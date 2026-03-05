Consiliul Europei critică interzicerea cerșetoriei în unele orașe din Franța: încalcă dreptul la protecţie împotriva sărăciei

Decretele anti-cerșetorie adoptate de primarii unor orașe din Franța contravin Cartei Sociale Europene, deoarece încalcă dreptul la protecție împotriva sărăciei și excluziunii sociale, a decis joi Comitetul european al drepturilor sociale, organism de experți aflat sub egida Consiliului Europei.

Comitetul european al drepturilor sociale, care reuneşte 13 experţi independenţi, a considerat că Franţa încalcă dispoziţiile Cartei, în special articolul 30 care priveşte dreptul la protecţie împotriva sărăciei şi excluziunii sociale, transmite Agerpres.

Comitetul fusese sesizat în 2023 de către Federaţia europeană a asociaţiilor naţionale care lucrează cu persoanele fără adăpost (FEANTSA) şi de către Federaţia internaţională pentru drepturile omului (FIDH), denunţând o „înmulţire în Franţa a decretelor municipale care interzic şi sancţionează comportamente de subzistenţă şi cele intrinsec legate de precaritate şi lipsă de adăpost, precum cerşetoria”.

În replică, guvernul francez a afirmat că prerogativele primăriilor de a emite astfel de decrete urmăresc un scop legitim, acela de păstrare a ordinii publice.

Însă, în decizia sa, Comitetul a apreciat că „intervenţiile serviciilor represive sunt în general declanşate de simpla prezenţă a unor persoane în spaţiul public, fără ca comportamentul lor - cerşetorie, somn, consum de alcool - să constituie un indiciu obiectiv al unei tulburări reale a ordinii publice”, fiind mai degrabă urmarea unor „percepţii revelatoare ale prejudecăţilor opiniei publice (...) decât o ameninţarea reală la adresa ordinii publice”. Aceste decrete încalcă, prin urmare, Carta prin faptul că ele constituie o discriminare bazată pe situaţia socio-economică.

În ultimii ani, justiţia administrativă franceză a respins o serie de decrete anti-cerşetorie adoptate de mai multe oraşe, în special Nisa şi Amiens. Măsura figurează în programul unor candidaţi la viitoarele alegeri locale din 15 şi 22 martie.

Statele semnatare ale Cartei Sociale Europene, pe care Franţa a ratificat-o în 1999, au „obligaţia” de a coopera cu Comitetul european al drepturilor sociale şi deciziile acestuia.

