cel mai mare partid din parlamentul irlandez, condus de Taoiseach Micheál Martin.
  • Heather Humphreys este candidata Fine Gael, partid de centru-dreapta aflat în prezent la guvernare împreună cu Fianna Fáil.

