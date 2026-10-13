Consiliul UE deblochează accesul la fonduri europene de 4,2 miliarde de euro pentru Ungaria

Consiliul Uniunii Europene a decis să încheie procedura de condiţionalitate împotriva Ungariei marţi, permiţând accesarea de către Budapesta a încă 4,2 miliarde de euro şi participarea studenţilor şi cercetătorilor ungari la programele Erasmus-plus.

Reprezentanţa permanentă a Ungariei la UE a anunţat pe site-ul său, înaintea unui briefing de presă, că decizia deschide calea către accesul la programele Erasmus-plus şi Orizont Europa, relatează MTI, citată de Agerpres.

Într-un mesaj pe platforma X, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat decizia, afirmând că ea deschide un nou capitol în relaţiile dintre Ungaria şi Uniunea Europeană.

Editor : M.B.