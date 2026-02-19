Consilierul principal al preşedintelui Donald Trump critică dur Legea privind Inteligența Artificială adoptată de Bruxelles

Un oficial de rang înalt al Statelor Unite a declarat miercuri că Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze mai mult pe inovarea în domeniul inteligenţei artificiale şi mai puţin pe reglementare, relatează POLITICO, citată de News.ro.

„Consider că atmosfera din UE trebuie să se schimbe şi să se concentreze mai mult pe inovare, mai puţin pe guvernanţă şi mai puţin pe pesimism”, a declarat Sriram Krishnan, consilierul principal al Casei Albe pe probleme de inteligenţă artificială, la un eveniment al Institutului Tony Blair, organizat în marja Summitului India AI Impact.

Krishnan a reiterat opoziţia SUA faţă de Directiva UE privind inteligenţa artificială, care a fost adoptată în 2024 şi are ca scop atenuarea riscurilor asociate acestei tehnologii.

„Legea UE privind IA, despre care am vorbit înainte de a ocupa această funcţie, în timpul mandatului meu şi probabil şi după ce nu voi mai ocupa această funcţie, nu este tocmai favorabilă unui antreprenor care doreşte să dezvolte tehnologie de bază”, a declarat el.

Un exemplu, a spus Krishnan, este Peter Steinberger, programatorul austriac din spatele platformei de asistenţă personală AI OpenClaw, care se mută în SUA pentru a se alătura OpenAI.

Krishnan a fost mult mai pozitiv în ceea ce priveşte abordarea de reglementare a Indiei, pe care a lăudat-o ca fiind „pro-inovare”.

Liderii mondiali, printre care şefa departamentului tehnologic al UE, Henna Virkkunen, şi preşedintele francez Emmanuel Macron, se vor reuni joi la New Delhi. Proiectul declaraţiei summitului, văzut de POLITICO, nu include cuvântul „siguranţă”.

De la primul summit IA din Regatul Unit, în 2023, seria de summituri anuale s-a orientat treptat de la discuţii despre guvernanţa IA către acorduri comerciale şi de investiţii între industrie şi guverne.

Editor : Liviu Cojan