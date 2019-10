Consiliul UE nu acceptă amendamentele Parlamentului European la bugetul UE pe 2020

Consiliul UE a anunțat Parlamentul European că nu acceptă toate amendamentele la bugetul UE pentru 2020 adoptate miercuri în plenul Parlamentului și că, marți, va începe un proces de conciliere între cele două instituții europene, care va dura trei săptămâni.

„Consiliul a informat Parlamentul European că nu este în măsură să accepte toate amendamentele la bugetul UE pentru 2020 adoptate astăzi în plenul Parlamentului. Această situație declanșează un proces de conciliere de trei săptămâni, care va începe la 29 octombrie. Consiliul și Parlamentul vor trebui să își soluționeze diferențele de opinie până la 18 noiembrie”, arată un comunicat citat de Mediafax.

Consiliul UE, a cărui președinție rotativă este asigurată de Finlanda, transmite că în proiectul de buget al UE pentru 2020, Comisia Europeană a propus stabilirea nivelului total al angajamentelor la 168,3 miliarde de euro, iar al plăților la 153,6 miliarde de euro.

Forma bugetului adoptată la 3 septembrie de Consiliu stabilește angajamente totale de 166,8 miliarde de euro și plăți totale de 153,1 miliarde de euro, ceea ce înseamnă mai puțin cu 1,5 miliarde de euro și, respectiv, cu 0,5 miliarde de euro față de propunerea Comisiei.

„Cu toate acestea, poziția Consiliului reprezintă în continuare o creștere cu +0,6 % a angajamentelor și cu +3,3 % a plăților comparativ cu bugetul votat în 2019”, potrivit comunicatului.

Parlamentul European solicită creșterea totalului angajamentelor la 171 miliarde de euro și a totalului plăților la 159,1 miliarde de euro. Potrivit Consiliului, această poziție depășește plafoanele stabilite în cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020.

Astfel, pentru a rezolva dezacordul dintre Consiliu și Parlamentul European, comitetul de conciliere se va întruni la 4 noiembrie și la 15 noiembrie, potrivit sursei citate. Tot la 15 noiembrie se va întruni un Consiliu ECOFIN/Buget pentru a oferi președinției finlandeze orientări pentru discuțiile cu Parlamentul. Dacă nu se ajunge la niciun acord până la finalul perioadei de conciliere la 18 noiembrie, Comisia trebuie să prezinte un nou proiect de buget pentru 2020.

Delegația Alianței USR PLUS a introdus mai multe amendamente în proiectul de buget al UE pentru 2020, potrivit unui comunicat emis, miercuri, de Alianță.

Alianța USR PLUS mai transmite că eurodeputații săi au propus creșteri bugetare pentru protecția mediului și programul Erasmus.

„Am insistat mult să fie finanțate întărirea asistenței tehnice pentru țările din estul Europei, creșterea bugetului pentru Parchetul european condus de Laura Codruța Kovesi, astfel încât să devină o instituție funcțională încă de anul viitor. Am obținut, după negocieri dificile cu celelalte grupuri politice, ca rezervele bugetare pentru anul viitor să fie folosite la maximum, având în vedere că e ultimul an din actualul cadru financiar. Aproape 2 miliarde de euro în plus vor intra, prin negocierea pe care am purtat-o, în programele care au un impact pozitiv în combaterea schimbărilor climatice și protecția mediului. Am susținut ca în repartiția fondurilor să fie inclus criteriul geografic. Nu putem să aplicăm doar criteriul excelenței pentru selecția proiectelor, când e vorba de urgențe. Țările din est nu trebuie penalizate, ci încurajate să prezinte proiecte în aceste domenii extrem de importante”, a spus Clotilde Armand, raportor Renew Europe pentru bugetul 2020.

Pe de altă parte, a anunțat europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, bugetul votat de PE cuprinde 50 de milioane de euro pentru sprijinirea fermierilor europeni afectați de pesta porcină africană, iar o mare parte din acești bani ar urma să ajungă la fermierii români.