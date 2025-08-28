Live TV

Continent bogat cu oameni săraci: un european din zece nu-și permite o masă decentă. Cum stă România la acest capitol

Data actualizării: Data publicării:
Romanian flag sticking out from between Euro banknotes. Financial concept. Romania's preparations for joining the Eurozone. close up
- Un procent de 8,5% din populaţia Uniunii Europene nu îşi permitea, în anul 2024, o masă care să conţină carne, peşte sau echivalentul vegetal o dată la două zile. Foto: Getty Images

Un procent de 8,5% din populaţia Uniunii Europene nu îşi permitea, în anul 2024, o masă care să conţină carne, peşte sau echivalentul vegetal, o dată la două zile, în scădere cu un punct procentual faţă de situaţia din 2023 (9,5%), arată datele publicate joi de Eurostat.

În rândul statelor membre, cel mai mare procent al persoanelor care nu îşi permit o masă adecvată se înregistra în Bulgaria (18,7%), Slovacia (17,1%) şi România (16,3%, în scădere de la 23,3% în 2023). La polul opus sunt Cipru şi Portugalia, unde doar 1,2%, respectiv 2,5% din populaţia totală nu îşi permite o masă adecvată.

În rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie, ponderea celor din UE care nu îşi permiteau o masă adecvată era de 19,4% în 2024, în scădere cu aproape trei puncte procentuale comparativ cu situaţia din 2023 (22,3%).

Această diferenţă între populaţia totală şi cea expusă riscului de sărăcie, în termeni de capacitate de a-şi permite o masă adecvată, este vizibilă şi în rândul statelor membre UE.

Cea mai mare pondere a persoanelor în risc de sărăcie care nu îşi permiteau o masă adecvată se înregistra în 2024 în Slovacia (39,8%), urmată de Bulgaria (37,7%), Ungaria (37,3%), Grecia (34,6%) şi România (27,7%).

În cazul României însă, ponderea a scăzut de la 43% în 2022, până la 27,7% în 2024. La polul opus sunt Cipru şi Portugalia (ambele cu 5,1%).

Capacitatea de a-ţi permite o masă adecvată face parte din Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (SDG). Obiectivul de Dezvoltare Durabilă numărul 2 vizează Eradicarea foametei şi a tuturor formelor de malnutriţie până în 2030. 

Citește și Eurostat: Viața profesională a românilor, cea mai scurtă din UE. Cum explică specialiștii dorința de pensionare timpurie

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat
1
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
Drona
2
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
ilie bolojan
3
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
cseke attila face declaratii
4
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
edl sincron marinescu_00410
5
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din țară: Guvernul...
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat
Digi Sport
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-07-07-0815
Val de reacții politice după agresarea livratorului asiatic. Stroe...
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen vine luni în vizită la Constanța. Întâlniri cu...
masini in trafic
Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe...
simion costiuc
Un candidat la parlamentarele din Republica Moldova folosește metoda...
Ultimele știri
Alexandru Rogobete: „Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate”
(P) Uridinamic, sprijin valoros pentru sistemul nervos
Incendiu în zona centrală din București, la fostul restaurant Mărul de Aur. A fost emis mesaj RO-Alert
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
femeie extenuata de munca
Românilor nu le place să facă ore suplimentare la muncă. Doar 1,8% muncesc peste 49 de ore săptămânal
Gaza
ONU declară oficial stare de foamete în orașul Gaza. Un sfert din populație nu are ce mânca
palestinieni fasia gaza
Netanyahu șochează: „Dacă am fi vrut să comitem genocid, ne-ar fi luat exact o după-amiază”
O refugiată din Sudan trece granița în Etiopia ținându-și copilul în brațe pe 4 mai 2023.
După Gaza, foametea lovește în Sudan. Avertismentul ONU: „Mulți copii care erau sănătoși sunt acum piele și os”
ostatic
Imagini impresionante cu un ostatic Hamas după 2 ani de captivitate. Tânărul de 24 de ani e de nerecunoscut
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformările de look ale lui Kate Middleton nu sunt întâmplătoare. Prințesa își vopsește părul la fiecare...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se întâmplă, de...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’ Varga! Pentru...
Adevărul
De ce avem farmacii la fiecare colț de stradă? România, pacientul anxios cu geanta plină de pastile
Playtech
Răsturnare de situație în cazul accidentului rutier din Germania în care au murit 4 români. Trupul șoferului...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum a fost construită cea mai dificilă cale ferată din România. Defileul Jiului, șantierul unde au muncit...
Newsweek
PSD începe demersul pentru eliminarea CASS la pensie. Și mamele ar fi scutite de plata asigurărilor
Digi FM
Soția lui Bruce Willis, noi declarații despre sănătatea îndrăgitului actor: A trebuit să ne adaptăm, avem o...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Cum fac față fiicele de 11 și 13 ani ale lui Bruce Willis la boala lui debilitantă: "Nu am vrut să creadă că...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie