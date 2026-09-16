Consiliu European de Securitate: planul Ursulei von der Leyen care poate rescrie arhitectura apărării UE și relația cu NATO

Ursula von der Leyen va propune o schimbare radicală a arhitecturii de securitate a Europei și a alianței occidentale NATO atunci când va lua cuvântul în Parlamentul European miercuri. Ea va prezenta discursul despre Starea Uniunii, care va aborda mai multe teme și al cărui draft a fost consultat de Euractiv.

Liderii din UE, alături de Ucraina, Marea Britanie, Norvegia, Canada și alte țări, ar trebui să se reunească într-un nou format pentru a coordona răspunsurile la amenințările tot mai mari la adresa securității, va afirma ea, potrivit draftului discursului său anual consultat în avans de Euractiv.

„Acest lucru este și mai urgent acum, având în vedere natura și amploarea riscurilor în joc. De aceea, vom prezenta ideile noastre pentru a transforma Consiliul European de Securitate într-o realitate”, se menționează în proiectul discursului.

UE ar trebui, de asemenea, să creeze un nou „protocol de securitate” – inspirat din articolul 4 al NATO – pe care un stat membru al UE l-ar putea activa pentru a convoca toate celelalte state membre.

Articolul din tratatul NATO permite membrilor Alianței să solicite consultări atunci când consideră că securitatea sau integritatea lor teritorială este amenințată.

„Ne consolidăm colaborarea cu NATO. Însă doctrina noastră, instituțiile noastre și procesul nostru decizional nu au ținut pasul cu noua realitate”, va afirma ea, potrivit proiectului.

Ideea creării unui Consiliu European de Securitate a căpătat un nou avânt

Ideea creării unui Consiliu European de Securitate, care a fost propusă anterior ca o inițiativă franco-germană, a căpătat un nou avânt în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, comisarul pentru apărare, Andrius Kubilius, solicitând în repetate rânduri înființarea acestuia.

Acesta ar apărea ca un potențial rival al NATO, și nu este clar dacă Mark Rutte, secretarul general al NATO, sau Donald Trump, președintele SUA, ar saluta un astfel de format.

Planul lui von der Leyen reprezintă o schimbare majoră față de discursul său anterior din 2025.

Consolidarea alianței

În prezența lui Mark Carney, prim-ministrul canadian, von der Leyen va prezenta Canada ca un partener-cheie pentru Europa, propunând o „Alianță pentru viitor” menită să aprofundeze cooperarea dintre cele două părți.

Noua relație este prezentată ca fiind orice altceva în afară de o aderare deplină la UE, pe care Comisia o consideră imposibilă din punct de vedere juridic din cauza poziției geografice a țării nord-americane.

„Vrem să ducem relația cu Canada la cel mai înalt nivel posibil”, va afirma ea, conform proiectului.

De asemenea, ea se va concentra pe consolidarea legăturilor cu țări „cu viziuni similare”, precum Canada și Marea Britanie, în ceea ce privește securitatea și siguranța în domeniul inteligenței artificiale.