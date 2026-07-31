Conservatorii polonezi virează extrem spre dreapta și declanșează semnalele de alarmă la Bruxelles și la Kiev

Opoziția poloneză virează extrem spre dreapta în perspectiva alegerilor de anul viitor, iar acest lucru riscă să aibă un impact major asupra UE și Ucrainei, scrie Politico într-un articol despre ruptura din cadrul partidului polonez „Lege și Justiție” (PiS) care consolidează formațiunile cu poziții radicale care se opun aderării Ucrainei la UE și ar putea deține cheia viitorului guvern al Poloniei.

Partidul naționalist „Legea și Justiția” (PiS), care a condus țara între 2015 și 2023 — angajându-se în confruntări repetate cu Bruxelles-ul pe tema statului de drept și a drepturilor comunității LGBTQ+ — s-a divizat vinerea trecută. La bază, disputa se concentrează pe un conflict între liderul de fier al partidului, Jarosław Kaczyński, și fostul prim-ministru Mateusz Morawiecki.

Marea întrebare este ce înseamnă această ruptură pentru traiectoria politică a unei țări care deține una dintre cele mai mari forțe armate din NATO și care a fost un aliat strategic cheie pentru Kiev încă de la invazia rusă.

Aliații prim-ministrului pro-UE Donald Tusk consideră acest lucru o veste bună. Când Kaczyński s-a apropiat de microfon pentru a-l exclude pe Morawiecki, doi parlamentari din coaliția de guvernare a lui Tusk s-au filmat în timp ce urmăreau discursul, mâncând popcorn.

Se înțelege de ce ar putea fi fericiți. Înainte de scindare, sondajul „Poll of Polls” realizat de Politico indica un sprijin de 32% pentru Coaliția Civică a lui Tusk și de 26% pentru PiS. PiS a scăzut acum la 22%.

Dar aceasta nu este deloc întreaga poveste. Forțele combinate ale partidelor de dreapta se află încă într-o poziție puternică dacă se vor uni pentru alegerile din 2027. Iar scindarea de vineri înseamnă că PiS va tinde mai probabil să se orienteze spre dreapta în alianțele sale, alegând consolidarea ideologică în detrimentul unei încercări de a recâștiga centrul.

Aripa din cadrul PiS condusă de Morawiecki susținea că partidul trebuie să-și lărgească baza electorală și să adopte o abordare mai puțin combativă față de Bruxelles. Kaczyński, în schimb, pare hotărât să recâștige alegătorii care au trecut mai la dreapta.

Nu este însă deloc sigur în ce măsură partidele de extremă dreaptă din Polonia vor reuși să ajungă la un acord cu PiS asupra unei agende comune.

Printre potențialii beneficiari ai scindării de vineri se numără partidele care se opun aderării Ucrainei la Uniunea Europeană — și, în cazul mișcării „Federația Coroanei Poloneze” a lui Grzegorz Braun, susțin ieșirea Poloniei din blocul comunitar.

Polonia va organiza alegeri în toamna anului 2027. Conform sondajelor actuale, cele mai plauzibile scenarii pentru o majoritate de dreapta ar necesita participarea partidului Konfederacja, a partidului lui Braun sau a ambelor.

„Timp de ani de zile, un alegător de dreapta din Polonia nu a avut nicio alternativă. Dacă aveai opinii de dreapta, votai pentru Lege și Justiție, pentru că nu exista nimic altceva”, a declarat Anna Bryłka, membră a Parlamentului European și vicepreședintă a Konfederacja, cel mai mare dintre partidele de extremă dreapta care câștigă acum teren. „Astăzi, această alternativă există. Lege și Justiție își pierde pur și simplu hegemonia în dreapta.”

Ruptura a atins punctul culminant în urma unui termen limită stabilit la miezul nopții, prin care li s-a cerut să renunțe la facțiunea pe care Morawiecki o construise în interiorul partidului sau să părăsească partidul. Aproximativ 45 de parlamentari au refuzat să semneze. Kaczyński i-a declarat excluși din partid, declanșând cea mai gravă ruptură din cadrul PiS din ultimele două decenii.

Morawiecki, prim-ministru până în 2023, nu era deloc un centrist după standardele europene. Însă în cadrul PiS, susținătorii săi reprezentau o tabără mai liberală din punct de vedere economic și mai puțin conflictuală din punct de vedere tactic — precum și un centru de putere rival.

Cu toate acestea, PiS pierde oricum alegători în favoarea dreptei. Kaczyński l-a ales pe fostul ministru al Educației, Przemysław Czarnek, un susținător al liniei dure, drept candidatul său preferat la funcția de prim-ministru, pentru a recâștiga electoratul Konfederacja. Poziția în sondaje a căzut oricum.

„De ce ar alege un alegător copia”, a spus Bryłka, „când poate vota pentru original?”

