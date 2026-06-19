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Consiliul European condamnă incidentul cu drona rusească prăbușită în România. Nicușor Dan: Discuțiile continuă în Polonia

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Uniunea Europeană condamnă cu fermitate incidentul grav din 29 mai 2026. Aursa foto: Profimedia Images
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Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că discuțiile privind incidentele cu drone care au afectat România vor continua săptămâna viitoare în Polonia, după ce liderii UE au inclus subiectul în concluziile Consiliului European și au condamnat oficial prăbușirea unei drone rusești încărcate cu explozibil pe teritoriul României.

„În primul rând, am avut incidentele cu drone, pe care le cunoaşteţi, şi acest fapt a fost reflectat în concluziile Consiliului. Aşa cum spus şi înainte de reuniune, a fost o oportunitate pentru a reaminti nevoia noastră temporară de sprijin aliat. Vă aduc aminte că pentru moment suntem ajutaţi de şase state - SUA, Franţa, Italia, Spania, Portugalia şi Slovacia - pentru protejarea de drone pe linia Dunării. Am avut şi discuţii bilaterale pe subiectul acesta şi discuţia va continua săptămâna viitoare în Polonia, la Gdansk, când vom participa la aşa-numitul format Helsinki”, a afirmat şeful statului român, într-o conferinţă de presă.

În concluziile Consiliului European încheiat vineri, liderii statelor membre UE au condamnat ferm recenta escaladare gravă de către Rusia, între care atacurile la scară largă cu rachete şi drone îndreptate împotriva civililor din Ucraina şi comportamentul din ce în ce mai agresiv, nechibzuit şi iresponsabil faţă de statele membre ale UE, inclusiv acţiunile străine de manipulare a informaţiilor şi ingerinţele străine.

„Incidentul recent în care o dronă rusească încărcată cu explozivi s-a prăbuşit peste o clădire rezidenţială din România, precum şi incidente similare din alte state membre sunt rezultatul direct al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi ameninţă securitatea cetăţenilor UE şi stabilitatea în regiune. Consiliul European condamnă cu fermitate încălcările repetate ale spaţiului aerian şi ale apelor teritoriale ale statelor membre şi subliniază că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru consecinţele comportamentului său de escaladare şi ale continuării acţiunilor sale militare. Consiliul European îşi reafirmă angajamentul ferm faţă de securitatea tuturor statelor membre”, indică documentul citat, potrivit Agerpres.

Referitor la apărare şi securitatea europeană, în urma încălcărilor repetate ale spaţiului aerian al statelor membre, în concluziile reuniunii este subliniată importanţa asigurării apărării tuturor frontierelor terestre, aeriene şi maritime ale UE.

„În special, Uniunea Europeană condamnă cu fermitate incidentul grav din 29 mai 2026, în care o dronă rusească încărcată cu explozibil s-a prăbuşit peste o clădire rezidenţială din România, şi recunoaşte ameninţările imediate de pe flancul estic al UE. Uniunea Europeană îşi exprimă solidaritatea deplină cu România şi cu toate statele membre afectate de incidente similare”, mai arată concluziile Consiliului European încheiat vineri.

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Editor : M.I.

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