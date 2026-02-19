Live TV

Consilierul principal al preşedintelui Donald Trump critică dur Legea privind Inteligența Artificială adoptată de Bruxelles

Data publicării:
grafica inteligenta artificiala
Foto: Profimedia

Un oficial de rang înalt al Statelor Unite a declarat miercuri că Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze mai mult pe inovarea în domeniul inteligenţei artificiale şi mai puţin pe reglementare, relatează POLITICO, citată de News.ro.

„Consider că atmosfera din UE trebuie să se schimbe şi să se concentreze mai mult pe inovare, mai puţin pe guvernanţă şi mai puţin pe pesimism”, a declarat Sriram Krishnan, consilierul principal al Casei Albe pe probleme de inteligenţă artificială, la un eveniment al Institutului Tony Blair, organizat în marja Summitului India AI Impact.

Krishnan a reiterat opoziţia SUA faţă de Directiva UE privind inteligenţa artificială, care a fost adoptată în 2024 şi are ca scop atenuarea riscurilor asociate acestei tehnologii.

„Legea UE privind IA, despre care am vorbit înainte de a ocupa această funcţie, în timpul mandatului meu şi probabil şi după ce nu voi mai ocupa această funcţie, nu este tocmai favorabilă unui antreprenor care doreşte să dezvolte tehnologie de bază”, a declarat el.

Un exemplu, a spus Krishnan, este Peter Steinberger, programatorul austriac din spatele platformei de asistenţă personală AI OpenClaw, care se mută în SUA pentru a se alătura OpenAI.

Krishnan a fost mult mai pozitiv în ceea ce priveşte abordarea de reglementare a Indiei, pe care a lăudat-o ca fiind „pro-inovare”.

Liderii mondiali, printre care şefa departamentului tehnologic al UE, Henna Virkkunen, şi preşedintele francez Emmanuel Macron, se vor reuni joi la New Delhi. Proiectul declaraţiei summitului, văzut de POLITICO, nu include cuvântul „siguranţă”.

De la primul summit IA din Regatul Unit, în 2023, seria de summituri anuale s-a orientat treptat de la discuţii despre guvernanţa IA către acorduri comerciale şi de investiţii între industrie şi guverne.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
putin
2
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
3
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Peisaj de iarnă în românia
5
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
Atenționare pentru cei care caută sfaturi medicale pe Google. Inteligența artificială poate genera informații false
AI inteligenta artificiala
Nevoia de reglementare a AI, tot mai stridentă: pericolul unei curse a înarmărilor cu inteligență artificială
Parlamentul European.
În inima UE începe lupta pentru putere: Parlamentul European își remaniază conducerea peste un an, dar roțile influenței se învârt deja
Andrei Baciu, deputat
Liderii lumii își împart viitorul AI: Davos, München, ONU — tot ce contează din ultimele 3 săptămâni
Pope Leo XIV Leading The Angelus Prayer On His 70Th Birthday - Vatican
Premieră la Vatican: Sfânta Liturghie va fi tradusă cu AI în 60 de limbi, în timp real
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan bun
Sorin Grindeanu, despre anunțul lui Ilie Bolojan privind continuarea...
F-16 România
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit...
Theo Francken
Ministrul belgian al Apărării către Merz: „Te-aș ruga să taci din...
sri inquam octav ganea
Profilul șefilor SRI și SIE în viziunea lui Sorin Grindeanu: Să nu...
Ultimele știri
Trump critică decizia Londrei de a ceda Insulele Chagos către Mauritius: importanța bazei Diego Garcia, folosită și de SUA
Europa continuă să comande avioane F-35, în ciuda îndoielilor privind angajamentul alianței sale de securitate cu SUA
Avalanșă devastatoare în California: opt schiori găsiți morți, unul este încă dispărut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Radu Miruță, veste uriașă pentru Steaua! Ministrul Apărării a făcut anunțul despre dreptul de promovare în...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Povestea lui Ion Zangor, boberul de 35 de ani care a murit la un an după locul 5 la Jocurile Olimpice de...
Adevărul
Rușii din prima linie se plâng de o alternativă internă la Starlink: „Sunt de tot rahatul”
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
Escrocherie spectaculoasă în Spania: un tânăr s-a cazat la hoteluri de lux și a plătit doar un cent...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...