Mateusz Morawiecki Foto: Profimedia

Cei care decid soarta alegerilor își stabilesc prețul

În sondajele care testează o listă separată a lui Morawiecki, sprijinul pentru PiS scade la 16–22%, Konfederacja obține aproximativ 13–15%, iar partidul lui Braun, circa 10%. Proiectul „Rozwój Plus” (Dezvoltare Plus) al lui Morawiecki beneficiază de un sprijin care variază de la sub pragul electoral de 5% la aproximativ 7,5%.

Niciun partid cu un sprijin atât de slab nu poate guverna singur. Condițiile lui Bryłka pentru formarea unei alianțe de dreapta depind de Bruxelles: nu trebuie să mai existe transfer de competențe către UE, nici o relaxare a politicii climatice la care partidul ei s-a opus încă din 2019 și un „nu” ferm față de aderarea Ucrainei la UE.

Chiar și Braun, pe care Kaczyński l-a calificat drept prea toxic pentru orice coaliție, nu este exclus din calculele partidului ei. „Menținem relații bune”, a declarat Michał Wawer, trezorierul Konfederacja și membru al parlamentului național. „Suntem pregătiți pentru o cooperare în cadrul guvernului în viitor, dacă majoritatea se va configura astfel.”

Tabăra lui Morawiecki a exclus această posibilitate. „Nici vorbă”, a spus Paweł Jabłoński, fost ministru adjunct al afacerilor externe, expulzat împreună cu Morawiecki. Partidul lui Braun, a adăugat el, „este distructiv”.

Alții din PiS sunt mai puțin categorici. „Nu există dușmani în dreapta”, a declarat vinererea trecută reporterilor Jacek Sasin, un loialist al lui Kaczyński, propunând „o formă de pact de neagresiune”.

Adevăratul dușman, a adăugat el, este coaliția lui Tusk.

Se poate uni dreapta?

În ciuda tuturor tensiunilor, tabăra disidentă a lui Morawiecki nu se uită dincolo de linia de demarcație. Jabłoński a spus că grupul său dorește să continue cooperarea cu PiS și a exclus orice acord cu Tusk — a cărui coaliție, a spus el, rămâne adversarul.

Singura personalitate care ar putea să facă legătura între dreapta fragmentată și să o unifice este președintele Karol Nawrocki, ales anul trecut cu sprijinul alegătorilor PiS și ai Konfederacja — iar în Varșovia circulă de luni de zile zvonuri despre o listă unică de dreapta sub egida sa prezidențială.

Kaczyński a îmbrățișat o variantă a acestei idei.

„Lucrăm pentru a câștiga alegerile, pentru a uni o parte cât mai mare a dreptei, astfel încât să candidăm pe o singură listă”, a declarat el în iunie — cu condiția ca Konfederacja să renunțe la ostilitatea față de PiS. Braun, a precizat el, nu ar fi invitat.

„Numai Karol Nawrocki poate rezolva această situație”, a spus Bryłka. „El ar putea fi mediatorul unei reconcilieri între Jarosław Kaczyński și prim-ministrul Morawiecki” — o reconciliere pe care ea se așteaptă să o vadă oricum, mai devreme sau mai târziu.

„Întrebarea este dacă el își dorește acest rol”, a adăugat ea. „Are toate instrumentele necesare — și totul sugerează că își dorește acest lucru.”

Nu că guvernarea ar fi simplă. Formarea unei coaliții între trei partide este deja destul de dificilă, a spus Bryłka. „Cu patru partide, este un proces cu adevărat complicat.” Previziunea ei pentru următorul parlament? „Haos.”

Donald Tusk. Foto: Profimedia

Dar nici măcar o dreaptă fragmentată nu l-ar salva automat pe Tusk.

Într-un sondaj realizat de IBRiS, sprijinul combinat al partidelor de dreapta nu a scăzut după ruptura din cadrul PiS. Acesta a înregistrat o ușoară creștere, de la 47,5% la 47,9%. Alegătorii care îl părăsesc pe Kaczyński par să se orienteze către alte formațiuni de dreapta, fără a trece de partea lui Tusk.

Între timp, propria coaliție a prim-ministrului se destramă: dintre partenerii săi de guvernare, doar Stânga se situează constant în sondaje peste pragul necesar pentru a intra în parlament.

Cea mai probabilă cale de supraviețuire a lui Tusk este ca dreapta să-și irosească propriile voturi.

Dacă Morawiecki candidează independent și scade sub pragul de 5%, voturile susținătorilor săi nu ar obține niciun loc în parlament. Konfederacja recunoaște deschis riscul pe care acest lucru l-ar reprezenta pentru întreaga dreaptă.

„Acele 4% din voturile pierdute ar putea decide cum va arăta majoritatea”, a spus Wawer.

Tusk s-a arătat mai puțin optimist decât parlamentarii care mănâncă popcorn.

„Nu voi plânge pentru Lege și Justiție”, a declarat el luni reporterilor, „dar cu siguranță nu este nimic de sărbătorit”.

Editor : B.E.