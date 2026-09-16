Consiliu European de Securitate: planul Ursulei von der Leyen care poate rescrie arhitectura apărării UE și relația cu NATO

Ursula von der Leyen va propune o schimbare radicală a arhitecturii de securitate a Europei și a alianței occidentale NATO atunci când va lua cuvântul în Parlamentul European miercuri. Ea va prezenta discursul despre Starea Uniunii, care va aborda mai multe teme și al cărui draft a fost consultat de Euractiv.
Liderii din UE, alături de Ucraina, Marea Britanie, Norvegia, Canada și alte țări, ar trebui să se reunească într-un nou format pentru a coordona răspunsurile la amenințările tot mai mari la adresa securității, va afirma ea, potrivit draftului discursului său anual consultat în avans de Euractiv.
„Acest lucru este și mai urgent acum, având în vedere natura și amploarea riscurilor în joc. De aceea, vom prezenta ideile noastre pentru a transforma Consiliul European de Securitate într-o realitate”, se menționează în proiectul discursului.
UE ar trebui, de asemenea, să creeze un nou „protocol de securitate” – inspirat din articolul 4 al NATO – pe care un stat membru al UE l-ar putea activa pentru a convoca toate celelalte state membre.
Articolul din tratatul NATO permite membrilor Alianței să solicite consultări atunci când consideră că securitatea sau integritatea lor teritorială este amenințată.
„Ne consolidăm colaborarea cu NATO. Însă doctrina noastră, instituțiile noastre și procesul nostru decizional nu au ținut pasul cu noua realitate”, va afirma ea, potrivit proiectului.
Ideea creării unui Consiliu European de Securitate a căpătat un nou avânt
Ideea creării unui Consiliu European de Securitate, care a fost propusă anterior ca o inițiativă franco-germană, a căpătat un nou avânt în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, comisarul pentru apărare, Andrius Kubilius, solicitând în repetate rânduri înființarea acestuia.
Acesta ar apărea ca un potențial rival al NATO, și nu este clar dacă Mark Rutte, secretarul general al NATO, sau Donald Trump, președintele SUA, ar saluta un astfel de format.
Planul lui von der Leyen reprezintă o schimbare majoră față de discursul său anterior din 2025.
Consolidarea alianței
În prezența lui Mark Carney, prim-ministrul canadian, von der Leyen va prezenta Canada ca un partener-cheie pentru Europa, propunând o „Alianță pentru viitor” menită să aprofundeze cooperarea dintre cele două părți.
Noua relație este prezentată ca fiind orice altceva în afară de o aderare deplină la UE, pe care Comisia o consideră imposibilă din punct de vedere juridic din cauza poziției geografice a țării nord-americane.
„Vrem să ducem relația cu Canada la cel mai înalt nivel posibil”, va afirma ea, conform proiectului.
De asemenea, ea se va concentra pe consolidarea legăturilor cu țări „cu viziuni similare”, precum Canada și Marea Britanie, în ceea ce privește securitatea și siguranța în domeniul inteligenței artificiale.
Stabilirea priorităților
Discursul președintei Comisiei se va concentra pe trei puncte-cheie: clima, inteligența artificială și competitivitatea industrială.
Se așteaptă ca aceasta să invite marii jucători din domeniul tehnologiei la o discuție privind ritmul de dezvoltare a inteligenței artificiale.
„Kids Act”
Discursul său va anunța, de asemenea, în mod oficial că UE va prezenta joi un „Kids Act” și, conform unor informații anterioare publicate de Euractiv cu privire la textul scurs în presă, acesta va limita accesul la serviciile online pentru copiii cu vârsta sub 15 ani.
„Sunt conștientă că mulți percep puterea marilor companii din sectorul tehnologic ca fiind copleșitoare”, se așteaptă ca von der Leyen să declare, adăugând că „Europa are puterea de a acționa. Noi suntem cei care decidem regulile noastre, nu marile companii din sectorul tehnologic”.
De asemenea, se așteaptă ca aceasta să anunțe un plan la nivelul UE privind valurile de căldură, destinat detectării timpurii și planificării măsurilor sanitare.
După cum a relatat anterior Euractiv, președinta Comisiei va prezenta, de asemenea, o nouă inițiativă privind migrația, în urma crizei de la Ceuta din Spania.
Von der Leyen va propune un „Cadru european de răspuns la situații de urgență” pentru a ghida răspunsul UE la ceea ce ea va defini drept mișcări în masă „orchestrate și utilizate ca armă”.
„Acesta va fi declanșat numai în baza unui set de criterii strict definite. Și, în acele cazuri, va permite o flexibilitate limitată în timp și strict definită a procedurilor standard”, se menționează în proiect.