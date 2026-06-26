Consiliul UE vrea să aducă influenceri la summiturile de la Bruxelles. Ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a primi acces

Creatorii de conținut ar putea avea acces la summiturile Uniunii Europene organizate la Bruxelles, însă doar dacă îndeplinesc condițiile stabilite de Consiliul UE. Printre criterii se numără susținerea valorilor europene, lipsa unor funcții politice și experiența în realizarea de conținut despre politică și Uniunea Europeană.

POLITICO a relatat luna trecută că instituția intenționează să invite influenceri din rețelele sociale să relateze de la summiturile liderilor europeni și de la anumite reuniuni ministeriale organizate la Bruxelles, începând din luna iulie.

Fiecare stat membru va decide ce creatori de conținut de pe YouTube sau TikTok vor participa, însă orientările Consiliului prevăd că nu trebuie selectate persoane care au „publicat opinii împotriva valorilor UE”.

Documentul mai arată că influencerii nu ar trebui să aibă „colaborări comerciale semnificative sau de lungă durată”, pentru a evita asocierea cu branduri importante. Totodată, aceștia nu vor fi remunerați pentru participarea la program.

De asemenea, nu pot candida persoanele care urmăresc o funcție politică sau dețin deja una. De exemplu, europarlamentarul cipriot Fidias Panayiotou, devenit cunoscut inițial ca influencer, nu ar putea obține acreditarea necesară.

Potrivit regulilor orientative, statele membre ar trebui să selecteze creatori de conținut ale căror conturi de pe rețelele sociale au o audiență semnificativă raportată la populația țării lor și care au experiență în realizarea de materiale despre politică, în special despre Uniunea Europeană. Planul trebuie însă aprobat de statele membre.

Un diplomat european a declarat pentru publicație că susține orientările, dar consideră că rămân întrebări privind modul în care acestea vor funcționa în practică.

„Va trebui să vedem cum se va desfășura această inițiativă, cu acești creatori de conținut prezenți la reuniunile Consiliului. Ce fel de acces vor avea? Ce fel de conținut vor putea produce?”, a spus diplomatul, care a dorit să își păstreze anonimatul. În prezent, accesul pentru filmări în interiorul clădirii Consiliului de la Bruxelles este rezervat, în mod normal, jurnaliștilor acreditați.

Critici din partea jurnaliștilor

Inițiativa a fost criticată de o organizație a jurnaliștilor, care avertizează că prezența influencerilor ar putea afecta activitatea reporterilor care relatează despre reuniunile Consiliului.

„Clickurile, vizualizările și afișările sunt excelente pe TikTok și Instagram. Dar rămâne un fapt esențial: influencerii prezenți la conferințe de presă și summituri nu vor fi obligați să dezvăluie cine îi plătește”, a transmis Asociația Internațională a Presei, care reprezintă jurnaliștii acreditați pe lângă instituțiile europene.

„În schimb, jurnaliștii acreditați la UE nu au voie să accepte bani în schimbul publicării unor articole favorabile. Se numește etică jurnalistică”, se mai arată în comunicat.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Uniunii Europene a confirmat că influencerii vor fi „însoțiți în permanență și nu vor fi tratați ca reprezentanți ai mass-media, inclusiv în ceea ce privește acreditarea sau accesul la oportunitățile rezervate presei”.

Editor : M.I.